Résumé des principales informations économiques du vendredi 23 novembre 2018

PHARMA: Novartis a obtenu le feu vert de la Commission européenne pour commercialiser un médicament destiné à une maladie rare de la rétine, permettant de rétablir la vision chez les patients. Luxturna (voretigene neparvovec) est décrit comme étant la première thérapie génique permettant de soigner la perte de vision liée à la dégénérescence héréditaire de la rétine. Cette dernière est associée à une mutation au niveau du gène RPE65 qui entraîne une perte progressive de la vision jusqu'à la cécité.

TÉLÉCOMS: Le groupe de télécommunications Salt a vu ses résultats reculer légèrement au troisième trimestre, malgré une hausse des abonnés à la téléphonie mobile. "Nous avons connu une bonne progression au 3e trimestre avec une hausse saine de notre base de clientèle. Pour accélérer notre croissance nous continuerons à améliorer l'expérience de nos clients et renforcerons notre présence dans le secteur des entreprises", a déclaré le directeur général Pascal Grieder, cité dans le communiqué.

AUTOMOBILE: Amag, importateur suisse des marques du groupe allemand Volkswagen, a indiqué avoir terminé sa campagne de rappel destinée à mettre à jour les logiciels de certains moteurs diesel. Selon l'entreprise zurichoise, l'opération a été un "succès". Quelque 165'000 véhicules équipés d'un moteur diesel EA 189 ont bénéficié d'une mise à jour logicielle, avec pour certains l'ajout d'un débitmètre d'air, a précisé Amag dans un communiqué. L'opération avait été lancée au printemps 2016.

TRANSPORTS ET LOGISTIQUE: Le groupe Kühne+Nagel aspire à réaliser une importante acquisition. Son directeur général (CEO) Detlef Trefzger a indiqué dans la presse être à la recherche d'une transaction "susceptible de transformer l'entreprise", dans un contexte de consolidation globale de la branche. Il espère par le biais d'une telle opération accroître les compétences du groupe ou renforcer sa présence en Asie. Selon lui, le logisticien de Schindellegi disposerait de moyens financiers suffisants pour opérer une acquisition majeure. Jusqu'ici, il s'était contenté de petites transactions complémentaires.

ASSURANCE MALADIE: La hausse des primes d'assurance maladie en 2018 a ralenti la croissance du revenu disponible moyen de 0,3 point. L'indice correspondant (Ipam) calculé par l'Office fédéral de la statistique (OFS), qui permet de chiffrer les répercussions de l'évolution des primes sur le budget des ménages, a enflé de 4,1% pour s'établir à 192,8 points. Pour l'assurance de base, les primes ont augmenté de 3,7% cette année, faisant passer l'Ipam à 221,8 points. Les primes d'assurance complémentaire ont quant à elles gonflé de 5,3% par rapport à l'année précédente.

CONSTRUCTION: Saint-Gobain a annoncé la cession d'une partie de son activité canalisation en Chine pour environ 200 millions d'euros. Il s'agit d'un site spécialisé dans la production de tuyaux et raccords en fonte ductile, l'un des deux sites de production de cette activité en Chine.

JEUX D'ARGENT: La Française des Jeux a annoncé la création d'une filiale dédiée à la vente de produits et services à l'international. Un marché dans lequel le groupe veut accélérer alors que l'ouverture de son capital se rapproche. La FdJ, deuxième loterie européenne et quatrième mondiale, participait du 18 au 22 novembre à Buenos Aires au "World Lottery Summit", le congrès mondial des loteries qui se réunit tous les deux ans. Baptisée "FDJ Gaming Solutions", la nouvelle filiale du groupe sera dédiée à la vente de technologies et de services aux opérateurs de jeux internationaux.

CONJONCTURE: La croissance du secteur privé dans la zone euro a atteint en novembre son plus bas niveau depuis près de quatre ans, selon la première estimation de l'indice PMI composite du cabinet Marki. L'indice mensuel s'affiche à 52,4 points en novembre, contre 53,1 points (chiffre révisé) en octobre. Lorsque le PMI est supérieur à 50 points, cela signifie que l'activité progresse, tandis qu'elle diminue s'il est inférieur à ce seuil.

CONJONCTURE: L'économie allemande a subi au troisième trimestre sa première contraction depuis plus de trois ans, principalement à cause d'un ralentissement des exportations, confirment les statistiques détaillées du produit intérieur brut. Le PIB de la première économie d'Europe a reculé de 0,2%, un chiffre conforme à la première estimation publiée le 14 novembre. Il n'avait plus subi de baisse depuis le premier trimestre 2015.

CONJONCTURE: Le gouvernement brésilien a revu à la baisse sa prévision de croissance pour 2018 à 1,4%. L'inflation est également attendue à un niveau plus élevé, soit à 4,3%, selon un rapport du Ministère de la planification. L'ancienne projection de croissance du produit intérieur brut (PIB) était de 1,6% d'après un rapport du ministère publié en septembre. Ce chiffre correspond aux estimations de la banque centrale.

