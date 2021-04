Résumé des principales informations économiques du vendredi 23 avril 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

CHIMIE: Lonza va construire une nouvelle unité de fabrication sur son site de Viège, en Valais, dédiée aux petites molécules. L'investissement, annoncé en décembre dernier, s'élève à 200 millions de francs suisses. Le nouveau complexe occupera 2000 mètres carrés sur six niveaux et emploiera environ 200 personnes. Il offrira "plusieurs possibilités d'expansion future pour soutenir l'offre des technologies de petites molécules, incluant la substance médicamenteuse, des technologies d'ingénierie des particules et le produit médicamenteux".

ASSURANCES: L'assureur maladie et accidents Swica a engrangé une amélioration de son bénéfice net en 2020, soutenu par tous les secteurs. Le groupe winterthourois ne s'aventure cependant pas sur le terrain des objectifs chiffrés pour l'année en cours. Le résultat net du groupe s'est étoffé de 11,7% sur un an à 137,9 millions de francs suisses, notamment grâce à des effets uniques. Le montant des primes encaissées a pour sa part crû de 2,2% à 4,97 milliards et les prestations d'assurance nettes ont gagné 2,3% à 4,2 milliards.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION: Le géant des matériaux de construction LafargeHolcim a multiplié par deux sa performance opérationnelle en comparaison annuelle au cours des trois premiers mois de l'année en glissement annuel. Le groupe dit s'attendre à une accélération de la croissance pour l'exercice en cours. Les ventes nettes se sont établies à 5,36 milliards de francs suisses, en hausse de 1,3% sur un an. A périmètre constant, c'est-à-dire ajusté des effets de change et d'acquisition, la croissance se monte à 7,4%.

TOURISME: Les Suisses retrouvent avec joie leurs cafés et restaurants préférés. Depuis la réouverture des terrasses le 19 avril, davantage de personnes ont réservé une table que lors de la fin du premier semi-confinement de mai 2020, indique un sondage de la plateforme de réservation TheFork. "Nous avons observé une hausse de 84% des réservations en ligne sur notre plateforme de lundi à mercredi par rapport aux trois premiers jours de réouverture de mai 2020", a confié à AWP Rémy Bitoun, directeur de TheFork pour la région Suisse, Allemagne et Autriche.

BANQUES: La Banque nationale suisse (BNS) ainsi que la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre et la Banque du Japon, en concertation avec la Réserve fédérale des Etats-Unis vont cesser de proposer des liquidités en dollars pour des durées de 84 jours à compter du 1er juillet. La BNS justifie cette annonce "au vu de l'amélioration durable des conditions de financement en dollars des Etats-Unis et de la faible demande lors de récentes opérations d'apport de liquidités dans cette même devise". Le calendrier des appels d'offres tel qu'il a été publié reste inchangé pour les opérations antérieures à cette date.

IMMOBILIER: La demande en surfaces de bureau devrait demeurer stable une fois la pandémie de coronavirus passée. Les espaces occupés ne vont pas diminuer de manière significative malgré le recours plus fréquent au télétravail, estime Martin Kaleja, le responsable de Swiss Prime Site (SPS) Immobilien, qui parie sur une utilisation différente des locaux. "Beaucoup s'attendent à une modèle hybride, soit un transfert vers le télétravail et un bureau partagé comme lieu d'interaction et d'échange", affirme M. Kaleja en interview sur le portail de Finanz und Wirtschaft. La demande devrait rester "plus ou moins" égale qu'avant la crise, selon lui.

AÉRONAUTIQUE: L'industriel argovien Montana Aerospace prévoit de se faire coter à la Bourse suisse, avec l'objectif de lever 400 millions d'euros bruts. La filiale du conglomérat industriel Montana Tech Components veut employer ce montant pour des projets de croissance organique et des acquisitions. Deux investisseurs institutionnels internationaux, non identifiés, ont d'ores et déjà annoncé vouloir souscrire pour 113 millions d'euros de nouvelles actions au prix définitif de l'offre et en échange d'une allocation garantie.

CONSTRUCTION DE MACHINES: Oerlikon renforce ses activités dans les machines textiles. Le groupe industriel diversifié schwyzois s'empare pour un montant non dévoilé de la société italienne Inglass, spécialisée dans le traitement des polymères. A la faveur de la transaction, la division des fibres synthétiques, Manmade Fibers, est renommée Polymer Processing Solutions. La finalisation de la transaction est soumise aux approbations réglementaires et aux conditions de clôture habituelles et devrait intervenir au cours du deuxième trimestre 2021. Sise pour sa part à San Polo di Piave, non loin de Venise, Inglass fournit ses solutions de traitement des polymères à l'industrie automobile, notamment.

