Résumé des principales informations économiques du vendredi 26 mars 2021

RÉMUNÉRATIONS: La pandémie de coronavirus et ses répercussions économiques n'ont quasiment pas eu de conséquences sur les salaires des grands patrons suisses. Les autres membres de la direction de sociétés cotées sur l'indice SLI ont par contre vu leurs salaires et bonus diminuer comparé à 2019. En moyenne, les dirigeants des plus importantes sociétés cotées à la Bourse suisse ont reçu en 2020 une rémunération de 6,2 millions de francs suisses, un niveau quasiment stable par rapport à l'exercice précédent, selon les données compilées par AWP, qui a passé en revue les rapports annuels publiés jusqu'ici par les 25 entreprises cotées au SLI.

MARCHÉ DU TRAVAIL: La plupart des employés de bureau ayant été contraints à travailler depuis chez eux en raison de la crise sanitaire souhaitent pouvoir conserver même après la pandémie cette modalité imposée depuis mi-janvier par le Conseil fédéral. Une enquête publiée par le cabinet Deloitte révèle que si la majorité des employés sont disposés à retourner au bureau après la pandémie, près de deux tiers (62%) aimeraient pouvoir continuer de travailler à domicile en partie. Plus d'un sondé sur quatre (26%) est partisan du télétravail à plein temps.

BANQUES: Credit Suisse va accorder une prime de 20'000 dollars à ses collaborateurs dans la banque d'affaires au deuxième trimestre. Selon la chaîne de télévision américaine CNBC, les bénéficiaires de ces bonus, qualifiés de "contribution unique en espèces pour le style de vie", seront des collaborateurs en dessous du rang de directeur exécutif. Dans une prise de position écrite, la direction de la banque aux deux voiles a indiqué à AWP vouloir "récompenser les efforts de ses collaborateurs qui ont non seulement réussi à soutenir nos clients grâce à un volume de transactions sans précédent, mais aussi à augmenter notre part de marché".

CHIMIE: Le groupe Sika a annoncé le rachat des activités de colle pour revêtements de surface de l'américain DriTac. L'opération, dont ni le calendrier ni les contours financiers n'ont été dévoilés, devrait permettre au chimiste de la construction son expansion aux Etats-Unis. Marque établie dans la branche des revêtements de surface, DriTac dispose d'une clientèle et d'un réseau de distribution dans tout le pays qui "complète parfaitement" celui de Sika et représente un important potentiel de ventes croisées, notamment pour les matériaux hydrofuges, les mortiers de substrat autonivelants et les produits d'installation de carreaux.

DENTISTERIE: Le groupe Straumann entend étoffer sa présence en Chine en réponse à la poussée de la demande de l'industrie dentaire dans l'Empire du Milieu. Pour ce faire, la multinationale bâloise compte y investir d'ici 2029 jusqu'à 1,2 milliard de yens, soit l'équivalent de 170 millions de francs suisses, au cours du jour. Dans le cadre de ses projets, Straumann a signé un accord d'investissement avec Shanghai Xin Zhuang Industrial Park en vue d'y installer son premier centre de production, de formation et d'innovation.

CONJONCTURE: Le moral des entrepreneurs allemands s'est sensiblement amélioré en mars pour retrouver son niveau de juin 2019. L'embellie, qui laisse cependant apparaître d'importantes différences selon les secteurs, s'inscrit en fort contraste avec les restrictions accentuées à cause de la pandémie de Covid-19, selon le baromètre IFO. L'indicateur, basé sur un sondage mensuel réalisé auprès de 9000 entreprises, et qui donne un avant-goût de l'activité économique, a gagné 3,9 points sur un mois, à 96,6 points. Il s'agit de "la valeur la plus élevée depuis juin 2019, soit avant que n'éclate le choc de la pandémie", souligne Clemens Fuest, président de l'IFO, dans un communiqué.

