Résumé des principales informations économiques du vendredi 28 août 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

CONJONCTURE: UBS se montre un peu moins pessimiste quant à l'évolution de l'économie suisse cette année. Révisant ses attentes en la matière, le numéro un bancaire helvétique table désormais sur une chute de produit intérieur brut (PIB) de 5,1% cette année, contre un repli de 5,5% jusqu'alors. Pour l'an prochain, les économistes d'UBS ont aussi révisé leurs attentes, cette fois-ci à la baisse. Alors qu'ils anticipaient jusqu'alors une hausse du PIB de 4,4%, ils prévoient désormais un rebond de la production helvétique de 4%.

BOISSONS: Nestlé va vendre ses activités d'eau en bouteille dans l'Empire du Milieu au brasseur chinois Tsingtao Brewery, a indiqué à AWP un porte-parole du groupe veveysan. Les modalités financières de la transaction n'ont pas été dévoilées. Le géant de l'alimentaire a précisé que la transaction en Chine comprend le transfert de la marque locale Dashan Yunnan Shan Quan et de trois usines situées à Kunming, Shanghai et Tianjin.

BANQUES: La Banque cantonale de Zurich (ZKB) s'est montrée solide face à la tempête déclenchée par le coronavirus. L'établissement, l'un des cinq présentant un risque systémique en Suisse, a crû tous azimuts au premier semestre - notamment dans les opérations de négoce - et ne constate aucune tendance problématique au niveau des défauts de crédit. Le bénéfice net s'est envolé de 28,4% sur un an à 537 millions de francs suisses, indique vendredi la ZKB. La progression est également flatteuse pour le résultat opérationnel, amélioré de 12% à 469 millions.

TÉLÉCOMS: L'opérateur Salt a enregistré au premier semestre une baisse de ses recettes et de sa rentabilité opérationnelle, notamment en raison de la pandémie de coronavirus. Le chiffre d'affaires a baissé de 2% à 490 millions de francs suisses, notamment en raison de la baisse des frais d'itinérance. Au niveau de la téléphonie mobile, l'entreprise a en revanche observé une hausse des clients postpaid de 7600 à 1,65 million de personnes. Au niveau de l'accès à internet, de la télévision numérique et de la téléphonie fixe, Salt Home, la barre des 100'000 clients a été franchie.

LUXE: Alors que la maison horlogère indépendante Louis Erard était en pleine mue pour sortir de sa mauvaise passe de 2019, la crise du coronavirus aurait bien pu balayer l'enseigne d'un revers de main. La marque a survécu grâce aux solides ventes en ligne du premier semestre. Manuel Emch, conseiller en charge de la reprise et actionnaire de Louis Erard, l'admet: "cela fait plaisir de revoir les pairs et de prendre le pouls du marché à nouveau" tandis qu'il balaye du regard la suite du Beau Rivage de Genève où se croisent journalistes, investisseurs et clients potentiels à l'occasion des Geneva Watch Days.

LUXE: Ouverture de nouvelles boutiques en Chine, réallocation des budgets et commerce en ligne: la stratégie de vente du joaillier-horloger Bulgari se déplace vers l'Empire du Milieu dans un contexte marqué par la pandémie de coronavirus, a indiqué à AWP Jean-Christophe Babin, directeur général de la marque et initiateur du salon horloger Geneva Watch Days. Ce qui aurait dû prendre cinq ou dix ans a été finalement bouclé en quelques mois, le temps que la pandémie rabatte la clientèle chinoise sur son propre territoire, selon M. Babin.

CONSTRUCTION DE MACHINES: Le président de Swissmem Hans Hess va lâcher en fin d'année les rênes de l'association faîtière de l'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux. Son successeur désigné Martin Hirzel doit entrer en fonction au 1er janvier 2021, moyennant son élection par le conseil le 15 septembre. Hans Hess avait lui-même succédé il y a dix ans à Johann Schneider-Ammann, au moment de l'élection de ce dernier au Conseil fédéral.

CONJONCTURE: Le produit intérieur brut de la France a chuté de 13,8% au deuxième trimestre en raison du confinement qui a conduit les Français à fortement épargner, au détriment de la consommation qui peine à repartir d'un bon pied, malgré les messages d'optimisme du gouvernement. L'Institut national des statistiques et des études économiques (Insee) a confirmé cet effondrement inédit depuis 1949, date à laquelle il a commencé à mesurer l'activité économique française de façon trimestrielle. Même après la chute de Lehman Brothers en 2008-2009 ou la grève générale de mai 1968, la chute n'avait pas été aussi brutale.

BOISSONS: Le géant des boissons gazeuses Coca-Cola a fait part d'une vaste réorganisation de ses services incluant des suppressions de postes et va proposer à 4000 salariés des départs volontaires. La société souhaite créer des nouvelles unités opérationnelles plus localisées travaillant en concertation avec cinq équipes de marketing dédiées chacune à une catégorie de produits au niveau mondial, explique le groupe dans un communiqué.

BANQUES: Le géant américain de la finance Goldman Sachs a versé à la Malaisie 2,5 milliards de dollars (2,3 milliards de francs suisses) dans le cadre d'un accord à l'amiable qui fait suite au vaste scandale de corruption 1MDB, ont annoncé les autorités malaisiennes. L'accord conclu en juillet prévoit des compensations totales de 3,9 milliards de dollars et met fin aux poursuites de la Malaisie contre Goldman Sachs, accusé d'avoir aidé aux détournements de fonds.

COMMERCE DE DÉTAIL: La holding du distributeur Auchan, longtemps en difficulté, a poursuivi son redressement au premier semestre 2020 malgré la crise du Covid-19, avec une perte nette part du groupe réduite à 77 millions d'euros (83 millions de francs suisses) contre 1,5 milliard un an plus tôt, selon un communiqué vendredi. Le résultat net pour ce semestre est en revanche positif, à 106 millions d'euros (dont 91 millions concernent les activités poursuivies, hors activités arrêtées ou en cours de cession) et le résultat d'exploitation courant a progressé de 26,6% à 461 millions d'euros.

awp