Résumé des principales informations économiques du vendredi 25 juin 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

VIE DES ENTREPRISES: Après avoir reflué l'année dernière grâce aux mesures de soutien publiques, les faillites d'entreprises ont accéléré depuis début 2021 en Suisse. Cette tendance devrait se poursuivre, mais une flambée devrait être évitée, a estimé le centre de recherches conjoncturelles KOF. En 2020, les faillites de sociétés avaient reculé de 18% par rapport à l'exercice précédent. Mais depuis janvier 2021, la tendance s'est inversée. Le nombre d'entreprises ayant mis la clé sous la porte a ainsi progressé de 4% à 1634 sur les cinq premiers mois de l'année, selon le relevé du cabinet d'informations financières Dun & Bradstreet.

TOURISME: Après un recul de près de 30% des recettes l'an dernier, la quarantaine de membres de l'association Swiss Deluxe Hotels (SDH) voient des signes positifs pour cet été. Les perspectives se sont améliorées pour cet été tant pour les clients suisses qu'internationaux, selon l'association d'établissements 5 étoiles, Swiss Deluxe Hotels. En 2020, les recettes des 39 hôtels ont fondu de 28% à 1,14 milliard de francs suisses, en raison d'un effondrement des nuitées de plus de 42%, à 729'139 unités.

PHARMA: L'autorité sanitaire américaine (FDA) a délivré jeudi à la filiale de Roche Genentech une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) pour l'Actemra (tocilizumab) pour le traitement du Covid-19. Le médicament peut être administré en intraveineuse à des adultes et enfants hospitalisés qui reçoivent des corticostéroïdes systémiques et ont besoin d'oxygène supplémentaire. L'autorisation d'urgence se base sur les résultats de quatre essais contrôlés randomisés. Ces derniers ont évalué Actemra pour le traitement de plus de 5500 personnes hospitalisés souffrant de Covid-19.

PHARMA: Vifor Pharma a annoncé jeudi coup sur coup une nouvelle modération du potentiel commercial pour le Veltassa et le départ en août de son patron Stefan Schulze, après à peine plus d'une année passée à cette fonction. Le directeur général sortant sera remplacé par Abbas Hussain, un ressortissant britannique jouissant d'un parcours professionnel de plus de 30 ans en tant que cadre dirigeant dans le secteur de la santé. M. Schulze avait quelques heures auparavant reconnu que l'affaiblissement des critères d'évaluation pour une étude clinique avancée - baptisée Diamond - sur le Veltassa en réduisait fortement le potentiel commercial.

BANQUES: Les filiales américaines de Credit Suisse et UBS ont réussi les tests de résistance imposés par la Réserve fédérale américaine (Fed). Dans le cadre de cet exercice, la banque centrale des Etats-Unis a passé en revue la capacité de résistance de 23 grands établissements. Les tests évaluent la résilience des grandes banques - notamment JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America, Citigroup et Barclays US - en estimant leurs pertes, leurs revenus ou encore leurs niveaux de fonds propres, qui fournissent une protection contre les pertes dans des conditions hypothétiques et sur une période de neuf trimestres à venir.

ARTICLES DE SPORT: La pandémie de coronavirus s'est traduite par un regain d'intérêt du public pour les vélos de seconde main. Sous l'effet des restrictions de déplacement, les plateformes de vente d'articles d'occasion ont vu bondir tant l'offre que la demande pour la petite reine, une tendance qui semble appelée à se poursuivre cet été. "Nous observons chaque année des fluctuations saisonnières, qui se traduisent généralement par un doublement de la demande entre mars et juin", a confié à AWP un porte-parole d'Anibis. Suite aux mesures de confinement, celle-ci a triplé à l'été 2020, tant dans le segment des vélos traditionnels, que des modèles électriques, qui représentent désormais 15% du total.

MOBILITÉ DOUCE: La pénurie mondiale de semi-conducteurs, nécessaires aux batteries, mais aussi d'autres composants plus classiques pour les vélos électriques, touche le marché suisse, alors que la demande pour ce mode de transport ne se dément pas. "Les pénuries sont globales et les délais se sont allongés avec la pandémie", a résumé auprès d'AWP Ivan Steimer, membre de la direction du fabricant de vélos électriques Watts à Genève. Même son de cloche du côté de Swiss E-Mobility Group (SEMG), qui détient une trentaine de magasins M-way spécialisés dans la vente de ce type de deux-roues.

CORONAVIRUS: Les sociétés suisses actives sur le continent africain ont dû faire face à l'impact de la pandémie de coronavirus sur l'évolution de leurs affaires. Si certaines ont été durement touchées par la crise, d'autres ont réussi à tirer leur épingle du jeu. "Nous avons essuyé un repli de plus de 30% de notre chiffre d'affaires en 2020 à cause du Covid-19", confie à AWP Benjamin Fuchs, directeur général d'Alba, spécialisée notamment dans la fabrication de produits textiles destinés aux maisons de mode haut de gamme telles que Gucci.

