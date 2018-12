Résumé des principales informations économiques du vendredi 28 décembre 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

BOURSE: La Suisse figure à la 4e place du classement mondial des pays en termes de capitalisation boursière de leurs grandes entreprises. Nestlé (15e), Roche (24e) et Novartis (31e) font partie du top 40 d'une hiérarchie archidominée par les sociétés américaines, révèle une étude du cabinet d'audit et de conseil EY. "La Suisse reste une place économique forte mais elle doit toutefois aussi s'affirmer dans l'ère du tout numérique, tous secteurs confondus", commente Stefan Rösch, associé et responsable des services de transaction chez EY en Suisse, cité dans le communiqué.

CONJONCTURE: Les perspectives de croissance de l'économie suisse ne sont plus du tout au niveau élevé atteint en début d'année. Le baromètre du Centre d'études conjoncturelles KOF de l'EPFZ a chuté de 2,6 points en décembre par rapport à novembre à 96,3 points. Il est nettement en dessous de sa moyenne à long terme. Cette valeur se situe en deçà de l'estimation la plus pessimiste des six économistes interrogés par AWP, dont les prévisions allaient de 96,5 à 101,2 points. Le niveau relativement bas du baromètre laisse augurer un début d'année 2019 délicat.

ACQUISITION: Bâloise et le groupe de cliniques privées et d'hôtels Aevis Victoria se sont associés dans l'immobilier médical. L'assureur rhénan a investi 86,5 millions de francs suisses dans Infracore, détenant ainsi 20% de la filiale d'Aevis Victoria, spécialisée dans l'immobilier du secteur de la santé. "Bâloise diversifie son portefeuille immobilier en Suisse, qui représente actuellement un total de 7,5 milliards de francs suisses", a précisé l'assureur dans un communiqué.

TRANSPORT FERROVIAIRE: La société Lyria qui exploite les TGV entre la France et la Suisse est "sur la voie de la profitabilité", déclare son directeur sortant, Andreas Bergmann, dans une interview parue dans la Tribune de Genève et 24 Heures. Mais les grèves qui ont frappé la France ces derniers mois ont coûté 35 millions de francs suisses en l'empêcheront de réaliser un bénéfice cette année. Andreas Bergmann retient d'abord l'aspect positif. "Si nous isolons ce fameux 2e trimestre 2018 avec les grèves en France - car c'est un événement exceptionnel que nous devons exclure des comptes -, nous sommes bénéficiaires", relève le directeur bernois de la co-entreprise (détenue à 75% par la SNCF et à 25% par les CFF), qui cédera les commandes le 1er janvier au Français Fabien Soulet.

BOURSE: Alors que les séances tumultueuses se succèdent à la Bourse de New York, la montée en puissance des programmes informatiques à Wall Street est de plus en plus accusée d'exacerber les difficultés, même si leur influence réelle reste évasive. Qu'il s'agisse de stratégies d'investissement sophistiquées élaborées par des mathématiciens, de fonds se basant sur l'intelligence artificielle, de produits financiers reproduisant passivement les performances d'un indice boursier, ou juste de logiciels permettant d'acheter ou vendre des actions, la nature même de ce courtage automatisé est difficile à cerner.

COMMERCE: La Chine a donné son feu vert aux importations de riz américain, une décision qui intervient alors que les deux pays sont convenus de tenter d'apaiser leurs graves différends commerciaux des derniers mois. "Conformément aux lois et réglementations chinoises et au protocole signé par la Chine et les États-Unis sur les exigences phytosanitaires régissant l'exportation de riz des États-Unis vers la Chine, le riz américain est autorisé à être exporté vers la Chine", a indiqué dans un communiqué l'administration chinoise des douanes.

BANQUES: A 20 ans le 1er janvier, l'euro s'est imposé sur les marchés, dans les portefeuilles et a survécu à sa grande crise. Mais il est voué à rester un colosse fragile sans solidarité européenne accrue. D'abord un instrument virtuel utilisé par les financiers et comptables, l'euro s'est matérialisé le 1er janvier 2002, si bien que 340 millions de citoyens de 19 pays partagent aujourd'hui une même monnaie.

CONJONCTURE: La hausse des prix à la consommation en Allemagne a nettement décéléré en décembre, à 1,7% sur un an, selon des chiffres provisoires publiés par l'office fédéral des statistiques Destatis. Ce ralentissement de la hausse des prix pour le second mois consécutif, après avoir affiché 2,3% en novembre et 2,5% en octobre, s'explique par une bien moindre hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires.

CONJONCTURE: La croissance du Produit intérieur brut (PIB) espagnol du troisième trimestre a été légèrement révisée en baisse en rythme annuel à 2,4%. La précédente estimation s'était établie à 2,5%, a annoncé l'Institut national de la statistique (INE). Selon les données définitives publiées par l'INE, la croissance a en revanche été confirmée à 0,6% par rapport au trimestre précédent.

NOMINATION: Le géant russe de l'aluminium Rusal a annoncé la nomination de l'ancien député français Jean-Pierre Thomas, ex-conseiller de Nicolas Sarkozy, comme président de son conseil d'administration, siège renouvelé pour éviter au groupe des sanctions de Washington. Administrateur indépendant depuis juin, Jean-Pierre Thomas prendra la présidence du conseil d'administration au 1er janvier, a précisé l'entreprise dans un communiqué à la Bourse de Hong Kong où elle est cotée.

CONJONCTURE: La croissance de l'activité économique dans la région de Chicago a légèrement ralenti en décembre, selon l'indice des directeurs d'achats de l'association ISM. L'indicateur s'est établi à 65,4 points en décembre, reculant d'un point par rapport à novembre -- mois durant lequel il avait progressé fortement, enregistrant sa meilleure performance de l'année. L'ISM de Chicago est considéré comme un bon baromètre économique de l'ensemble du pays. Au-dessus du seuil de 50 points, il indique que l'activité industrielle de cette région est en progression. En dessous, elle est considérée en contraction.

AUTOMOBILE: Tesla a nommé deux nouveaux membres indépendants à son conseil d'administration. Le fondateur d'Oracle, Larry Ellison, et Kathleen Wilson-Thompson, directrice des ressources humaines des pharmacies-drogueries Walgreens Boots Alliance, rejoindront l'organe de surveillance, dans le cadre d'un accord avec la SEC, le gendarme américain de la bourse. La nomination a pris effet au 27 décembre, a précisé le constructeur automobile californien dans un communiqué. Tesla a souligné que Larry Ellison - l'une des figures de la Silicon Valley - avait montré sa foi dans le constructeur de voitures électriques en achetant 3 millions d'actions plus tôt cette année. Quant à Kathleen Wilson-Thompson, elle supervise la carrière des 350'000 employés de la chaîne de pharmacies.

awp