CONJONCTURE: La dette publique s'est envolée en France l'an dernier à 115,7% du produit intérieur brut (PIB) et le déficit s'est creusé à 9,2%, soit son niveau "le plus élevé depuis 1949", résultat d'une crise sanitaire et économique inédite, a indiqué l'Insee. La dette atteint ainsi 2.650,1 milliards d'euros et le déficit 211,5 milliards d'euros, même si la dérive des finances publiques est un peu moins importante que ce à quoi s'attendait le gouvernement, qui tablait sur un déficit de 11,3% et une dette d'environ 120%.

CONJONCTURE: L'indice de confiance des entreprises en Italie a enregistré une nouvelle hausse en mars, malgré un contexte économique toujours perturbé par la pandémie de coronavirus, a indiqué l'Institut national des statistiques (Istat). A l'inverse, l'indice des consommateurs s'est inscrit en baisse, en raison d'une détérioration des attentes concernant la situation économique générale et la situation personnelle.

CONJONCTURE: Les ventes au détail ont légèrement rebondi en février comparé à janvier au Royaume-Uni, les Britanniques s'étant notamment précipités vers les articles pour le jardin en prévision du déconfinement, mais les achats de vêtements restent déprimés comparé à un an plus tôt. Les ventes au détail ont progressé de 2,1% en volume sur un mois, aidées par les grands magasins qui ont maintenu une partie de leurs rayons ouverts pour des biens considérés comme essentiels, à savoir de l'alimentation ou des équipements pour la maison, explique l'Office national de statistiques.

CONJONCTURE: La conjoncture a été morose en février aux Etats-Unis, balayés par une vague d'intempéries, mais les économistes en sont sûrs: le rebond de l'économie est bien sur les rails. "Gel hivernal avant la floraison printanière", a ainsi résumé dans une métaphore Gregory Daco, chef économiste d'Oxford Economics. Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique, ont ainsi diminué de 1% en février après un bond de 3,4% le mois précédent. Et cette baisse est supérieure aux attentes (-0,6%). La vague de froid à travers le pays ainsi que les tempêtes de neige qui ont paralysé notamment le Texas ont empêché de nombreuses personnes de sortir de chez eux, de manger au restaurant ou de se rendre dans les magasins.

CONJONCTURE: La confiance des consommateurs américains s'est nettement améliorée en mars, et ce plus que prévu, atteignant son plus haut niveau depuis un an grâce aux chèques du gouvernement versés à des millions d'Américains, selon l'estimation finale de l'Université du Michigan. L'indice s'est ainsi hissé à 84,9 points, contre 76,8 points en février. C'est mieux qu'attendu par les analystes (83,6 points). Outre le coup de pouce financier de l'administration Biden, la campagne de vaccination contre le Covid-19, qui bat son plein aux Etats-Unis, rend les ménages plus optimistes.

AUTOMOBILES: Le géant allemand de l'automobile Volkswagen réclame des indemnités à son ancien PDG, Martin Winterkorn, ainsi qu'à l'ancien patron de la filiale Audi, Rupert Stadler, dans le cadre du scandale des moteurs diesel truqués, selon un communiqué. Ces deux anciens dirigeants, déjà impliqués dans des procès pénaux, seront désormais "poursuivis en dommages et intérêts pour manquements en vertu de la loi sur les sociétés", a indiqué Volkswagen à l'issue d'une réunion du conseil de surveillance, sans préciser les montants réclamés.

ENERGIE: Le chimiste allemand BASF va investir jusqu'à quatre milliards d'euros (4,4 milliards de francs suisses) d'ici 2030 pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et devenir "neutre en carbone" en 2050, selon un plan qui relève ses ambitions climatiques. "BASF s'engage dans un plan encore plus ambitieux pour atteindre la neutralité carbone", a affirmé le groupe de Ludwigshafen dans un communiqué.

ASSURANCES: Le géant de l'assurance allemand Allianz va acquérir les activités polonaises du groupe britannique Aviva pour 2,5 milliards d'euros (2,77 milliards de francs suisses), a-t-il annoncé. "Allianz s'est mis d'accord pour acquérir Aviva Poland", qui comprend des activités "d'assurance vie et non-vie", de "caisses de retraite" et de "gestion d'actifs", ainsi que "51% de la coentreprise avec Santander", a précisé le groupe.