BUDGET PUBLIC: La dette publique en France a augmenté sur un trimestre pour atteindre à la fin mars 2021 le niveau record de 118,2% du produit intérieur brut (PIB), soit 2739,2 milliards d'euros (plus de 3000 milliards de francs suisses), a rapporté l'Insee. La progression est due "en partie" aux "mesures de soutien liées à la crise sanitaire" et au plan de relance, mais près de la moitié de cet endettement "alimente la trésorerie des administrations publiques". Cette dette dite de Maastricht, du nom du traité européen qui voulait la limiter à 60% du PIB, atteint ainsi un niveau record historique en France.

CONJONCTURE: Les consommateurs allemands abordent l'été avec le moral au beau fixe, grâce au fort recul des cas de Covid-19 et à la levée de la plupart des restrictions, selon le baromètre GfK. L'indice prospectif de l'institut pour le mois de juillet remonte fortement à -0,3 point, contre -6,9 points (révisé) un mois plus tôt. L'Allemagne a commencé à assouplir les restrictions en mai et a désormais rouvert les restaurants, commerces, infrastructures sportives et musées. Le nombre de nouveaux cas sur une période de sept jours est passé sous le seuil symbolique des dix cas pour 100'000 personnes.

CONJONCTURE: L'indice de confiance des consommateurs en Italie a accéléré sa progression en juin, dépassant largement le niveau d'avant la pandémie de coronavirus et enregistrant un record depuis octobre 2018, a indiqué l'Institut national des statistiques (Istat). Pour les entreprises aussi, l'indice s'est inscrit en forte hausse, dépassant nettement les niveaux atteints avant la crise pour l'industrie et les services de marché. L'indice du commerce au détail reste cependant encore légèrement inférieur au niveau de février 2020. L'indice des consommateurs est passé de 110,6 à 115,1, contre 110,8 en février 2020 et 115,5 en octobre 2018.

TEXTILE: Nike a profité d'une nette hausse de son chiffre d'affaires trimestriel, porté par des ventes record en Amérique du Nord, où les activités sportives reprennent. L'équipementier sportif américain a aussi fait part d'une progression continue de ses ventes en ligne. L'action s'envolait dans la foulée de plus de 12% dans les échanges électroniques suivant la clôture de la Bourse de New York.

PARTICIPATION: Panasonic a vendu la totalité des actions Tesla qu'il détenait au cours de son exercice écoulé 2020/21 clos au 31 mars, pour environ 400 milliards de yens (3,3 milliards de francs suisses). Cette opération "n'affecte pas le partenariat" entre les deux sociétés, a précisé cette porte-parole, confirmant des informations publiées plus tôt par le journal économique Nikkei. "Nous continuons à maintenir de bonnes relations avec Tesla".

HAUTE TECHNOLOGIE: L'application chinoise de véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) Didi Chuxing prévoit de lever entre 3,7 et 4 milliards de dollars (entre 3,39 et 3,67 milliards de francs suisses) lors de son entrée à la Bourse new-yorkaise, d'après une mise à jour de son formulaire déposé auprès du gendarme boursier américain, la SEC. La société, qui utilise le nom Xiaoju Kuaizhi, a indiqué dans le document qu'elle mettrait en vente quelques 288 millions d'actions, à un prix unitaire qu'elle escompte entre 13 et 14 dollars.

TÉLÉCOMS: Le salon mondial du mobile (MWC), événement phare pour le secteur des nouvelles technologies, démarre lundi à Barcelone, dans une version très allégée par l'absence physique de nombreux grands fabricants, après l'annulation de la précédente édition en pleine pandémie de Covid-19. Le congrès se tiendra du 28 juin au 1er juillet dans un format hybride, mêlant conférences virtuelles et stands installés dans le palais des congrès de la grande ville espagnole. Cette réunion, qui se tient alors que les ventes de smartphones rebondissent après avoir plongé en 2020, est habituellement l'occasion pour les grands groupes de présenter nouveaux modèles et innovations technologiques, lors d'événements à grand spectacle.

COMMERCE EN LIGNE: Le spécialiste allemand de la vente de vélos en ligne Bike24 a réussi son entrée en Bourse à Francfort. L'entreprise établie à Dresde profite de l'essor de la pratique de la bicyclette en ville, sportive ou de loisirs. La PME est en Europe le premier spécialiste du commerce en ligne de deux roues à se lancer sur les marchés. Spécialisé dans les vélos hauts de gamme, Bike24 a levé 100 millions d'euros via l'introduction de 6,7 millions d'actions nouvelles proposées au prix de 15 euros. Par ailleurs, près de 15 millions d'actions existantes ont été cédées par l'actionnaire principal, le fonds Riverside, portant le montant total de l'opération à 322 millions d'euros.

awp