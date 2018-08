Résumé des principales informations économiques du vendredi 24 août 2018

Zurich (awp/ats/awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

BANQUES (1): La banque privée Julius Baer mène une enquête interne alors qu'un de ses anciens employés a plaidé coupable mercredi pour son implication dans un vaste réseau de blanchiment d'argent provenant de fonds détournés du groupe pétrolier d'État vénézuélien PDVSA. Julius Baer a pris note des accusations portées en juillet contre plusieurs individus, dont un ancien employé, ainsi que des déclarations de cet ancien collaborateur dans sa reconnaissance de culpabilité, a indiqué la banque dans un courriel à l'AFP.

BANQUES (2): La croissance a été au rendez-vous pour la Banque cantonale de Zurich (ZKB) au premier semestre, une tendance positive qui s'est répercutée sur ses principales lignes de métier. L'établissement a étoffé ses recettes, maîtrisé ses charges et nettement amélioré son résultat. Le produit d'exploitation s'est enrobé de 2,2% en comparaison annuelle à 1,21 milliard de francs suisses, a indiqué la banque cantonale. Au cours des premiers six mois de l'année, le revenu de la ZKB a été soutenu par son coeur de métier, les opérations d'intérêts. Celles-ci ont dégagé un résultat net de 625 millions, soit une hausse de 4,5%.

TÉLÉCOMS (1): Mobilezone poursuit son expansion et renoue avec l'opérateur Salt, dont les produits seront à nouveau disponibles dans ses magasins dès septembre. La chaîne d'échoppes de télécommunications zurichoise a enregistré des résultats records au premier semestre et table sur un bénéfice net, au sommet lui aussi, de 40 millions de francs suisses en 2018. "Nous voulons continuer à gagner des parts de marché. Cela pourra passer, si l'occasion se présente, par de nouvelles acquisitions", a déclaré en téléconférence de presse le directeur de Mobilezone, Markus Bernhard.

TÉLÉCOMS (2): Sur la trentaine de magasins Mobilezone en Suisse romande, une poignée - environ cinq - sera concernée par la réduction du nombre de points de vente annoncée par la chaîne de boutiques de télécommunications zurichoise. Le personnel se verra proposer des transferts, et il n'y a pas de licenciement prévu, a précisé à AWP le directeur de l'entreprise Markus Bernhard. "Bienne sera concerné par une fermeture cette année, puis Lausanne. Une ou deux fermetures sont aussi programmées en Bas-Valais par exemple. Mais je rappelle aussi que nous avons ouvert récemment une boutique à Monthey", note M. Bernhard.

TOURISME: Le secteur touristique s'apprête à vivre une nouvelle période de vaches maigres au sud des Alpes. Les résultats de l'enquête conjoncturelle publiée par l'office de la statistique tessinois confirment l'inversion de tendance observée en début d'année. Le pessimisme est particulièrement marqué dans le domaine de la restauration et sur les rives du lac Majeur. L'évolution de la tendance n'est pas homogène selon les régions touristiques, mais le changement soudain concerne l'ensemble du territoire, "tuant dans l'oeuf l'optimisme qui s'est créé dans un secteur confronté depuis plusieurs années à une phase conjoncturelle délicate", relèvent les auteurs de l'étude.

TRANSPORT: Le logisticien Kühne+Nagel renforce sa présence dans l'Empire du Milieu en s'alliant à son homologue chinois Sincero, spécialisé dans la gestion de l'approvisionnement pour l'industrie automobile. L'accord doit permettre au groupe schwytzois de doper de près de 70% son volume de contrats dans ce segment et sur ce marché. Kühne+Nagel disposera d'une majorité des parts dans la société commune. Les modalités financières de la transaction font l'objet d'une clause de confidentialité.

BANQUE CENTRALE: La hausse continue des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale (Fed) est le meilleur moyen de préserver la dynamique de l'économie américaine, de favoriser une croissance de l'emploi aussi forte que possible et de maîtriser l'inflation, a déclaré Jerome Powell, le président de la Fed. S'exprimant quelques jours après les critiques du président américain Donald Trump contre la poursuite du resserrement monétaire aux Etats-Unis, Jerome Powell a pris la parole lors de la conférence annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole pour "expliquer pourquoi mes collègues et moi pensons que ce processus graduel (...) demeure approprié".

CAFÉ: "Starbucks sans filtre", enquête documentaire programmée le 28 août sur Arte, "déconstruit" la stratégie sur laquelle la marque américaine a bâti son empire, afin d'exposer ses failles, employée infiltrée et caméra cachée à l'appui. L'enquête de Luc Hermann et Gilles Bovon, qui a duré un an, avait pour objectif initial de comprendre "les raisons du succès phénoménal" de l'enseigne, présente dans 75 pays avec 28.000 cafés.

AGRICULTURE: La production de vin en France devrait s'élever en 2018 à 46,1 millions d'hectolitres, en hausse de 25% par rapport à la terrible année 2017, marquée notamment par une vague de gel qui avait touché l'ensemble des bassins viticoles, a annoncé vendredi le ministère de l'Agriculture. Si le mildiou a occasionné des pertes, "en revanche la canicule ne semble pas avoir affecté le potentiel de production au 20 août", indique dans un communiqué Agreste, services statistiques du ministère, qui table donc sur le retour d'une production conforme à la normale.

TRANSPORT: La compagnie aérienne Ryanair a annoncé que tous ses passagers devraient payer, à partir du 1er novembre, pour pouvoir emporter une petite valise dans ses avions. Jusqu'à présent, ses passagers pouvaient emporter avec eux gratuitement une petite valise ainsi qu'un petit sac supplémentaire.

CONSTRUCTION DE MACHINES: Le groupe industriel allemand Siemens a démenti un article publié jeudi par Manager Magazin disant qu'il envisageait de supprimer 20'000 emplois dans le cadre de son plan stratégique "Vision 2020". "Nous ne sommes pas d'accord avec le raisonnement à l'origine des chiffres évoqués dans l'article du magazine. Nous n'avons fait aucune déclaration de ce type", dit l'entreprise dans un communiqué.

