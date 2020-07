Résumé des principales informations économiques du vendredi 24 juillet 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

ASCENSEURS: Le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers roulants Schindler compte supprimer 2000 postes au niveau mondial dans les deux prochaines années dans le cadre d'un programme d'économies lancé à cause de l'impact négatif du Covid-19. Le groupe lucernois a également annoncé le fort recul de son bénéfice semestriel, résultat cependant supérieur aux attentes du marché. Les mesures de restructuration coûteront jusqu'à 150 millions de francs suisses et la suppression des 2000 postes, représentant environ 3% des effectifs, concernera également la centrale.

CHIMIE: Attendue de longue date, la décision a fini par tomber avec la publication des résultats semestriels. Lonza va bel et bien mettre en vente ses activités dans les spécialités chimiques concentrées dans la subdivision Specialty Ingredients (LSI) au cours du second semestre pour se concentrer sur le bien plus rentable segment pharmaceutique et biotechnologique. "Nous étions à la fois un petit BASF - avec des craqueurs de pétrole - et un petit Roche. Le tout en une seule entreprise", a illustré le président et directeur général intérimaire Albert Baehny en conférence de presse. Lonza suit ainsi avec 20ans de retard l'exemple du mastodonte pharmaceutique rhénan.

CONSTRUCTION DE MACHINES: Le groupe industriel Sulzer a bouclé le premier semestre sur des résultats en baisse marquée, mais dans l'ensemble supérieurs aux attentes. Le retour de la rentabilité opérationnelle à son niveau d'avant la crise est prévu pour 2021, mais cela se fera au prix d'économies qui toucheront des places de travail en Suisse. Les entrées de commandes entre janvier et juin se sont contractées de 4,8% en rythme annuel, à un peu plus de 1,84 milliard de francs suisses. Au 30 juin, le carnet d'ordres s'inscrivait à près de 1,95 milliard, soit 8,6% de mieux qu'au bouclement de 2019, et ce "en dépit des perturbations sans précédent du marché causées par la pandémie".

CRISE DU CORONAVIRUS: La Suisse a massivement recouru à la Chine afin de couvrir ses besoins en pleine pandémie de Covid-19. Entre mars et juin, les importations de masques de protection ont atteint 560 millions de francs suisses, dont 93% provenaient de l'Empire du Milieu pour une valeur dépassant le demi-milliard, constate AWP sur la base des données du commerce extérieur. Les statistiques montrent une véritable envolée des importations de produits textiles, catégorie à laquelle appartiennent les masques de protection, au cours des quatre mois qui ont marqué le point culminant de la crise sanitaire en Suisse. En règle générale, les dépenses pour ce type de bien atteignent 12 millions de francs suisses par mois.

ENERGIE: L'énergéticien Axpo, via sa filiale Urbasolar, va construire 37 centrales photovoltaïques dans le sud de la France, un investissement devisé à 124 millions d'euros (133 millions de francs suisses) et dont la puissance installée cumulée atteindra 143 mégawatts. Le courant produit permettra de couvrir les besoins de 65'000 ménages, indique vendredi le groupe argovien. Afin de réaliser ce projet, Urbasolar a obtenu un financement à hauteur de 124 millions d'euros (environ 133,2 millions de francs suisses) du géant bancaire français Crédit Agricole.

AUTOMOBILE: Le spécialiste des technologies de l'énergie et de l'automation ABB va investir 30 millions de dollars (27,7 millions de francs suisses) dans la production de chargeurs pour voitures électriques. C'est dans le nouveau site de San Giovanni Valdarno, en Italie, que le groupe va concentrer l'ensemble de cet investissement et sa future production. Afin de renforcer sa position sur le marché de la mobilité alternative (e-mobility), ABB va investir dans son "Centre pour l'excellence et la production" italien, grand de 16'000 mètres carrés, et qui devrait être opérationnel à la fin de l'année prochaine.

BANQUES: La Malaisie et Goldman Sachs ont conclu un accord à l'amiable d'un montant de 3,9 milliards de dollars (3,6 milliards de francs suisses) qui met fin aux poursuites contre le géant de Wall Street pour son rôle dans le vaste scandale de corruption 1MDB. Des milliards de dollars ont été détournés du fonds souverain 1Malaysia Development Berhad (1MDB) censé contribuer au développement économique de la Malaisie, dans une fraude aux ramifications planétaires qui a contribué à la chute de l'ex-Premier ministre Najib Razak en 2018.

HYDROCARBURES: Le géant des services pétroliers Schlumberger, qui a accusé une nouvelle perte nette de 3,43 milliards de dollars (3,2 milliards de francs suisses) au second trimestre, prévoit la suppression de 21'000 emplois, soit un quart de ses effectifs. Après un premier trimestre dans le rouge, lié à la crise du secteur pétrolier sur fond de Covid-19, la multinationale basée à Houston (Texas) annonce des charges incluant notamment des indemnités d'un milliard de dollars, "liées à une réduction de main d'oeuvre de plus de 21'000 employés".

SERVICES FINANCIERS: L'émetteur de cartes de crédit American Express a subi une lourde chute de son bénéfice net au deuxième trimestre, le groupe ayant mis de côté 1,6 milliard de dollars (1,5 milliard de francs suisses) pour faire face aux impayés. Le renflouement de cette provision, qui a augmenté de 861 millions de dollars sur un an, "reflète principalement la détérioration des prévisions sur l'environnement macro-économique mondial".

CONJONCTURE: L'économie britannique montre des signes de franche reprise en ce début d'été, avec une forte hausse des ventes au détail et de l'activité du secteur privé, mais le chemin reste long pour se relever de mois de confinement. Celui-ci a été instauré le 23 mars par le gouvernement pour endiguer la pandémie de Covid-19, et progressivement allégé depuis.

CONJONCTURE: La croissance de l'activité privée dans la zone euro a progressé en juillet, pour la première fois depuis février, atteignant même son niveau le plus élevé en deux ans, selon la première estimation vendredi de l'indice PMI composite du cabinet Markit. L'indice mensuel s'affiche à 54,8 points en juillet, contre 48,5 en juin, grâce à "l'assouplissement des mesures de confinement" liées au coronavirus.

