Résumé des principales informations économiques du vendredi 24 avril 2020

CONJONCTURE: Les coûts liés à la pandémie de coronavirus ont été réévalués par le KOF à 32 milliards de francs suisses pour la période allant de mars à juin. Sur les six semaines du confinement, la facture se monte actuellement à 18 milliards, a indiqué l'institut de recherche conjoncturelle. Les économistes zurichois ont pris en compte la décision du Conseil fédéral d'alléger progressivement le confinement à partir du 27 avril. Dans ses précédentes estimations de début avril, le KOF tablait encore sur une facture de 35 milliards de francs suisses dans le cas d'une prolongation des mesures sanitaires jusqu'en juin.

CAISSES DE PENSION: Les caisses de pension ont vécu l'une de leur pire période depuis la crise financière de 2008. Au premier trimestre 2020, le rendement pondéré en fonction de la fortune s'est établi à -7,77%. Parallèlement, toutes les catégories d'actifs ont clôturé dans le rouge, à l'exception des obligations Monde en francs suisses. Avec un taux de couverture estimé à 108,9% au 31 mars, les institutions de prévoyance de droit privé atteignent un niveau extrêmement bas puisqu'à fin décembre 2019 il se situait encore à 118,7%, tandis que celui des institutions de prévoyance de droit public à capitalisation totale a chuté à 102,8%, contre 112,0% trois mois plus tôt, indique le moniteur trimestriel de Swisscanto.

SERVICES FINANCIERS: Le nombre d'entreprises en faillite ont reculé en mars car les sociétés étaient protégées par la suspension générale des poursuites instaurée par le Conseil fédéral dans un contexte marqué par la propagation du Covid-19. Les procédures d'insolvabilité devraient cependant nettement progresser au cours des prochains mois. En mars le nombre d'entreprises ayant dû mettre la clé sous la porte a diminué de 13% sur un an à 412, indique le relevé périodique du service d'informations économiques Bisnode.

CONJONCTURE: La récession attendue en lien avec la pandémie de nouveau coronavirus affectera diversement les régions suisses, anticipe UBS. Les économies de l'Arc jurassien, de la Suisse orientale ainsi que des régions de montagne devraient souffrir le plus fortement, même si les centres ne seront pas non plus épargnés, jugent les économistes du numéro un bancaire helvétique. Dans leur étude, les experts d'UBS, à l'image de nombre de leurs confrères, prévoient les plus grosses pertes pour les régions dépendant fortement de l'activité touristique. Au regard de l'an passé, la production brute d'ensemble de ces économies devrait dégringoler d'au moins 35%.

ALIMENTATION: Le géant alimentaire Nestlé a bénéficié en mars d'un regain de croissance imputable aux stocks constitués par les consommateurs en raison de la pandémie de coronavirus. La cession des activités dans la dermatologie et dans les glaces aux Etats-Unis ainsi que les effets de change ont cependant plombé le chiffre d'affaires au premier trimestre. Le repli des recettes a atteint 6,2% en comparaison annuelle à 20,8 milliards de francs suisses, dont 4,7% de croissance interne réelle (RIG). A périmètre constant, la croissance organique s'est établie à 4,3%. Les cessions ont réduit les ventes de l'ordre de 4,7% et les taux de change de 5,8%.

ENERGIE: ABB mise sur les solutions de compteurs de consommation électrique dits intelligents. A cet effet, le géant zurichois de l'électrotechnique collabore désormais avec la jeune entreprise Ormera dans le développement d'une application permettant aux fournisseurs d'énergie et aux propriétaires de maison de simplifier la gestion de courant produit en propre. A la faveur de la mise en oeuvre de la technologie de la chaîne de blocs (blockchain), le processus de facturation intervient de manière entièrement automatique, le tout dans la transparence et la sécurité, affirme ABB. L'application, liée à la solution de compteurs du géant zurichois, doit être testée dans le cadre de projets pilote.

COMMERCE DE DÉTAIL: Le conseil d'administration de Migros Fachmarkt, l'entité créée en début d'année qui regroupe les magasins spécialisés du géant orange, s'est trouvé un directeur général en la personne de Patrik Pörtig. L'actuel directeur de Dosenbach-Ochsner, qui prendra ses nouvelles fonctions le 1er septembre, prendra en charge la gestion opérationnelle des filiales Do it + Garden, Melectronics, Micasa, SportXX et OBI, indique la fédération de coopératives.

