Résumé des principales informations économiques du vendredi 21 octobre 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

CHIMIE: Le chimiste de la construction Sika s'est maintenu sur la voie de la croissance sur les neuf premiers mois de l'année, en matière de recettes comme de rentabilité. Cette dernière a toutefois progressé de manière un peu moins vive qu'attendu, dans un contexte de renchérissement des intrants. La direction reconduit ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice, prévoyant notamment le franchissement du cap des 10 milliards de francs suisses pour le chiffre d'affaires.

TOURISME: La saison hivernale suisse devrait évoluer positivement et retrouver son niveau d'avant la pandémie en termes de nuitées dans les hôtels, en particulier grâce aux touristes suisses, anticipe le Centre de recherche conjoncturelle KOF de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Les nuitées devraient progresser de 16% à presque 17 millions, selon les estimations du KOF.

TÉLÉCOMS: Le distributeur d'abonnements et de téléphones mobiles Mobilezone a bouclé une première tranche de son programme de rachat d'actions et acquis pour 12 millions de francs suisses de ses propres titres. Un peu plus de 770'000 actions ont été rachetées pour un prix moyen de 15,57 francs suisses l'unité. L'opération annoncée en juin avait démarré en août, rappelle le groupe zougois. Les actions en question sont destinées à être détruites, afin de réduire le capital. L'annulation des titres de la première tranche sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale en avril 2023.

AUTOMOBILE: Le groupe Renault a publié un chiffre d'affaires de 9,8 milliards d'euros (un peu plus de 9,6 milliards de francs suisses) au troisième trimestre, affichant une hausse de 20,5% si l'on met de côté son retrait de Russie. Le groupe a notamment enregistré un effet prix record, avec de bonnes ventes de véhicules hybrides, d'électriques, et dans le segment C avec son SUV Arkana, a indiqué Renault.

INGÉNIERIE: Le groupe suédois d'équipements de jardin et de foresterie Husqvarna a annoncé 1000 suppressions de postes dans le monde du fait de son désengagement du matériel à essence moins rentable au profit de l'électrique, à plus haute valeur ajoutée. Le groupe, qui comptait fin septembre environ 14'600 employés, n'a pas encore annoncé où ces postes seraient supprimés, mais précisé qu'il y aurait "une réduction de sa capacité de production existante".

SERVICES FINANCIERS: American Express (AmEx) ne voit pas de "changement dans les habitudes de consommations" des détenteurs de ses cartes de crédit mais a quand même mis plus d'argent de côté au cas où la situation économique devait se détériorer. Les dépenses effectuées sur le réseau du groupe ont bondi de 19% au total au troisième trimestre, tirées par les sommes consacrées aux voyages et aux loisirs.

RÉASSURANCE: Le géant allemand de la réassurance Munich Re a dit s'attendre à un bénéfice net de 500 millions d'euros (493 millions de francs suisses) au troisième trimestre, qui inclut environ 1,6 milliard d'euros de pertes après le passage de l'ouragan Ian. L'estimation des coûts de cet ouragan, qui s'est abattu sur Cuba et le sud-est des États-Unis fin septembre, est sujette encore à de "fortes incertitudes", souligne le groupe dans un communiqué.

PHARMA: Le géant italo-français de l'optique Essilorluxottica a publié un chiffre d'affaire en nette hausse au troisième trimestre, porté par toutes les régions. De juillet à fin septembre, le groupe, né en 2018 de la fusion du français Essilor avec l'italien Luxottica, affiche des ventes totalisant 6,4 milliards d'euros (6,3 milliards de francs suisses), en croissance de 17% (+8,2% à taux de changes constants).

INFORMATIQUE: Google a été condamné à une amende de plus de 160 millions de dollars par l'organisme de surveillance antitrust indien pour abus de position dominante sur le marché local des smartphones. Selon un communiqué de la Commission de la concurrence de l'Inde (CCI) publié jeudi soir, Google a configuré sa plateforme de manière à évincer, illégalement, les concurrents de ses applications, telles que YouTube et Chrome.

CONJONCTURE: Intérêts record de la dette, chute des ventes au détail, confiance en berne: l'économie britannique accumule de nouveaux signaux négatifs dans un pays en pleine crise politico-financière. Les intérêts de la dette britannique ont atteint 7,7 milliards de livres en septembre, 2,5 milliards de plus qu'un an auparavant. C'est le montant le plus élevé versé depuis le début de ces statistiques mensuelles en 1997.

awp