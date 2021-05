Résumé des principales informations économiques du vendredi 21 mai 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

DURABILITÉ: A l'heure où les entreprises multiplient les promesses de décarbonisation de leurs activités, la pression monte pour réclamer des actions immédiates, dont la portée soit mesurable et vérifiable. Longtemps apanage des organisations non-gouvernementales, les plaidoyers pour un allègement de l'impact climatique de l'économie gagnent désormais les régulateurs, jusque dans la proverbialement libérale Suisse. Le contre-projet du Parlement à l'initiative pour des multinationales responsables - qui a convaincu fin novembre une majorité de citoyens pour n'échouer que sur l'écueil du nombre de cantons - prévoit en effet d'obliger les sociétés à publier la manière dont elles prennent en compte les risques climatiques dans leur gouvernance, leur stratégie ainsi que leur gestion du risque.

LUXE: Le groupe de luxe Richemont a enregistré sur l'exercice décalé 2020/2021, clos fin mars, un chiffre d'affaires en baisse tandis que le bénéfice net a fortement progressé. Les maisons joaillières, la Chine et les ventes en ligne ont fortement contribué à ces résultats inscrits dans un contexte marqué par la pandémie de coronavirus. Le propriétaire de Cartier indique avoir bien entamé la nouvelle année. "Le nouvel exercice a bien démarré, avec une accélération tangible dans toutes les activités en avril", relève le géant genevois.

LUXE: Le groupe de luxe Richemont veut renforcer les réseaux de distribution de ses maisons horlogères grâce à l'ouverture de boutiques multimarques appelées "TimeVallée" en collaboration avec des détaillants, notamment en Europe. "Nous ouvrirons ce genre de boutiques là où nous aurons repéré un besoin. Lorsque nos partenaires traditionnels auront besoin d'un canal supplémentaire pour développer les affaires", a indiqué le directeur général du groupe de luxe, Jérôme Lambert lors de la téléconférence de bilan de Richemont.

ECONOMIE: A la faveur des campagnes de vaccination en Suisse et chez ses principaux partenaires commerciaux, la reprise de l'économie helvétique devrait prendre de l'élan cette année, estime le Créa. Le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse devrait ainsi progresser de 2,7% en 2021, contre 2,1% attendu jusqu'alors, puis accélérer avec une hausse de 3,9% l'an prochain. Le retour à la croissance s'explique par la dynamique de la demande intérieure, principalement en raison de la forte progression de la consommation des ménages, indique l'institut rattaché à l'Université de Lausanne. La reprise économique sera portée cette année par les progrès de la vaccination, en particulier parmi les personnes les plus vulnérables.

TOURISME: Les réservations des nuitées hôtelières sont en hausse de 14,5% en moyenne par rapport au niveau très bas de l'année dernière, selon une enquête de Suisse Tourisme (ST). Les professionnels du secteur espèrent que les voyageurs européens seront plus nombreux qu'à l'été 2020. Plus de la moitié des entreprises interrogées par Suisse Tourisme s'attendent à une nouvelle augmentation des réservations à court terme. Les séjours et excursions de courte durée devraient à nouveau séduire, avec une croissance de 21% attendue, selon le communiqué de Suisse Tourisme.

CONJONCTURE: Après trois trimestres consécutifs de contraction, la production dans le secteur secondaire - l'industrie et la construction - est repartie à la hausse, progressant au premier trimestre de 4,5% sur un an, a indiqué l'Office fédéral de la statistique (OFS). Une analyse plus détaillée montre que c'est surtout en mars que la production dans l'industrie a pris son envol (+12,8%), janvier (+0,1%) et février (+,1,7%) s'étant montrés plus discrets. Mais il faut préciser que mars 2020 s'était avéré particulièrement faible (presque -10%), alors que les premières mesures fédérales contre le coronavirus avaient été prises. Au total, la production dans l'industrie s'est appréciée de 4,8% à fin mars 2021.

ENTENTE ILLICITE: Le gendarme de la concurrence italien a lancé une enquête sur des soupçons d'entente illicite dans le domaine de l'assurance automobile. La procédure concerne près de vingt comparateurs de prix et d'assureurs, dont la filiale de Zurich Insurance dans la péninsule. Les entreprises concernées se seraient transmis des informations sensibles sur leurs conditions de vente respectives via des rapports émanant des comparateurs de prix, indique l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm). Le gendarme de la concurrence évoque des échanges "constants et réguliers".

