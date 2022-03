Résumé des principales informations économiques du vendredi 25 mars

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS: Sevrées d'investissements à l'étranger par la crise sanitaire en 2020, les entreprises chinoises ont avidement renoué avec les acquisitions et prises de participation sur le Vieux continent l'an dernier. Avec neuf transactions et surtout un volume transactionnel multiplié par près de quatorze à 96 millions de dollars, la Suisse n'a pas échappé à cet appétit retrouvé. Quatre sociétés suisses chapeautées par des maisons-mères chinoises se sont par ailleurs engagées auprès d'entreprises étrangères, indique une étude publiée par le cabinet EY.

SANITAIRE: L'équipementier de salles de bains Geberit annonce la suspension de son activité en Russie, s'abstenant toutefois de mentionner dans sa brève prise de position les motivations derrière cette décision. Les salaires de la septantaine de vendeurs concernés continueront à être versés. La multinationale saint-galloise a déjà interrompu début mars ses activités en Ukraine, mettant notamment l'arrêt son usine de céramique de Slavuta et son demi-millier d'employés. La mesure concerne aussi la quarantaine de collaborateurs dans les bureaux du groupe à Kiev.

COMMERCE DE GROS: Transgourmet a annoncé mettre fin à toutes ses activités commerciales dans la fédération de Russie. "Les activités (des filiales) Selgros et Global Foods dans le pays sont maintenues dans le cadre d'un management buyout" afin de "donner des perspectives" aux effectifs concernés. La transaction doit encore recevoir l'aval des autorités de la concurrence russes, souligne le grossiste appartenant au groupe Coop dans son communiqué, indiquant que "d'autres informations suivront".

LUXE: La marque horlogère Greubel Forsey a racheté ses propres parts détenues par le groupe de luxe Richemont. Les contours de la transaction n'ont pas été divulgués. "Cette indépendance nous permettra de définir les prochaines étapes de développement de maturité en toute liberté", a indiqué le directeur général Antonio Calce, cité dans le communiqué de la petite manufacture chaux-de-fonnière.

ENERGIE: Les Forces Motrices de la Gougra, une filiale d'Alpiq, comptent renforcer les capacités de production de la centrale hydroélectrique de Vissoie à 57 mégawattheures (MW), soit 12 MW de plus qu'auparavant. Les travaux devraient se terminer en 2025. Un montant de 35,8 millions de francs suisses sera investi pour remplacer les trois groupes de la centrale qui étaient en fonction depuis presque 60 ans, précise un communiqué de l'énergéticien Alpiq.

EMPLOI: Le nombre de chômeurs de catégorie A a légèrement décru en France au mois de février, avec 10'500 demandeurs d'emploi en moins par rapport à décembre (-0,3%) à 3,196 millions, selon les chiffres du ministère du Travail publiés en ligne. En janvier cette baisse avait été dix fois plus forte (-3,1%, soit 102'500 chômeurs de moins).

CONJONCTURE: Le moral des entrepreneurs allemands s'est effondré en mars, conséquence de l'invasion russe en Ukraine. Celle-ci a entraîné une chute historique des attentes économiques, pire qu'au début de la pandémie de Covid-19, selon le baromètre IFO. L'indicateur a perdu près de 8 points en un mois, à 90,8 points, selon le sondage mensuel effectué auprès de 9.000 entreprises allemandes et qui donne un avant-goût de l'activité économique. "Les entreprises en Allemagne s'attendent à des temps difficiles", commente Clemens Fuest, président de l'institut munichois, qui évoque au passage "une chute historique des attentes - de 13,3 points - , qui a dépassé en ampleur la baisse constatée lors de l'éclatement de la crise du coronavirus en mars 2020 (-11,8 points)".

CONJONCTURE: La confiance des consommateurs britanniques est en chute depuis quatre mois, à cause d'un "mur d'inquiétudes" face à l'envolée du coût de la vie, d'après un étude de GFK. L'indice de confiance des consommateurs de l'institut GfK a reculé de 5 points à -31 pour mars, à l'heure où l'inflation britannique, qui a atteint 6,2%, est au plus haut depuis trente ans.

BANQUES: Un mois après le début de la guerre en Ukraine, la banque française Société Générale ne s'est pour l'instant pas résolue à quitter la Russie, alors que ses concurrents se retirent un par un du pays. Société Générale est pourtant très impliquée en Russie, en tant qu'actionnaire majoritaire d'un poids lourd du secteur bancaire russe, Rosbank.

INFORMATIQUE: Le géant indien des logiciels Infosys a minimisé l'importance de ses liens commerciaux avec la Russie vendredi, au moment où le ministre britannique des Finances Rishi Sunak est critiqué pour les parts détenues par son épouse dans cette société. "Infosys a une petite équipe basée en Russie qui fournit des services à des clients internationaux sur place. Nous n'entretenons aucune relation commerciale avec des entreprises russes locales", a déclaré le poids lourd du service informatique dans un communiqué.

INTERNET ET LOGICIELS: Washington et Bruxelles ont annoncé un accord de principe sur un nouveau cadre pour le transfert des données personnelles de l'Union européenne (UE) vers les Etats-Unis. Il permet de préserver, au moins provisoirement, Google Analytics, leader de la mesure d'audience sur internet. Cet outil phare de Google, que beaucoup d'entreprises préféreraient conserver mais attaqué par les défenseurs de la vie privée, permet aux développeurs et aux professionnels du marketing de suivre le comportement des internautes. Gratuit, Google Analytics était utilisé en 2021 par plus de la moitié des sites internet et domine largement ses concurrents, selon un rapport du site W3Techs.

MATERIEL FERROVIAIRE: Alstom va livrer 20 trains interrégionaux en Roumanie dans le cadre d'un premier contrat estimé à 270 millions d'euros (275,6 millions de francs suisses), a annoncé le groupe français. Alstom et l'Autorité Ferroviaire Roumaine (ARF) ont conclu un contrat pour la livraison de 20 trains électriques Coradia Stream, déjà commandés à 420 exemplaires en Italie, aux Pays-Bas et au Danemark.

COMMERCE EN LIGNE: Le géant du commerce électronique Amazon a renoncé à son projet de vaste entrepôt de stockage à Petit-Couronne dans l'agglomération de Rouen en France, a indiqué le maire PS de la petite commune favorable au projet. "Le projet de construction visé" par le permis de construire ce "bâtiment logistique d'une surface de 160'961 m2" "ne sera finalement pas réalisé", a écrit à la commune la société Gazeley, qui devait louer à Amazon, selon Joël Bigot maire de Petit-Couronne qui a lu le courrier à l'AFP.

TÉLÉCOMS: Le géant norvégien des télécoms Telenor a finalisé la vente de sa filiale en Birmanie, un désengagement critiqué par les défenseurs des droits humains qui redoutent une emprise accrue de la junte militaire. Invoquant la dégradation de la situation en Birmanie après le putsch de l'armée contre le gouvernement d'Aung San Suu Kyi 1er février 2021, Telenor avait décidé de céder Telenor Myanmar, l'un des principaux opérateurs du pays, en juillet.

CONJONCTURE: L'agence de notation financière Fitch a relevé la perspective du Japon, de négative à stable, soulignant l'éloignement des incertitudes liées à l'impact de la pandémie sur l'économie du pays, et confirmé la note "A" de sa dette de long terme. La révision de la perspective de l'Archipel reflète "notre confiance accrue dans la stabilisation du taux de la dette publique à moyen terme alors que les incertitudes liées à l'impact de la pandémie sur les perspectives macroéconomiques et fiscales s'estompent graduellement", a noté l'agence.

awp