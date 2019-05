Résumé des principales informations économiques du vendredi 24 mai 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

BANQUES: Le gestionnaire de fortune Julius Bär a enregistré une nette croissance de sa masse sous gestion au cours des quatre premiers mois de l'année. Il a attiré des nouveaux fonds, à des niveaux toutefois plus faibles que prévu. La rentabilité s'est détériorée sur un an. A fin avril, la masse sous gestion s'est fixée à 427 milliards de francs suisses, ce qui représente une envolée de 12% depuis le début de l'année. Cette hausse s'inscrit dans un contexte de reprise des marchés après un quatrième trimestre morose. Ce rebond a soutenu les volumes, supérieurs aux attentes du consensus AWP (410 milliards).

PHARMA: Novartis va verser un paiement d'étape de 2,5 millions de dollars à l'entreprise anglaise de biotechnologie Vectura Group. Ce versement intervient après l'acceptation par le régulateur européen de la demande d'autorisation déposée par le géant bâlois au produit candidat QVM149. QVM149 est un traitement combiné expérimental contre l'asthme pour lequel Novartis avait revendiqué mercredi un avantage par rapport aux standards thérapeutiques actuels, à l'issue d'une étude de phase II. La substance, inhalable à travers un dispositif maison du géant pharmaceutique rhénan, a notamment montré une efficacité supérieure en termes de fonction pulmonaire.

FINANCE: Le titre GAM avait la faveur des investisseurs vendredi matin, après l'arrivée au capital-actions du gestionnaire d'actifs du milliardaire américain George Soros.

ASSURANCES: Le conseil d'administration de La Mobilière se féminise, gagnant dans la foulée deux latines. Les délégués de l'assureur coopératif ont approuvé la nomination de deux femmes au conseil d'administration du groupe établi à Berne en la personne de la valaisanne Carole Seppey et de la tessinoise Michela Ferrari-Testa. La Mobilière fait part du départ de Serge Sierro, lequel, ayant à 69 ans atteint la limite d'âge statutaire, ne sollicitait pas de nouveau mandat d'administrateur. Le Valaisan avait rejoint en 2004 l'organe de surveillance, lequel compte actuellement 26 membres, dont 12 femmes.

LUXE: Watches of Switzerland prévoit d'entrer prochainement à la Bourse de Londres et de lever au minimum 200 millions de livres (soit 254 millions de francs suisses). Le détaillant britannique de montres de luxe, un des plus importants au monde, continue de s'étendre sur le marché américain, toujours prometteur pour l'horlogerie suisse. Watches of Switzerland a indiqué à AWP que la fourchette du prix d'introduction est fixée entre 250 et 277 pence par action, ce qui signifie une capitalisation entre 610 et 660 millions de livres (soit entre 778 et 841 millions de francs suisses). La société espère lever au minimum 200 millions de livres, hors une offre de surallocation de 10%. Elle n'était pas en mesure de donner une date concernant cette IPO (initial public offering).

MATERIEL ROULANT: Stadler Rail, coté à la Bourse suisse depuis mi-avril, n'a pas raté ses débuts sur SIX: l'action a gagné près d'un cinquième par rapport à son prix d'émission. Le patron du groupe thurgovien, Peter Spuhler, vise désormais de nouvelles étapes, comme il l'a dit à AWP en marge du Swiss Economic Forum (SEF) à Interlaken. Récemment, Stadler Rail s'est signalé positivement à l'attention des investisseurs avec des annonces de commandes en Allemagne. La semaine dernière, l'entreprise a décroché une grosse commande pour la livraison de 1500 voitures pour le métro de Berlin. Malheureusement, la concurrence a recouru contre cette attribution.

TÉLÉCOMS: Le directeur général de Swisscom, Urs Schaeppi, a indiqué vendredi qu'il ne voyait pas de raison d'interrompre dans l'immédiat la commercialisation des smartphones Huawei, après la décision de Washington de placer le géant chinois sur une liste noire. Les smartphones actuellement commercialisés par le géant bleu sont toujours assurés d'obtenir l'assistance et les mises en jours de Google, a précisé M. Schaeppi dans un entretien à AWP.

ALIMENTATION: Le patron de Nestlé, Mark Schneider, a confirmé l'engagement du groupe alimentaire en faveur de la Suisse, malgré les restructurations et réductions de postes, lors du rendez-vous économique Swiss Economic Forum (SEF) à Interlaken. "Nous sommes toujours engagés en faveur de la Suisse et du siège du groupe" dans la Confédération, a dit M. Schneider lors d'une conférence. Ce dernier a souligné que le numéro un mondial du secteur avait dû s'"adapter à la nouvelle réalité du marché", où les prix se trouvent sous pression et la concurrence s'est accrue.

SERVICES FINANCIERS: Jürg Zeltner, anciennement en charge de l'unité de gestion de fortune du géant bancaire UBS, a été désigné pour prendre la tête du groupe de banque privée KBL, basé au Luxembourg. L'ex-cadre d'UBS aura pour mission de faire croître l'institut, dont la masse sous gestion avoisine les 73 milliards d'euros. KBL dispose de filiales en Belgique, en France, en Allemagne, au Luxembourg, à Monaco, au Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni.

CONJONCTURE: Les prix à la consommation (hors produits frais) au Japon ont augmenté de 0,9% en avril sur un an, un chiffre conforme aux attentes des analystes, contre 0,8% en mars, selon des statistiques publiées par le gouvernement. L'inflation reste bloquée depuis des mois au-dessous de 1%, loin de la cible de 2% visée par la banque centrale, dans une troisième économie mondiale qui manque de dynamisme.

AÉRONAUTIQUE: Les autorités mondiales de l'aviation civile, réunies jeudi au Texas, se sont séparées après huit heures de discussions sans date de retour en service du 737 MAX, avion phare de Boeing cloué au sol depuis le 13 mars. "Le seul calendrier est de s'assurer que l'avion est sûr avant de voler", a déclaré Dan Elwell, chef intérimaire de l'agence fédérale américaine de l'aviation (FAA), lors d'une conférence de presse.