SANTÉ: Le groupe genevois m3 veut se lancer dans la production de masques en Suisse, après en avoir assuré l'importation. Une usine à Plan-les-Ouates doit ouvrir "dans les prochains mois" pour assurer la production locale de ce produit très fortement demandé en cette période de coronavirus. "Face à la demande exponentielle et vu la complexité d'acheter ce type de matériel dans un pays étranger (...), nous avons décidé de nous lancer dans la production de masques 'made in Switzerland'", a indiqué à AWP un porte-parole de la société, confirmant des informations de presse.

CONJONCTURE: Le moral des entrepreneurs allemands a enregistré en avril sa "plus forte baisse" historique, perdant 11,6 points sur un mois pour atteindre à 74,3 points, son plus "bas niveau" depuis la création de la version actuelle de l'indice en 2005, selon le dernier baromètre IFO. Sur fond de récession économique causé par la pandémie de coronavirus en Allemagne, "l'ambiance parmi les entreprises allemandes est catastrophique", note Clemens Fuest, le président de l'institut, qui publie cet indicateur basé sur un sondage mensuel effectué auprès de 9000 entreprises.

CONJONCTURE: La hausse des prix à la consommation au Japon (hors produits frais) a ralenti en mars pour un deuxième mois d'affilée en s'établissant à 0,4% sur un an, selon des données publiées par le ministère des Affaires intérieures. Après 0,6% en février, le taux d'inflation de mars est conforme aux prévisions du consensus d'économistes sondés par l'agence Bloomberg.

CONJONCTURE: La Banque centrale de Russie a annoncé s'attendre à une baisse du PIB comprise entre 4 et 6% en 2020, les espoirs de reprise ayant été douchés par la crise mondiale provoquée par le nouveau coronavirus. La Banque centrale a également baissé de 0,5 point son taux directeur à 5,50%, et laissé clairement entendre que d'autres coupes auraient lieu lors des prochaines réunions.

AUTOMOBILE: En raison du coronavirus, Mitsubishi Motors a annoncé anticiper une perte nette de 26 milliards de yens (235,6 millions de francs suisses) sur son exercice 2019/20 achevé le 31 mars, alors qu'il comptait auparavant se maintenir légèrement dans le vert. Le constructeur automobile nippon, troisième membre de l'alliance Renault-Nissan, prévoyait en effet jusque-là un petit bénéfice net de 5 milliards de yens sur l'exercice écoulé, contre un bénéfice net de 132,9 milliards de yens en 2018/19.

HYDROCARBURES: Le géant italien des hydrocarbures Eni prévoit un recul de sa production en 2020 en raison de l'impact de l'épidémie de coronavirus, qui lui a déjà fait subir une perte de 2,9 milliards d'euros (3,0 milliards de francs suisses) au premier trimestre. Eni a ouvert vendredi le bal des résultats trimestriels des grands groupes du secteur, qui devraient tous être durement impactés par la pandémie.

PHARMA: Le géant pharmaceutique français Sanofi affiche un chiffre d'affaires de près de 9 milliards d'euros (près de 10 milliards de francs suisses) au premier trimestre, soit une hausse de 6,9% due pour moitié à la pandémie de Covid-19. "La constitution de stocks dans les circuits de distribution liée à la pandémie de Covid-19 représente environ la moitié de la hausse du chiffre d'affaires au premier trimestre", a-t-il précisé dans un communiqué.

INFORMATIQUE: Le géant des micro-processeurs Intel se portait bien au premier trimestre 2020 notamment grâce à la forte demande pour les appareils électroniques, générée par la nécessité de travailler, apprendre et communiquer depuis chez soi pendant le "Grand confinement". Le groupe a réalisé 19,8 milliards de dollars (19,3 milliards de francs suisses) de chiffre d'affaires de janvier à mars, en hausse de 23% sur un an. Son bénéfice par action ajusté, l'indicateur privilégié des investisseurs, a bondi de 63% à 1,45 dollar.

ALIMENTATION: Le groupement professionnel du parmesan a remporté une longue bataille contre le géant américain Campbell, qui faisait figurer sur certaines étiquettes de ses bocaux de sauce au fromage l'image de morceaux du célèbre "parmigiano" italien. Très connue pour ses soupes, la multinationale Campbell a "accepté les requêtes du groupement d'éliminer des étiquettes de ses produits toute référence au roi des fromages", a annoncé le "Consorzio del Parmigiano Reggiano" dans un communiqué.

