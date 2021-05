Résumé des principales informations économiques du vendredi 28 mai 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

CONJONCTURE: Le baromètre conjoncturel du KOF dévoile des perspectives encourageantes pour l'économie helvétique, à condition que progresse l'endiguement de la propagation du coronavirus. L'indicateur compilé mensuellement par le Centre d'études conjoncturelles de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) s'est établi en mai à 143,2 points, rendant caduc pour près de sept points son précédent record établi en avril. Les économistes consultés par AWP anticipaient plutôt un mouvement de stabilisation, plafonnant leurs projections à 136,0 points. La valeur pour le mois d'avril a au passage été révisée à 136,4 contre 134,0 points.

TOURISME: L'hôtellerie suisse continue d'être lourdement pénalisée par la pandémie de coronavirus. Les établissements ont subi des pertes élevées pendant la saison hivernale et au printemps. Le succès de la période estivale dépend quant à elle d'un éventuel retour de la clientèle étrangère et donc de la levée des restrictions de voyages, a estimé la faîtière Hotelleriesuisse. Selon une enquête réalisée en mai par la fédération auprès de 380 membres, 61% des hôtels ont subi pendant la saison d'hiver 2020/2021 une chute du chiffre d'affaires d'au moins 40%. Et ils sont 28% à avoir vu leurs recettes s'effondrer de 70% ou plus. La situation est pire dans les villes, où 83% des établissements ont vu leurs revenus péricliter d'au moins 40%.

TOURISME: La parahôtellerie a en partie réussi à faire fi de la crise pandémique, les réservations de logements de vacances ou dans les villages Reka ayant bondi l'hiver dernier. Les campings et auberges de jeunesse ont par contre subi les aléas des restrictions sanitaires. Le secteur s'attend néanmoins a un fort rebond pour la saison estivale. Les appartements de vacances ont ainsi été demandés l'hiver dernier, le loueur Interhome, filiale de Migros, ayant enregistré un bond de 36% des réservations et de 20% du chiffre d'affaires comparé à la même période de l'année précédente.

AUTOMOBILE: Le Salon de l'automobile de Genève, dont les deux précédentes éditions avaient été annulées en raison de la pandémie de coronavirus, ouvrira ses portes du 19 au 27 février 2022. Les exposants ont jusqu'à mi-juillet pour s'inscrire à la 91e édition du Geneva International Motor Show (Gims) qui se tiendra de nouveau à Palexpo. "Nous espérons vraiment que la situation et les règles sanitaires concernant le Covid-19 nous permettront de ramener (le salon) à la vie", a indiqué le patron du Gims, Sandro Mesquita.

ACCORD-CADRE: L'incertitude reste de mise parmi les experts quant aux effets de l'abandon par le Conseil fédéral des longues négociations portant sur la conclusion avec l'Union européenne (UE) d'un accord-cadre. Dans leurs premières estimations, les économistes ne perçoivent pour l'heure pas d'effets dommageables directs pour la Suisse. Prévisible depuis quelque temps déjà, l'échec des discussions entre le Conseil fédéral et la Commission européenne et leur abandon "ne constitue pas un choc pour l'économie", explique Karsten Junius, interrogé par l'agence AWP. Se voulant rassurant, l'économiste en chef de la banque J. Safra Sarasin part du principe que la décision ne devrait pas entraîner un exode soudain d'entreprises et d'employés.

BANQUES: La Banque cantonale de Zurich a décidé de fermer cinq succursales, en raison d'une fréquentation insuffisante de la clientèle. La restructuration va toucher les sites de Urdorf, Rümlang, Seebach, Seuzach et Winterthour-Seen. Huit équivalents temps plein sont concernés par ces fermetures. Les employés seront transférés vers d'autres succursales. Aucun licenciement n'est prévu. Des distributeurs de billets seront maintenus sur ces sites.

PHARMA: Le groupe pharmaceutique californien VIR Biotechnology a décroché de l'Agence américaine du médicament (FDA) une autorisation d'utilisation urgente pour son anticorps monoclonal sotrovimab (VIR-7831), pour le traitement de la Covid-19 légère à modérée chez les adultes et les enfants à haut risque. Le traitement développé par sa filiale helvétique Humabs en partenariat avec le géant britannique GlaxoSmithKline (GSK) a entraîné une réduction de 85% du risque d'hospitalisation ou de décès chez les adultes à haut risque en consultation externe, par rapport au placebo, d'après les résultats provisoires de l'essai de phase III Comet-Ice.

CONJONCTURE: L'économie française n'est finalement pas repartie de l'avant au premier trimestre, mais le gouvernement comme les économistes restent optimistes pour la reprise de l'activité dans les prochains mois, grâce à l'avancée de la vaccination. Le produit intérieur brut (PIB) s'est légèrement contracté de 0,1% au premier trimestre, selon une nouvelle estimation de l'Insee, qui a fortement revu à la baisse sa précédente évaluation d'une croissance de 0,4%.

HYDROCARBURES: Les actionnaires de Total ont largement approuvé à 91,88% la stratégie climat du groupe, a annoncé le PDG Patrick Pouyanné, seule une petite minorité se rebellant, la trouvant insuffisante. Les actionnaires ont par ailleurs plébiscité à la quasi-unanimité le changement du nom de l'entreprise en TotalEnergies, pour marquer sa diversification au-delà des hydrocarbures, notamment dans l'électricité et les renouvelables.

HYDROCARBURES: Le géant russe Gazprom a retrouvé la santé avec l'annonce vendredi d'un bénéfice net de 447 milliards de roubles (5,5 milliards de francs suisses au taux actuel) au premier trimestre. Sur la même période un an plus tôt, le groupe contrôlé par l'Etat russe avait subi des pertes de 116 milliards de roubles, frappé de plein fouet par le début de la crise sanitaire du Covid-19, doublée d'une crise pétrolière.

INTERNET ET LOGICIELS: JD Logistics a fait une entrée en fanfare à la Bourse de Hong Kong, où la filiale livraison du géant chinois du commerce en ligne JD.com a levé quelque 2,5 milliards d'euros (2,7 milliards de francs suisses), lors de la seconde plus grosse introduction de l'année sur la place asiatique. Les titres ont gagné 14% en matinée, cotant 47,75 dollars de Hong Kong (HKD), soit 5 euros environ, avant de se stabiliser. JD Logistics avait mis en vente 91,3 millions d'actions au prix unitaire de 40,36 HKD.