PHARMA: Roche a reçu le feu vert de l'Autorité américaine du médicament (FDA) pour l'homologation de Ventana MMR RxDx, le premier diagnostic permettant d'identifier les patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre pouvant bénéficier d'une immunothérapie. Le MMR est un mécanisme moléculaire qui a permet de corriger certaines erreurs qui peuvent se produire spontanément lors de la réplication de l'ADN, précise le communiqué.

AUTOMOBILE: Le diesel n'a représenté que 23,2% des immatriculations de voitures en Europe au premier trimestre contre près de 30% début 2020, devancé désormais par les véhicules hybrides et électriques, selon les chiffres publiés par les constructeurs. Les ventes de voitures diesel ont reculé de 20,1% sur un an, à 593.559 exemplaires, selon l'Association des constructeurs européens (ACEA). L'Allemagne et l'Espagne ont notamment enregistré des chutes de près de 30%.

SPIRITUEUX: Rémy Cointreau compte sur un "fort démarrage" de son exercice 2021/22 après un chiffre d'affaires qui s'est légèrement contracté en 2020/21 du fait de la crise sanitaire. D'avril 2020 à mars 2021, le groupe français de spiritueux a dégagé des revenus "légèrement supérieurs à ses prévisions" d'un milliard d'euros, en recul de 1,4% sur un an. Rémy Cointreau anticipe par ailleurs "un fort démarrage de l'année 2021/22, soutenu par une base de comparaison très favorable, des effets de phasage de ses expéditions et de nouvelles tendances de consommation structurellement plus porteuses aux Etats-Unis". Hors effets de périmètre et de change, le chiffre d'affaires de l'exercice écoulé est en progression de 1,8%, soutenu par son activité phare, les ventes de Cognac (+3,7%), en particulier aux Etats-Unis.

LUXE: Le numéro un mondial du luxe LVMH va porter sa participation dans Tod's à 10%, une annonce qui a fait flamber vendredi le titre du groupe de mode italien à la Bourse de Milan. LVMH, qui détient déjà 3,2% du capital de Tod's, va acquérir une part supplémentaire de 6,8% auprès de son fondateur et président, Diego Della Valle.

BANQUES: Durement frappée par la crise sanitaire, la SNCF a fait un pas vers le désengagement de ses activités "non stratégiques" avec la vente à bon prix de sa très rentable filiale de location de wagons Ermewa. Le groupe public est entré en "négociations exclusives" avec un consortium associant la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et la société allemande de gestion d'actifs DWS, qui a fait la meilleure offre lors d'enchères concurrentielles organisées par la banque Lazard.

AUTOMOBILES: Le constructeur automobile allemand Daimler a relevé l'objectif de rentabilité de sa branche automobile après un premier trimestre meilleur qu'attendu, prévoyant que la pénurie de puces s'estompe au deuxième semestre. Le fabriquant des Mercedes-Benz, engagé dans un vaste virage électrique, s'attend cette année à une marge opérationnelle de son activité "Cars & Vans" entre 10% et 12% -- deux points de pourcentage de plus qu'annoncé lors des résultats annuels en février.

INFORMATIQUE: Le géant japonais Panasonic a signé un accord pour acquérir la firme américaine Blue Yonder, référence mondiale des logiciels de gestion "intelligente" des chaînes d'approvisionnement pour l'industrie. La transaction se monte au total à 7,1 milliards de dollars (6,45 milliards de francs suisses). Ce montant total comprend le rachat de 80% du capital de Blue Yonder, car Panasonic détient déjà 20% de la société depuis juillet 2020, ainsi que le coût de dettes à rembourser. Il s'agit de l'une des plus grandes acquisitions de l'histoire de Panasonic, qui va ainsi étoffer significativement l'un de ses segments d'activité méconnus du grand public mais à fort potentiel: l'ingénierie industrielle (services d'exploitation, d'assistance et de maintenance pour entreprises).

INFORMATIQUE: Intel a réalisé un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au premier trimestre. Le géant américain des semi-conducteurs a tiré profit de l'explosion de la demande de composants, liée aux besoins décuplés en électronique grand public à l'ère de la pandémie. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 19,7 milliards de dollars de janvier à mars, soit 1% de moins qu'il y a un an. "Intel a réalisé un premier trimestre solide grâce à la demande exceptionnelle pour nos produits phares et une exécution sans faille de nos équipes", a indiqué Pat Gelsinger, patron de la société depuis le 15 février.

INDUSTRIE FORESTIÈRE: Le groupe américain Kimberly-Clark a abaissé vendredi ses prévisions pour l'année en raison de la hausse des prix des matières premières et de la baisse des ventes de produits particulièrement prisés pendant la pandémie comme le papier toilette. L'augmentation des prix de ventes et les mesures de réductions de coûts prévues par l'entreprise ne suffiront pas à compenser.

