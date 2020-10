Résumé des principales informations économiques du vendredi 23 octobre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

CORONAVIRUS: Les entreprises suisses ont tiré les leçons de la pandémie et sont mieux préparées à une deuxième vague, mais elles sont nombreuses à demeurer vulnérables au niveau de leurs liquidités et veulent à tout prix éviter toute nouvelle forme de confinement dont les conséquences risquent d'être dramatiques.

BANQUES: Directeur général sortant d'UBS, Sergio Ermotti doute que le numéro un bancaire helvétique puisse représenter un candidat à la reprise par un concurrent, et cela quand bien même l'établissement affiche une relativement faible capitalisation boursière. "Pas impossible", une reprise "n'est pas aussi simple", estime le Tessinois. D'une part, il faut tenir compte des réglementations et exigences légales en vigueur dans différents pays, explique Sergio Ermotti dans un interview publiée dans la Neue Zürcher Zeitung (NZZ). D'autre part, la suissitude représente un avantage concurrentiel et les concurrents étrangers le savent aussi, ajoute le directeur général d'UBS qui quittera ses fonctions la semaine prochaine.

TÉLÉCOMS: Le géant chinois des télécoms Huawei veut se renforcer en Suisse et prévoit de faire passer ses effectifs de 300 à 550 employés d'ici l'année prochaine, a déclaré le directeur général Haitao Wang au journal L'Agefi. Le groupe, qui représentait en 2018 quelque 13% du marché des téléphones mobiles en Suisse, veut embaucher en Suisse 190 chercheurs à Dübendorf dans la banlieue de Zurich et à Saint-Sulpice dans le canton de Vaud, a précisé le responsable de Huawei pour la Confédération.

ÉLECTROTECHNIQUE: Malgré un envol du bénéfice net, reflet du produit de la vente à Hitachi de parties de l'unité Power Grids, ABB affiche une performance en repli au 3e trimestre. Confronté aux effets de la pandémie de Covid-19, le géant zurichois de l'électrotechnique a vu ses commandes, ses ventes et sa rentabilité se contracter en l'espace d'un an. Entre juillet et fin septembre, le bénéfice net attribuable aux seuls actionnaires d'ABB s'est envolé à 4,53 milliards de dollars (4,07 milliards de francs suisses), contre 515 millions douze mois auparavant. Ce résultat comporte cependant un produit de 5 milliards lié à la cession au japonais Hitachi de l'essentiel des activités de l'unité Power Grids.

CONSTRUCTION DE MACHINES: Schindler a bouclé les neuf premiers mois de 2020 sur des résultats en repli, mais supérieurs aux attentes. Malgré la reprise économique souffreteuse, le groupe d'Ebikon a revu à la hausse ses objectifs annuels, s'attirant les louanges de la communauté financière. Pendant la période sous revue, les entrées de commandes ont décroché de 10,5% en rythme annuel, à 8,07 milliards de francs suisses, alors que le chiffre d'affaires a reculé de 6,6% à 7,71 milliards. Exprimée en monnaies locales, la contraction des recettes est ramenée à 0,7%.

BANQUES: American Express (AmEx) a vu son bénéfice fondre au troisième trimestre, en raison de la baisse des dépenses effectuées par les détenteurs de ses cartes depuis le début de la pandémie. Ceux-ci ont cependant continué dans leur grande majorité à rembourser leurs dettes. Le bénéfice net du groupe a plongé de 39% à 1,05 milliard de dollars entre juillet et septembre, tandis que son chiffre d'affaires a reculé de 20% à 8,8 milliards de dollars. L'action AmEx reculait de près de 3% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la Bourse de New York.

TOURISME: Le groupe hôtelier britannique Intercontinental (IHG) a annoncé une chute de moitié de son activité au troisième trimestre et reste prudent pour la fin d'année, compte tenu de la résurgence de la pandémie de Covid-19 notamment en Europe. IHG, qui possède les enseignes InterContinental, Holiday Inn et Crowne Plaza, a dévoilé dans un communiqué un revenu par chambre disponible (RevPAR), indicateur clé du secteur hôtelier, en chute de 53,4% sur la période de juillet à septembre.

BANQUES: La banque britannique Barclays a renoué avec les bénéfices au troisième trimestre malgré la pandémie, alors qu'elle avait enregistré une perte l'an dernier en raison de provisions juridiques liées au scandale des assurances-crédit PPI. Elle souligne toutefois que les perspectives pour le groupe restent marquées par un environnement incertain entre les négociations qui s'éternisent sur le Brexit, la deuxième vague épidémique, et des taux d'intérêts qui restent bas et pourraient encore diminuer. Au Royaume-Uni, la possibilité de taux directeurs négatifs est envisagée par la Banque d'Angleterre.

AUTOMOBILES: Le constructeur automobile allemand Daimler s'attend pour l'année en cours à un bénéfice d'exploitation (Ebit) "au niveau de l'année précédente" malgré une "nette baisse" du chiffre d'affaires attendue en raison de la pandémie de Covid-19. Le fabriquant des Mercedes Benz fait état dans un communiqué d'une "bonne évolution du marché", note que ses mesures de "contrôle des coûts" ont contribué à maintenir la rentabilité dès le troisième trimestre, dont le bénéfice net a atteint 2,2 milliards d'euros (2,36 milliards de francs suisses), soit 19% de plus qu'en 2019.

AUTOMOBILES: Le groupe Renault a fait état d'un chiffre d'affaires en baisse de 8,2% au troisième trimestre 2020, à 10,4 milliards d'euros (11,1 milliards de francs suisses), en raison d'un redressement tardif des ventes d'automobiles et de taux de changes négatifs. Au premier semestre, les ventes de Renault avaient plongé de 34,3% en raison de la crise sanitaire.

COMMERCE DE DÉTAIL: Les ventes au détail au Royaume-Uni ont progressé de 1,5% en septembre poursuivant leur rebond des derniers mois au point d'être revenues bien au-dessus du niveau d'avant la crise sanitaire, a annoncé le Bureau national des statistiques (ONS). Cette progression d'un mois sur l'autre témoigne de la bonne tenue de la consommation dans le pays depuis la réouverture de l'économie après le confinement décidé en mars pour enrayer la pandémie.

awp