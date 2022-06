Résumé des principales informations économiques du vendredi 24 juin 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

CONSTRUCTION: Les coûts ont accéléré leur hausse dans la construction entre octobre 2021 et avril 2022. Calculé par l'Office fédéral de la statistique (OFS), l'indice des prix de la construction a progressé sur la période sous revue de 4,9% à 109,2 points (octobre 2020 = 100 pts). Le renchérissement a aussi bien touché le secteur du bâtiment, que celui du génie civil. En rythme annuel, le renchérissement s'est inscrit à 7,7%, précise vendredi l'OFS. Durant la période précédente, soit entre avril et octobre 2021, l'indicateur avait déjà progressé de 2,7% pour s'afficher alors à 104,1 points, la progression en rythme annuel s'étant fixée à 4,1%.

IMMOBILIER: Courant 2020, nombre d'établissements hôteliers ont inscrit 90% de pertes suite aux restrictions sanitaires. Malgré les réouvertures, les résultats ne toucheront plus les cimes de 2019, selon les professionnels du secteur qui, en quête de renouvellement, se rassemblent autour de projets comme Innotour. "Le secteur est fragmenté," lance Alain Becker, directeur de l'Association romande des hôteliers. "Ce sont les groupements qui peuvent trouver des outils et des mesures pour s'en sortir".

ASSURANCES: Zurich Insurance vend son portefeuille d'assurances vie en Allemagne à Viridium Holding, une société spécialisée dans la gestion des portefeuilles d'assurances vie outre-Rhin. La compagnie d'assurance réduit ainsi les risques liés aux taux d'intérêt. La vente comprend le transfert de provisions nettes de 20 milliards de dollars. L'opération concerne principalement des assurances retraite et des assurances vie souscrites depuis plus de cinq ans.

MATÉRIEL ROULANT: Stadler Rail va livrer 28 trams de type "Tina" à la société des tramways de Rostock, en ex-Allemagne de l'Est. Il s'agit de la troisième commande de ce genre pour cette nouvelle gamme de trams de l'industriel de Bussnang. Les détails financiers de la commande ne sont pas dévoilés. Les premières livraisons interviendront fin 2024 et les premiers trams circuleront dans les rues de Rostock à partir de 2025. Au total, 41 trams Stadler sillonneront les rues de la ville.

ENERGIE: Alors qu'on le croyait enterré, le projet d'extraction de gaz naturel à Noville pourrait rebondir. La société vaudoise Gaznat, qui assure l'approvisionnement et le transport de gaz naturel en Suisse romande, a en effet été approchée en haut lieu, à Lausanne mais aussi à Berne, pour réactiver le projet. "Nous y travaillons", a indiqué en conférence de presse Philippe Petitpierre, président du conseil d'administration de Gaznat. La campagne d'exploration de 2010 avait permis d'estimer les réserves de gaz naturel à l'équivalent de 25 années de la consommation de la Suisse, ou 75 ans de celle de la Suisse romande.

CONJONCTURE: Les prix à la consommation au Japon ont de nouveau connu une forte augmentation en mai, sur fond de flambée du prix des matières premières et de chute du yen face au dollar. Les prix hors produits frais ont progressé de 2,1% le mois dernier sur un an, après un bond identique en avril, qui était le plus fort au Japon depuis mars 2015.

INFLATION: La crise du coût de la vie commence à se voir dans les dépenses alimentaires des Britanniques: les ventes en volumes des magasins de nourriture ont reculé de 1,6% en mai dans le pays, a annoncé vendredi l'Office national des statistiques (ONS). L'institut pointe "la hausse des prix des denrées alimentaires et du coût de la vie", alors que l'inflation a encore accéléré à 9,1% en mai dans le pays et pourrait atteindre 11% en fin d'année.

BANQUES: La banque britannique Barclays a annoncé l'acquisition par une de ses filiales au Royaume-Uni de l'entreprise spécialisée dans les prêts hypothécaires Kensington Mortgage Company (KMC) pour environ 2,3 milliards de livres (2,7 milliards de francs suisses). Le britannique KMC est spécialisé dans l'octroi de prêts immobiliers "à des emprunteurs aux revenus complexes", travailleurs indépendants ou personnes ayant des revenus multiples ou variables.

CONSTRUCTION: Le siège du groupe Vinci a été perquisitionné en 2020 dans le cadre d'une instruction ouverte à Nanterre (Hauts-de-Seine) après des accusations de travail forcé sur des chantiers au Qatar liés au Mondial-2022, a appris l'AFP de sources concordantes. Cette perquisition a eu lieu le 8 décembre 2020 au quartier général de l'entreprise de BTP à Rueil-Malmaison, a indiqué une source proche du dossier, ce qu'a confirmé le parquet de Nanterre, sans en préciser les résultats.

CRYPTOMONNAIES: La plateforme d'échanges de cryptomonnaies CoinFlex a annoncé la suspension de tous les retraits de fonds, citant des "conditions de marché extrêmes" et le risque financier lié à un client, nouvel épisode d'une séquence tumultueuse pour le secteur des devises numériques. Interrogé par l'AFP quant à la valeur des actifs soumis à cette suspension, CoinFlex n'a pas donné suite. Sur son site, la société indique qu'en janvier, la plateforme a atteint 1000 milliards de dollars (961,1 millions de francs suisses) de transactions depuis sa création.

MESSAGERIE: L'entreprise américaine spécialisée dans le transport rapide de lettres et paquets FedEx a transporté moins de colis sur son dernier trimestre comptable mais a appliqué des tarifs plus élevés, lui permettant ainsi d'augmenter son chiffre d'affaires. Le groupe a aussi projeté des résultats plus élevés qu'attendu pour l'année en cours.

awp