COMMERCE EN LIGNE: Le site d'e-commerce Microspot a supprimé la possibilité offerte à ses clients de retirer gratuitement dans les magasins Coop les commandes inférieures à 49 francs suisses. Pas communiquée au grand public, la mesure suscite des critiques, dans la mesure où elle incite les consommateurs à acheter plus que ce dont ils ont besoin. Depuis l'automne dernier, les utilisateurs de Microspot concernés se voient facturer des "frais de livraison" de 8,90 francs suisses, similaire aux 9,00 francs suisses de "supplément pour petites quantités" demandés par le numéro un helvétique de la branche Digitec Galaxus, propriété du concurrent Migros.

EVÉNEMENTIEL: Les foires et salons suisses, lourdement affectés par les restrictions liées à la pandémie de coronavirus, ont vu leur chiffre d'affaires plonger en 2020. Près de 300 employés ont perdu leur travail. Alors que le nombre de visiteurs des foires a été réduit l'année dernière à 600'000 personnes, après 5,1 millions l'année précédente, les recettes ont suivi la même tendance.

TRANSPORT AÉRIEN: L'aéroport de Lugano n'est pas encore près de confier son destin en mains privées. La ville, principal propriétaire de la société d'exploitation du tarmac tessinois, a révoqué sa décision de janvier visant à entamer des pourparlers avec les deux groupes d'acquéreurs potentiels retenus suite à un appel d'offres. Au sortir de sa dernière réunion, l'exécutif municipal a indiqué vouloir "trouver rapidement, dans le cadre de la procédure déjà en cours, des solutions pour la gestion privée de l'aéroport capables de concilier les exigences et les conditions des pouvoirs publics avec la liberté d'entreprendre des candidats, en évitant si possible de longues procédures de recours".

PHARMA: Les producteurs de vaccins contre le Covid-19 Pfizer/BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson se sont engagés au cours d'un sommet du G20 à fournir à prix coûtant ou réduit 3,5 milliards de doses aux pays les plus pauvres en 2021 et 2022. Environ 1,3 milliard de doses devraient être livrées cette année, le reste en 2022. Pfizer fournira deux milliards de doses, Moderna "jusqu'à" 995 millions et Johnson & Johnson "jusqu'à 500 millions".

COMMERCES: Les ventes au détail ont bondi de 9,2% sur un mois en avril au Royaume-Uni grâce à la levée de restrictions sanitaires et notamment la réouverture des magasins non essentiels, avec une poussée particulièrement forte dans l'habillement. L'envolée atteint 42,4% comparé à avril 2020, qui avait été le premier mois de confinement strict dans le pays au début de la crise du coronavirus.

GRANDE DISTRIBUTION: Alexandre Bompard, 48 ans, va rester trois années supplémentaires à la tête du géant de la distribution Carrefour, jusqu'à l'année 2024, après avoir vu son mandat renouvelé vendredi par ses actionnaires réunis en Assemblée générale. Son mandat "venant à échéance à l'issue de la présente Assemblée Générale", le Conseil d'administration de Carrefour a proposé de le renouveler "pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023", était-il indiqué dans la brochure de convocation à cette Assemblée générale.

HYDROCARBURES: Total, l'une des cinq "supermajors" mondiales, s'apprête à se renommer TotalEnergies pour symboliser sa diversification dans les énergies plus propres mais peine à convaincre les investisseurs qu'il en fait assez pour le climat, face à une pression grandissante. Le géant pétrolier et gazier, qui investit désormais aussi dans l'éolien ou le solaire, tient son assemblée générale annuelle vendredi prochain.

DISCRIMINATION: Deux sociétés détenues par un puissant homme d'affaires noir ont intenté une action en justice aux Etats-Unis contre McDonald's, l'accusant de discriminer les entreprises contrôlées par des Afro-américains dans ses dépenses publicitaires, et lui réclamant 10 milliards de dollars (près de 9 milliards de francs suisses) de dommages et intérêts. Cette requête a été déposée devant un tribunal de Californie par Entertainment Studios Networks et Weather Group, détenues par l'homme d'affaires Byron Allen, qui milite pour que les grands groupes achètent plus de publicités dans les médias afro-américains.

awp