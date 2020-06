Résumé des principales informations économiques du vendredi 26 juin 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

TRANSPORT AÉRIEN: Alors que Swiss peine à rembourser les billets des vols annulés en raison de la pandémie de coronavirus, l'Association alémanique de protection des consommateurs exige désormais que tous les versements soient effectués d'ici six semaines. Une exigence qui fait écho au feu vert des actionnaires de la maison-mère Lufthansa au plan de sauvetage du groupe. Conséquence d'une forte demande, Swiss ne rembourse pas actuellement les billets des vols annulés dans les délais habituels, écrit l'association Stiftung für Konsumentenschutz (SKS).

TOURISME: Après Hotelplan jeudi c'est au tour de Globetrotter, quatrième voyagiste en Suisse, d'être contraint de fermer quatre de ses 22 agences en raison de la crise du coronavirus. Le nombre d'emplois supprimés reste pour l'heure indéterminé. C'est ce qu'a expliqué vendredi le patron du Globetrotter, Dany Gehrig, interrogé par l'agence de presse AWP. Les agences de Zurich-Europaallee, Zurich-Löwenstrasse, Bern-Aarbergergasse et Interlaken devront mettre la clef sous le paillasson au début de l'année prochaine, a précisé M. Gehrig.

COMMERCE DE DÉTAIL: Poursuivant son processus de restructuration, Migros compte vendre sa filiale Saviva, spécialisée dans la livraison en gros aux établissements de restauration. Le géant orange veut se focaliser à l'avenir sur les offres de proximité. "L'évolution du marché a conforté Migros dans sa volonté de lancer la procédure de vente de Saviva et de céder à de nouveaux propriétaires l'entreprise", a indiqué le distributeur dans un communiqué, ajoutant que "différentes options sont à l'étude et les détails sont en cours de clarification".

TOURISME: Avec les risques pandémiques en toile de fond, l'organisation des vacances d'été s'annonce complexe. Les incertitudes quant à l'évolution de la situation encouragent à explorer de nouveaux modes de voyage et le camping semble être bien positionné pour tirer son épingle du jeu. Différents acteurs de la branche témoignent de réservations en nette hausse pour l'été. "Nous avons augmenté de 20% notre parc de location en raison de la forte hausse des réservations", se réjouit Dan Wankmüller, directeur général de Bantam, société spécialisée dans la location et la vente de camping-car. Selon lui, la pandémie de coronavirus a renforcé une tendance déjà émergente au cours des dernières années.

CORONAVIRUS: Le "pire" de la crise économique causée par l'épidémie de coronavirus dans la zone euro est "probablement passé", a estimé la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde. C'est la première fois depuis des mois que l'institut monétaire fait preuve d'un optimisme, même prudent, sur la question.

COMMERCE DE DÉTAIL: Le groupe britannique Intu, propriétaire d'énormes centres commerciaux au Royaume-Uni, a annoncé son dépôt de bilan, en raison de problèmes financiers aggravés par la crise sanitaire. Intu explique dans un communiqué avoir décidé de se placer sous le régime britannique des faillites et avoir nommé comme administrateur le cabinet KPMG, ce qui sera effectif "sous peu".

PHARMA: Le géant pharmaceutique français Sanofi a annoncé la suppression de 1700 emplois en Europe, dont un millier en France, une réorganisation qui correspond à une "nouvelle stratégie" selon Olivier Bogillot, le président France du groupe, et non à un plan social lié aux conséquences du Covid-19. Ce plan de départs, qui a été présenté aux partenaires sociaux européens vendredi matin, concerne un millier des 25'000 collaborateurs en France (sur 100'000 dans le monde), a précisé à l'AFP Olivier Bogillot.

TRANSPORT AÉRIEN: Après la France, les Pays-Bas viennent au secours d'Air France-KLM en apportant une aide de 3,4 milliards d'euros (un peu plus de 3,6 milliards de francs suisses) à la compagnie néerlandaise pour lui permettre "d'affronter la crise" liée au coronavirus. Cette aide, sous forme de prêts, vient s'ajouter aux 7 milliards mis sur la table par la France le 7 mai pour assurer la survie de la compagnie française, mise à genoux comme tout le secteur par la pandémie.

POLITIQUE FISCALE: Le déficit public de l'Italie a atteint 10,8% du PIB au premier trimestre, alors que la péninsule a été durement affectée par l'épidémie de coronavirus, a indiqué l'Istat (Institut national des statistiques). Traditionnellement, le déficit public est toujours plus élevé au premier trimestre qu'aux trimestres suivants. Mais la hausse est néanmoins importante par rapport aux 7,1% enregistrés au premier trimestre 2019 et 7,2% au premier trimestre 2018.

TEXTILE: Le géant du prêt-à-porter Hennes et Mauritz (H&M) a rendu compte d'une perte nette de près de 5 milliards de couronnes (près de 510 millions de francs suisses) au 2e trimestre, en raison de la pandémie qui contraint le groupe à fermer plus de magasins que prévu. Les enseignes de mode, et notamment celles de "fast fashion" comme H&M, ont été touchées de plein fouet par la crise sanitaire.

awp