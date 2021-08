Résumé des principales informations économiques du vendredi 27 août

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

BANQUES: La Banque cantonale de Zurich (ZKB) a réalisé une performance mitigée sur les six premiers mois de l'année, tout en parvenant à abaisser ses charges. Le plus important établissement cantonal de Suisse table sur un résultat "réjouissant" au second semestre. Le produit d'exploitation total s'est replié de 3,2% à sur un an à 1,3 milliard de francs suisses.

COMMERCE DE DÉTAIL: Coop fusionne ses enseignes Brico+Loisirs avec la marque Jumbo, qui regroupera à l'avenir toutes les activités de bricolage et de jardinage du groupe bâlois. Jumbo aura l'ambition de devenir le numéro 1 du marché suisse du bricolage. Coop continuera à exploiter les magasins Brico+Loisirs, au nombre de 84, ainsi que tous leurs équivalents Jumbo, soit 40 emplacements, mais sous une seule marque, Jumbo. Le personnel de vente sera maintenu, fait savoir Coop dans un communiqué. En revanche, des postes administratifs pourraient être supprimés à long terme.

TÉLÉCOMS: Salt a généré sur les six premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 504,6 millions de francs suisses, en hausse de 3,0% sur un an. Encore en repli après trois mois, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) de l'opérateur de télécommunications vaudois a parallèlement rebondi de 4,3% à 212,1 millions. Sur le seul deuxième trimestre, 15'200 nouveaux abonnements mobiles ont été conclus, pour une base de clientèle totale de 1,34 million, détaille le compte-rendu à mi-parcours. Le groupe établi à Renens revendique une poursuite de la croissance - non chiffrée - dans le raccordement à la fibre optique également.

BANQUES: La banque privée Mirabaud a étoffé sa masse sous gestion de 12% sur les six premiers mois de l'année, pour enregistrer fin juin 39,1 milliards de francs suisses. L'activité de gestion d'actifs comptabilisait sur ce montant 9,3 milliards, contre 7,6 milliards six mois plus tôt. Sur le plan opérationnel, l'établissement genevois affiche un bénéfice net semestriel de 20,9 millions, contre 20,4 millions un an auparavant.

CONJONCTURE: Les prix ont continué à grimper en juillet aux Etats-Unis par rapport à l'an passé, mais ont montré un nouveau signe de modération par rapport à juin, tandis que les revenus des ménages ont grimpé de façon inattendue. L'inflation s'est établie en juillet à 4,2% sur un an, contre 4% en juin, et à 0,4% sur un mois, comme attendu, contre 0,5% en juin, selon l'indice PCE publié par le département du Commerce.

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque centrale américaine (Fed) pourrait commencer cette année à réduire ses achats d'actifs, l'économie étant sur la voie du retour au plein emploi malgré le variant Delta, a dit son président Jerome Powell, sans toutefois donner de calendrier précis. "Bien que le variant Delta présente un risque à court terme, les perspectives sont bonnes pour la poursuite des progrès vers le plein emploi", a souligné le président de la Fed lors de son discours annuel de Jackson Hole (Wyoming).

INTERNET ET LOGICIELS: La Chine a dépassé pour la première fois la barre du milliard d'internautes, l'usage du smartphone continuant à se développer rapidement avec la numérisation des services et l'essor des infrastructures, selon une étude. Un grand nombre de tâches peuvent être réalisées à distance dans le pays (paiement des factures de gaz et d'électricité, livraison de repas et médicaments, achats en ligne, consultations médicales...).

CONJONCTURE: Le moral des ménages en France s'est légèrement détérioré en août. L'indicateur synthétique en mesurant la confiance est repassant pour la première fois depuis le mois de mai en dessous de sa moyenne de longue période, a rapporté l'Insee. Cette dégradation entamée en juillet résulte notamment d'une "nette baisse" de la part des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France va s'améliorer au cours des 12 prochains mois. L'indicateur de la confiance des ménages a perdu un point à 99, alors que son niveau était de 100 en juillet, ce qui correspond à la moyenne des relevés effectués entre 1987 et 2020.

CONJONCTURE: L'indice de confiance des entreprises en Italie a subi une baisse en août après huit mois consécutifs de hausse. L'indicateur s'est cependant maintenu à un "niveau historiquement élevé", a indiqué l'Institut national des statistiques (Istat). Pour les consommateurs aussi, l'indice s'est inscrit en baisse, après quatre mois de hausse, en raison notamment d'une dégradation de la perception de la situation personnelle. Après avoir atteint en juillet un plus haut depuis le début des statistiques en mars 2005, celui des entreprises a reculé de 115,9 à 114,2. Il reste toutefois nettement supérieur au niveau enregistré en février 2020 (99), avant le début de la pandémie.

PHARMA: Le laboratoire allemand BioNTech a annoncé qu'il visait l'installation "l'année prochaine" de sites de production de vaccins à ARN messager en Afrique, notamment au Sénégal et au Rwanda. La société "évalue" l'éventuelle installation dans ces deux pays d'usines pour "soutenir l'approvisionnement en vaccins des pays membres de l'Union africaine" (UA), selon un communiqué.

INFORMATIQUE: Le directeur général d'Apple Tim Cook a reçu, puis vendu, pour environ 750 millions de dollars (environ 690 millions de francs suisses) d'actions du groupe technologique, selon un document transmis à l'autorité américaine des marchés (SEC). A sa prise de fonctions au poste de directeur général, en août 2011, le dirigeant avait bénéficié d'un plan d'attribution d'actions. L'accord prévoyait que Tim Cook ne prenne possession des titres que dix ans après son intronisation à la tête d'Apple, suite au départ du co-fondateur Steve Jobs, malade.

COMMERCE DE DÉTAIL: L'activité de distribution d'Auchan a reculé de 3,2% au premier semestre 2021 par rapport à la même période de 2020, à 14,85 milliards d'euros (16 milliards de francs suisses), en raison notamment d'effets de change négatifs et d'un contexte toujours marqué par la pandémie de Covid-19. Sur le semestre, la holding du distributeur, propriété de l'Association familiale Mulliez (AFM), enregistre une perte nette (en part du groupe) de 24 millions d'euros, contre -77 millions sur les six premiers mois de 2020.

