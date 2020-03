Résumé des principales informations économiques du vendredi 27 mars 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

RELOCALISATION: De nombreuses entreprises suisses ont délocalisé ces dernières années une grande partie de leur production vers la Chine. Mais avec l'éclatement de la crise sanitaire générée par le coronavirus, cette énorme dépendance pèse. A tel point que certains experts réfléchissent à une relocalisation vers l'Europe d'une partie au moins de la production. Quel que soit le domaine ou le secteur d'activité économique, les biens et services produits en Suisse dans une perspective à long terme sont généralement moins chers qu'en Chine. C'est la conclusion à laquelle Suzanne de Treville, professeure ordinaire en gestion des opérations à la Faculté des HEC de l'Université de Lausanne (Unil), est parvenue.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION: Lafargeholcim prend une batterie de mesures pour protéger sa trésorerie en 2020, face aux interruptions d'activité générées par l'épidémie de coronavirus. Le colosse helvético-français des matériaux de construction maintient toutefois sa proposition de dividende de 2,00 francs suisses par titre pour 2019, comme l'assemblée générale appelée à valider cette rémunération. Le raout annuel se tiendra toutefois par correspondance.

CONJONCTURE: Les économistes de Credit Suisse ont encore revu leur copie pour le produit intérieur brut (PIB) helvétique en 2020, prévoyant désormais un recul de 1,0% contre encore 0,5% précédemment. La banque aux deux voiles a précisé à AWP avoir procédé à des ajustements purement techniques. Le report des Jeux Olympiques et de l'Euro de football va en effet grever cette année les revenus afférents. La perspective de croissance en 2021 a parallèlement été relevée à 2,5% contre 2,0%.

CORONAVIRUS: La Clinique Générale de Fribourg, qui appartient à Aevis Victoria, a été réquisitionnée par les autorités cantonales pour aider à faire face à la pandémie de coronavirus. Selon le groupe fribourgeois, les capacités hospitalières demeurent élevées dans le pays en raison de l'annulation de toutes les opérations non urgentes. "La totalité de notre clinique à Fribourg a été réquisitionnée", a indiqué l'administrateur délégué d'Aevis Victoria, Antoine Hubert, lors d'une conférence de presse téléphonique.

TRANSPORT: Avec la plupart des avions cloués au sol par mesure de précaution, la pandémie de Covid-19 va coûter cher aux compagnies aériennes du Moyen-Orient, surtout celles du Golfe. Pour survivre et redécoller, les Emirates, Etihad et autres Qatar Airways, devront s'en remettre aux aides des Etats, estiment professionnels et analystes. Les autorités dans la région ont pris des mesures drastiques pour enrayer la propagation de la maladie, fermant des aéroports et suspendant des vols. Des plateformes (hubs) telles que celles de Dubaï et d'Abou Dhabi sont désormais paralysées. L'Organisation arabe des transporteurs aériens (AACO) et l'Association internationale du transport aérien (IATA) ont lancé un appel à l'aide.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne Singapore Airline (groupe SIA) a annoncé avoir obtenu des engagements de financement de 19 milliards de dollars singapouriens (12,8 milliards de francs suisses) au total pour se maintenir à flot face à la pandémie de coronavirus. SIA va lever jusqu'à 15 milliards de dollars singapouriens auprès de ses investisseurs existants menés par le fond souverain singapourien Temasek Holdings, qui contrôle 55% de son capital, a-t-elle annoncé dans un communiqué.

AUTOMOBILES: La production automobile au Royaume-Uni va chuter en 2020 et tomber à son plus bas depuis la dernière crise financière en raison de la fermeture des usines engendrées par la pandémie de coronavirus, prévient le secteur. L'association des professionnels de l'automobile, la SMMT, estime dans un communiqué que la production va plonger de 18% cette année pour passer sous 1,1 million de véhicules.

TOURISME: La pandémie du nouveau coronavirus va entraîner une chute des visites touristiques de 20 à 30% en 2020, prévoit l'Organisation mondiale du tourisme (OMT). Jusqu'à présent elle tablait sur un repli entre 1 et 3% par rapport à 2019. Cette agence de l'ONU basée à Madrid chiffre à entre 300 et 450 milliards de dollars (288 à 432 milliards de francs suisses) la baisse des rentrées touristiques, ce qui équivaudrait à environ "un tiers" des recettes générées en 2019.

CORONAVIRUS: "C'est comme fabriquer de l'argent": avec la pandémie de Covid-19 qui frappe tous les continents, de nombreux industriels chinois se sont lancés dans la lucrative production de masques pour satisfaire une demande exponentielle. Au plus fort de la crise en Chine début février, Guan Xunze a construit une usine en... 11 jours pour produire des masques N95, qui peuvent protéger son porteur d'une contamination.

CORONAVIRUS: Ils ont perdu des milliards de dollars dans la déroute financière provoquée par la pandémie de coronavirus. Les hedge funds, qui gèrent l'argent que leur confient les plus riches et les fonds de pension ou souverains, cherchent désormais à se refaire en pariant sur le marasme actuel. Un nombre important d'entre eux veulent persuader leurs clients que la débâcle et les incertitudes économiques actuelles constituent une opportunité d'investissement unique, selon des notes internes consultées par l'AFP.

HYDROCARBURES: Malgré la pandémie de coronavirus qui terrasse l'économie mondiale et la demande de pétrole, la production de brut continue à tout va, notamment en Arabie saoudite et aux Etats-Unis, poussant les capacités de stockage à leurs limites. "Nous savions que la poussée de la production de la part des membres de l'Opep allait mettre la pression sur les stocks de pétrole brut", a expliqué à l'AFP Olivier Jakob, de Petromatrix, "mais ce phénomène s'est clairement accéléré la semaine dernière avec la demande qui s'écroule".

CORONAVIRUS: La banque centrale indienne a annoncé une baisse de 75 points de base de son principal taux directeur, désormais établi à 4,4%, pour tenter d'atténuer les répercussions économiques du coronavirus. Face au confinement de trois semaines du pays de 1,3 milliard d'habitants, la Reserve Bank of India (RBI) a avancé d'une semaine son comité de politique monétaire et notamment décidé de réduire son taux de refinancement, celui auquel elle prête aux banques commerciales, a indiqué son gouverneur Shaktikanta Das lors d'une déclaration télévisée.

CONJONCTURE: L'indice de confiance des ménages en France a légèrement reculé début mars avant la mise en place des mesures de confinement prises par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie du coronavirus, a indiqué l'Insee. L'indicateur, calculé sur la base de soldes d'opinion (différence entre proportion de réponses positives et négatives), a perdu un point par rapport à février à 103 points, et reste au-dessus de sa moyenne de longue période (100), a précisé l'institut statistique.

OPTIQUE: Le leader mondial de l'optique Essilorluxottica a recouru à la géolocalisation de ses salariés en Chine pour faire "un tri" entre ceux qui pouvaient continuer à travailler et ceux qui risquaient de propager le coronavirus, a détaillé son PDG Hubert Sagnières. "En Chine, le pic de la crise est arrivé à un moment où les Chinois étaient en congé dans le cadre du nouvel an chinois et 80% de nos effectifs étaient partis dans leur famille", a-t-il expliqué vendredi sur BFM Business.

awp