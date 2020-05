Résumé des principales informations économiques du vendredi 22 mai 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CONJONCTURE: A l'image des principaux centres d'analyse conjoncturelle suisses, le Créa de l'Université de Lausanne prévoit une chute du produit intérieur brut (PIB) helvétique en 2020. L'Institut d'économie appliquée devise la dégringolade à 8,2%, quand le BAK privé bâlois et le KOF académique zurichois anticipent une contraction de respectivement 5,3% et 5,5%. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) pour sa part table sur 6,7%.

INDUSTRIE: Touché par la baisse des prix du pétrole consécutive à la pandémie du nouveau coronavirus, Sulzer n'en juge pas moins la situation "très intéressante" dans l'ensemble du secteur gazier et pétrolier, estime son directeur général, Grégoire Poux-Guillaume. Dans une interview accordée à AWP, ce dernier note que quelques marchés évoluent actuellement de manière favorable. Tous les secteurs ne sont pas touchés dans la même mesure par la chute des cours du pétrole, a relevé M. Poux-Guillaume. "L'an dernier les nouveaux équipements fournis pour le secteur gazier et pétrolier n'ont représenté que 14% du chiffre d'affaires", l'autre moitié de la part de 28% du total des revenus que génère l'ensemble de cette activité étant à mettre au compte des services, un segment moins sensible aux cycles conjoncturels, a précisé le Français.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne Swiss s'attend en raison du coronavirus à une passe difficile de plusieurs années. Selon le directeur commercial Tamur Goudarzi, le transporteur national ne devrait renouer qu'en 2023 avec le chiffre d'affaires de l'année dernière. Après avoir réduit son plan de vol à un strict minimum pendant le crise du Covid-19, la filiale de Lufthansa va remonter en juin ses capacités de 15% à 20%, a indiqué le responsable dans un entretien au portail spécialisé Travelnews.

PHARMA: Roche s'offre le spécialiste américain du séquençage génétique Stratos Genomics, avec pour objectif d'accélérer le développement de son propre séquenceur de nanopores. La multinationale rhénane avait déjà injecté 15 millions de dollars dans la firme de Seattle en 2014, mais les contours financiers du rachat intégral font l'objet d'une clause de confidentialité. Le séquenceur de nanopores développé par Roche combinera des composants électroniques et biologiques pour un séquençage de l'ADN à des fins de diagnostique "rapide, flexible et économique", assure le communiqué. Le rachat permettra notamment à Roche de mettre la main sur les précédés chimiques de Séquençage par expansion (SBX) développées par Stratos.

ASSURANCES: Bâloise a pris une participation minoritaire au capital de Batmaid, une plateforme suisse de réservation de service de ménage à domicile, indique le groupe d'assurance. Les modalités de la transaction n'ont été dévoilées. La compagnie d'assurances rhénane précise que Batmaid est une plateforme permettant d'engager en ligne, en quelques secondes, du personnel de ménage sélectionné et assuré, que ce soit pour une prestation unique ou régulière.

CORONAVIRUS: Un soutien à l'économie, mais avec parcimonie: la Chine a dégainé une série de mesures pour relancer l'activité, mais sans se hasarder à afficher un objectif de croissance. Le pays, premier touché par le nouveau coronavirus, a largement jugulé l'épidémie sur son territoire, mais les conséquences du virus sur son économie sont amenées à durer et restent largement imprévisibles.

DETTE: La Banque du Japon (BoJ) a annoncé un nouveau programme de prêts pour les entreprises d'un montant de 30'000 milliards de yens (271 milliards de francs suisses) pour les aider à affronter la crise, tout en maintenant sa politique monétaire inchangée. Avec ce nouveau dispositif, les mesures exceptionnelles de la BoJ prises depuis mars pour soutenir le financement des entreprises japonaises totalisent désormais 75'000 milliards de yens.

CONJONCTURE: Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, lors de sa réunion fin avril, écartait déjà le scénario d'une reprise rapide de l'économie européenne après la fin du confinement, selon le compte-rendu. Un rebond dit "en V", qui suivrait rapidement la dégringolade conjoncturelle causée par la pandémie de coronavirus, "peut certainement déjà être exclu", indiquent les "minutes" de cette réunion. "Si les consommateurs ne regagnent pas la confiance rapidement après la fin du confinement, le risque existe que la demande reste plombée", ont noté les banquiers centraux.

TOURISME: La pandémie menace de faire des dégâts considérables sur le commerce au Royaume-Uni, entre faillites et pertes d'emplois, même si de nombreuses enseignes tentent de faire repartir leur activité alors que le confinement n'est pas encore officiellement levé. Les ventes de détail ont enregistré une chute record de plus de 18% sur un mois en avril, et certaines habitudes de consommation "ont changé pour toujours" a prévenu cette semaine le patron de Marks and Spencer, suggérant une baisse de fréquentation durable des commerces physiques.

TRANSPORT AÉRIEN: La seconde compagnie aérienne autrichienne, Laudamotion, filiale de Ryanair, va fermer sa base à Vienne et supprimer plus de 300 emplois, après le refus syndical d'une baisse drastique des salaires en réponse à la crise du coronavirus. "Nous regrettons la perte des emplois", a déclaré la compagnie, annonçant dans un communiqué une fermeture le 29 mai. Le transporteur à bas-coût avait proposé en avril le maintien des emplois en échange d'un nouvelle convention collective, laissant aux représentants des salariés jusqu'à jeudi soir pour donner leur accord.

SERVICES FINANCIERS: Le groupe de luxe britannique Burberry s'attend à des mois très difficiles en raison de la pandémie de coronavirus, malgré un rebond des ventes en Corée du sud et en Chine, son principal marché. La marque de vêtements et accessoires de luxe a subi une chute de 27% de ses ventes à données comparables sur les trois premiers mois de 2020, selon un communiqué.

CONJONCTURE: Affectés par l'impact de la pandémie et la chute des cours du pétrole, les prix à la consommation au Japon ont reculé en avril, une première depuis fin 2016, ressuscitant le spectre de la déflation. Les prix à la consommation (hors produits frais) ont reculé de 0,2% en avril sur un an, après une hausse de 0,4% en mars, selon des chiffres du ministère des Affaires intérieures.

TRANSPORT AÉRIEN: Les actionnaires d'EasyJet ont rejeté en assemblée générale la proposition du fondateur de la compagnie aérienne visant à évincer l'équipe dirigeante, sur fond de mésentente sur la gestion de la pandémie. Les résolutions demandant notamment le départ du directeur général et du président du conseil d'administration ont été repoussées à près de 58%, selon un communiqué du groupe. EasyJet a donc reçu le soutien de la grande majorité des actionnaires indépendants, puisque le fondateur et sa famille possèdent 34% du capital.

TRANSPORT: L'homme d'affaires German Efromovich et la société USAerospace Partners se sont dits prêts à investir dans la compagnie aérienne italienne Alitalia. Séparées, ces annonces interviennent alors que Rome a prévu sa nationalisation. USAerospace Partners, groupe américain réunissant des sociétés spécialisées dans les opérations aériennes (maintenance, cargo...), est disposé à investir jusqu'à 1,5 milliard de dollars et a demandé une rencontre avec les différents ministres concernés.

