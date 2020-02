Résumé des principales informations économiques du vendredi 28 février 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

MANIFESTATIONS: La propagation du coronavirus en Suisse a entraîné l'annulation de nombreuses manifestations dont Baselworld et le Salon de l'automobile, le Conseil fédéral ayant interdit la tenue d'évènements réunissant au moins 1000 personnes jusqu'au 15 mars, alors qu'une quinzaine de cas de coronavirus ont été détectés. La foire horlogère et joaillière Baselworld, prévue initialement du 30 avril au 5 mai se tiendra désormais du 28 janvier au 2 février 2021, a annoncé le groupe MCH, l'organisateur de la manifestation. La semaine dernière, l'entreprise se disait encore prête à ouvrir le salon.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne à bas coût Easyjet va procéder, dans le cadre des mesures adoptées vendredi à l'échelle européenne en raison de l'épidémie de coronavirus, à un espacement de la fréquence de certaines liaisons entre la Suisse et l'Italie. "Nous avons pris la décision d'annuler un certain nombre de vols principalement à destination et en provenance de l'Italie, suite à un ralentissement de la demande en raison des inquiétudes liées au Covid-19", a indiqué un porte-parole à AWP.

ASSURANCES: La générosité de Swiss Life à l'égard de ses actionnaires au terme d'un exercice 2019 particulièrement faste n'offrait au titre qu'une immunité limitée contre la vague de panique boursière générée par la propagation du coronavirus en Europe. L'impact positif pour l'assureur du désengagement de son concurrent Axa Suisse des activités complètes dans la prévoyance professionnelle était, il est vrai, largement anticipé. L'assureur a dégagé sur l'exercice écoulé un excédent d'exploitation de 1,69 milliard de francs suisses, en hausse de 10% sur un an. Le bénéfice net a simultanément bondi de 12% à 1,20 milliard.

CONJONCTURE: Les perspectives devraient s'améliorer pour la conjoncture suisse dans les prochains mois, avec une progression de 0,8 point du baromètre KOF à 100,9 points en février. Mais ce sondage a été réalisé avant la propagation du coronavirus dans le Nord de l'Italie, précise le Centre d'études conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Ces chiffres sont supérieurs aux prévisions des économistes compilées par AWP. Ces derniers tablaient sur des valeurs entre 97 et 98 points.

MARCHÉS: La panique s'est emparée des marchés mondiaux, les Bourses européennes dévissant à l'ouverture vendredi, plombées par la perspective de conséquences dévastatrices pour l'économie mondiale de l'épidémie de coronavirus. Les pertes enregistrées par les actions européennes depuis vendredi dernier, autour de 12-13%, sont les plus importantes depuis la crise financière de 2008-2009, où l'économie mondiale était entrée en récession.

TRANSPORT: Le ralentissement de la demande provoqué par la propagation de l'épidémie de coronavirus conduit de nombreuses compagnies européennes à réduire leurs programmes de vols et mettre en place des mesures d'économies. Un mois après la suspension d'une grande partie des vols long-courriers vers la Chine continentale, d'où l'épidémie est partie, l'augmentation du nombre de cas en Italie du Nord (655 porteurs du Covid-19 recensés vendredi) ainsi que dans le reste de l'Europe inquiète.

AUTOMOBILES: Le constructeur automobile Volkswagen est parvenu à un accord à l'amiable avec l'association de consommateurs VZBV, représentant quelque 400'000 clients, qui pourrait mettre fin au méga-procès du "dieselgate" en Allemagne, a annoncé vendredi le tribunal de Brunswick. "A l'issue de négociations de plusieurs jours", les deux parties "ont conclu un accord" qui pourrait mettre fin à la plus grande audience ouverte en Allemagne sur le scandale des moteurs truqués, qui a débuté fin septembre, a annoncé le tribunal dans un communiqué.

AÉRONAUTIQUE: Le groupe industriel britannique Rolls-Royce a réduit sa perte nette en 2019 grâce à de meilleures performances commerciales, malgré les coûteux problèmes sur ses moteurs d'avion Trent 1000 dont il espère bientôt voir la fin. Le motoriste a dévoilé une perte nette de 1,3 milliard de livres (1,6 milliard de francs suisses) lors de l'exercice écoulé, contre un trou de 2,4 milliard en 2018.

ASSURANCES: Le réassureur allemand Munich Re a publié un bénéfice net en progression de 19% malgré une hausse des gros sinistres, qui ont coûté plus que les contrats ont rapporté. A 2,7 milliards d'euros (2,9 milliards de francs suisses) de bénéfice net en 2019, Munich Re a dépassé ses objectifs de 200 millions d'euros et le groupe se dit confiant dans la perspective d'atteindre 2,8 milliards en 2020.

EMPLOI: Le taux de chômage en Allemagne est resté stable en février à 5,0% et le nombre de chômeurs a baissé de 10'000, selon des chiffres corrigés des variations saisonnières publiés par l'Agence pour l'emploi. "Le marché du travail présente des traces de la faiblesse conjoncturelle mais reste stable", a commenté son directeur Detlef Scheele.

CONJONCTURE: L'Insee a révisé légèrement à la hausse à 1,3% son évaluation de la croissance économique française en 2019, après sa première estimation de 1,2% publiée fin janvier. Cet ajustement reste toutefois très modeste et de l'ordre de l'arrondi, précise-t-on au sein de l'Institut national de la statistique, qui a aussi confirmé le recul de 0,1% du produit intérieur brut (PIB) au dernier trimestre.

awp