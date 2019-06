Résumé des principales informations économiques du vendredi 28 juin 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

SUISSE-UE: En décidant de ne pas prolonger l'équivalence boursière helvétique, Bruxelles pénalise davantage le secteur financier européen qu'elle ne sanctionne la Suisse. Les banques et intermédiaires établis dans l'Union verront leur choix restreint au moment de négocier des actions cotées à la Bourse de Zurich, affirment des spécialistes. Le couperet est tombé jeudi. La Commission européenne va bel et bien révoquer lundi le sursis accordé à la Bourse suisse en termes d'équivalence, ce que le conseiller fédéral Ignazio Cassis a confirmé en soirée à la radio SRF. La Confédération est ainsi sanctionnée politiquement pour ses tergiversations autour de l'accord-cadre avec l'Union européenne (UE).

BOURSE: Le groupe zurichois SIX tire les conclusions de la décision de l'Union européenne de ne pas prolonger l'équivalence boursière pour la Suisse. Le prestataire zurichois de services financiers et opérateur de la Bourse suisse va suspendre certaines prestations à compter de lundi, indique-t-il. Dans le sillage de cette décision, le service de SIX "Swiss European Best Bid Offer" (Swiss EBBO), qui permet d'obtenir des actions européennes supposément aux meilleures conditions, sera désactivé à partir du 1er juillet, soit lundi.

CONJONCTURE: Les perspectives économiques pour la Suisse demeurent inchangées en juin, les attentes étant toujours moroses en matière de croissance, a estimé le centre d'études conjoncturelles KOF. Le baromètre mensuel de l'institut zurichois a à peine reculé de 0,2 point sur un mois à 93,6 points en juin. L'indicateur est ressorti dans le milieu des projections des analystes interrogés par AWP, qui tablaient sur une valeur située entre 92,8 et 95,5 points.

BANQUES: L'ensemble des dix-huit grandes banques aux Etats-Unis ont réussi les tests de résistance de la Fed mais Credit Suisse n'a reçu qu'un feu vert conditionnel à son plan de distribution de capitaux, a annoncé le régulateur bancaire. La Fed "n'a pas d'objection" aux versements de dividendes ni aux plans de rachats d'actions des dix-huit banques mais elle demande à Credit Suisse Holding USA "de remédier à des points faibles limités", qui sont liés aux projections de pertes que la banque subirait dans ses activités de négoce en cas de crise.

CONSTRUCTION: Implenia a décroché un important contrat en Norvège. Le numéro un suisse de la construction, allié à l'espagnol Acciona, a été mandaté en vue de la réalisation d'une nouvelle ligne de chemin de fer traversant la ville de Moss, à une cinquantaine de kilomètres au sud d'Oslo. La part du groupe zurichois, représentant 55% du mandat, se monte à près de 390 millions de francs suisses. Outre une ligne de chemin de fer à double voie de 10,3 kilomètres, dont une partie est en surface, le mandat porte aussi sur le percement de deux tunnels longs de quelque 2 km (tunnel de Mosse et tunnel de Carlberg), la construction de deux tronçons plus courts en tranchée ouverte ainsi qu'une entrée et sortie de tunnel, précise le groupe sis à Dietlikon. Le contrat comprend encore l'édification d'une nouvelle gare.

CONJONCTURE: L'inflation en zone euro était stable en juin par rapport à mai à 1,2%, selon un chiffre provisoire, après un fort recul le mois précédent qui avait nourri les craintes d'un ralentissement économique. Ce taux, diffusé par l'Office européen des statistiques Eurostat, est conforme aux attentes des analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset.

CONJONCTURE: Les dépenses de consommation des ménages français en biens ont progressé de 0,4% en mai, poursuivant leur redressement après un début d'année marqué par des chiffres décevants aux yeux des économistes, a annoncé l'Insee. D'après l'organisme public, la hausse du mois de mai, qui fait suite à un regain de 0,3% en avril, s'explique notamment par une augmentation de la consommation d'énergie et par un rebond des achats de biens fabriqués.

CONJONCTURE: Le déficit commercial de l'Autriche s'est creusé de 7% en 2018, à 5,99 milliards d'euros (6,64 milliards de francs suisses), contre 5,6 milliards l'année précédente, selon des chiffres définitifs publiés par l'institut Statistik Austria. Les exportations de ce pays de 8,8 millions d'habitants ont progressé de 5,7% à 150,1 milliards tandis que les importations ont crû de 5,8% à 156,1 milliards.

AUTOMOBILES: La branche poids lourds de Volkswagen, Traton, a débuté à la Bourse de Francfort au prix de 27,00 euros, soit exactement son prix d'introduction, avant de reculer légèrement (à 26,48 euros vers 07h35 GMT) dans les premiers échanges. Le prix d'introduction qui peut concerner jusqu'à 57,5 millions de titres représentant 11,5% du capital de Traton, qui rassemble notamment les marques MAN et Scania, avait été fixé jeudi soir en bas de la fourchette de 27 à 33 euros évoqué jusqu'ici.

DETTE PUBLIQUE: La dette publique de la France s'est établie à 2358,9 milliards d'euros (2616,3 milliards de francs suisses) à la fin du premier trimestre, atteignant 99,6% du PIB, en hausse par rapport au trimestre précédent, a annoncé l'Insee. Rapportée à la richesse nationale, la dette de l'ensemble des administrations publiques, mesurée selon les critères de Maastricht, s'est accrue de 43,6 milliards par rapport à fin 2018, quand elle représentait 98,4% du PIB (2315 milliards d'euros).

CONJONCTURE: La production industrielle au Japon a augmenté de 2,3% en mai sur un mois, un résultat au-delà des attentes des économistes, alors même que le pays hôte du sommet du G20 subit les retombées de la guerre commerciale sino-américaine. Ce conflit sera au coeur de la réunion des principaux dirigeants du monde vendredi et samedi à Osaka (ouest).

