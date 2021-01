Résumé des principales informations économiques du vendredi 22 janvier 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

IMMOBILIER: Les risques dans le secteur immobilier ont reculé en fin d'année dernière, grâce à l'éclaircie constatée au niveau macroéconomique. La pandémie, les mesures de confinement et le télétravail ont renforcé l'attrait pour le logement en propriété, mais les incertitudes économiques ont pour l'heure évité un bond de la demande. L'indice des risques immobiliers (Reri) compilé par la plateforme de prestations financières Moneypark a reculé au quatrième trimestre 2020 de 0,3 point à 3,5 points, un plus bas depuis mi-2019. Ce repli intervient alors que ce baromètre avait atteint un pic à 4,1 points au deuxième partiel de l'année dernière, au plus fort de la première vague de Covid-19.

INFORMATIQUE: Le spécialiste vaudois du cryptage et des accès Kudelski a annoncé avoir enregistré une rentabilité opérationnelle meilleure qu'anticipé ainsi qu'un solide flux de trésorerie pour l'exercice 2020 grâce à une bonne résilience des activités du groupe et aux mesures de contrôle des coûts. Le bénéfice opérationnel brut (Ebitda) sera supérieur aux 45-55 millions de dollars indiqués précédemment. Au cours du second semestre, les divisions TV Digitale et Accès Public notamment ont mieux résisté que prévu à l'impact négatif du Covid-19, selon des chiffres préliminaires.

AUTOMOBILE: Le constructeur automobile allemand Volkswagen a dégagé un bénéfice opérationnel, hors charges liées au dieselgate, d'environ 10 milliards d'euros (10,8 milliards de francs suisses) pour l'année 2020, en chute de près de 50% à cause de la pandémie de Covid-19. Le groupe, qui fait état de résultats préliminaires et partiels, avait dégagé en 2019 un bénéfice d'exploitation hors effets exceptionnels de 19,3 milliards d'euros. Après le plongeon des ventes durant la première moitié de l'année, il se félicite néanmoins d'un second semestre "assez robuste".

GRANDE DISTRIBUTION: Les enseignes du Groupement Les Mousquetaires (Intermarché, Netto; Bricomarché, Bricorama, Brico Cash, Roady, Rapid Pare-Brise) ont réalisé des ventes en hausse de 2,3% en 2020, à 42,1 milliards d'euros (45,3 milliards de francs suisses), tous pays confondus et carburants inclus. Le groupement d'indépendants a de plus réalisé 4,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires via son pôle agroalimentaire Agromousquetaires, qui compte 59 unités de production, "toutes implantées en France". Au total, il revendique donc un chiffre d'affaires de 46,3 milliards d'euros, dans près de 4000 points de vente, opérés par 3072 chefs d'entreprise et 150'000 collaborateurs.

MÉDIAS: Dernier jour de cotation le 26 janvier pour Altice Europe: le milliardaire Patrick Drahi, fondateur et actionnaire majoritaire du groupe de télécoms et de médias (SFR, RMC, BFMTV...), va détenir 92,02% du capital à l'issue de l'opération de rachat d'actions qu'il avait lancée dans l'objectif de retirer le titre de la Bourse d'Amsterdam. "Environ 90,89% des actions qui n'étaient pas encore détenues par l'acheteur ont été remises" lors de cette opération, pour un montant de 3,1 milliards d'euros.

BOISSONS: Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau a enregistré une nette hausse de ses ventes au troisième trimestre de son exercice décalé, portée par la consommation à domicile aux Etats-Unis, après un premier semestre plombé par la crise sanitaire. De septembre à décembre, le chiffre d'affaires s'est hissé à 350 millions d'euros (377 millions de francs suisses), en progression de 20,6% sur un an.

INFORMATIQUE: Le constructeur ferroviaire français Alstom a signé un protocole d'accord avec le gouvernement serbe pour la conception et la construction de la première ligne du métro de Belgrade. "Dans le contrat à venir, Alstom fournira les rames de métro, l'infrastructure et les solutions digitales de contrôle des trains" pour la première phase de la première ligne du futur métro.

awp