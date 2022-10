Résumé des principales informations économiques du vendredi 28 octobre 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

BANQUES: Le titre Credit Suisse tentait une remontée vendredi, après avoir sévèrement chuté la veille. Si les analystes applaudissent le plan de remaniement dévoilé par la banque en difficulté, ils s'inquiètent de l'effet de dilution que va occasionner l'augmentation de capital sur la valeur de l'action. Le plus important actionnaire, Harris Associates, et la BNS ont apporté leur soutien à l'opération. Peu après 15h30, la nominative Credit Suisse montait de 2,2% à 3,97 francs suisses, après s'être effondrée de 18,6% jeudi soir en clôture. L'action reprenait nettement des couleurs - elle avait inscrit un plus bas historique à 3,518 francs suisses le 3 octobre. Depuis le début de l'année, elle affiche cependant une sérieuse décote de 57,3%.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION: Le béhémoth zougois des matériaux de construction Holcim a engrangé de juin à fin septembre des revenus de 8,05 milliards de francs suisses, moyennant une croissance de plus de 10%. Le groupe relève ses ambitions pour l'ensemble de l'année, comptant notamment sur sa nouvelle unité Solutions and Products pour poursuivre sa conquête de l'Ouest. La marge opérationnelle s'est érodée de 18 points de base à 19,3%, n'empêchant pas l'excédent d'exploitation (Ebit) récurrent de grignoter 1,2% à 1,55 milliard de francs suisses.

RÉASSURANCE: Swiss Re a bouclé le troisième trimestre dans le rouge vif, en raison de la hausse des dommages occasionnés par les catastrophes naturelles. Si la perte de 442 millions de dollars essuyée entre juillet et septembre s'est avérée nettement inférieure à ce que redoutait le marché, certains indicateurs sont restés en deçà des expectatives. "Les neuf premiers mois de l'année ont été marqués par une convergence d'événements qui ont affecté la performance financière", a indiqué le directeur général de Swiss Re, Christian Mumenthaler, cité dans un communiqué, évoquant les turbulences sur les marchés financiers, l'augmentation des sinistres liés aux catastrophes naturelles, la flambée de l'inflation et la guerre en Ukraine.

SANTÉ: L'assureur maladie et accidents Visana entre au capital de l'Hôpital du Jura bernois, filiale de Swiss Medical Network. L'opération pèsera sur le chiffre d'affaires consolidé de 2023 d'Aevis Victoria, qui détient à 90% le groupe de cliniques, d'hôpitaux et de centres médicaux sis à Genolier. L'Hôpital du Jura bernois, basé à Moutier, deviendra dès le 1er janvier 2023 "Réseau de l'Arc", décrit comme "la première organisation de soins intégrés de Suisse qui proposera aux habitants de la région de l'Arc jurassien des prestations médicales avec un produit d'assurance-maladie associé", d'après le communiqué.

POLITIQUE MONÉTAIRE: Les risques liés à l'inflation demeurent toujours élevés dans la Confédération, malgré le récent ralentissement observé au niveau des prix à la consommation, a estimé le nouveau vice-président de la Banque nationale suisse (BNS), Martin Schlegel. La force du franc a permis d'amortir cette tendance, alors que l'inflation a fortement accéléré en zone euro. "Nous nous attendons à un ralentissement au niveau des prix l'année prochaine et la suivante, mais les risques inflationnistes sont toujours élevés", a averti M. Schlegel dans un entretien paru sur le site internet du journal Finanz und Wirtschaft.

CONJONCTURE: L'inflation est restée stable en septembre aux Etats-Unis à +6,2% sur un an et +0,3% sur un mois, selon l'indice PCE, mesures de l'inflation privilégiée par la Fed, et publiée par le Département du Commerce. C'est conforme aux attentes des analystes.

CONJONCTURE: La croissance européenne semble avoir mieux résisté que prévu au cours de l'été à la crise de l'énergie et la guerre en Ukraine, même si les risques de récession restent importants. En France et en Espagne, le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 0,2%, après une hausse respectivement de 0,5% et 1,5% au trimestre précédent.

CONJONCTURE: L'inflation en Allemagne, première économie européenne, a atteint en octobre un niveau jamais vu depuis novembre 1951, à 10,4% par rapport à la même période un an plus tôt, a indiqué l'office national des statistiques. Cette flambée est générée comme partout principalement par les prix de l'énergie, qui se sont envolés de 43% sur un an, tandis que ceux des denrées alimentaires ont progressé de 20,3%.

CONJONCTURE: L'activité économique résiste, mais gare à la résurgence de l'inflation: la croissance française a nettement décéléré au troisième trimestre, le PIB ne progressant que de 0,2% après un bond de 0,5% au printemps, selon les données dévoilées par l'Insee. Conforme aux prévisions de l'Institut national de la statistique et légèrement inférieure à celles de la Banque de France (+0,25%), la croissance a bénéficié d'une légère progression des services (+0,5%), en retrait toutefois par rapport à celle du printemps (+1%).

BANQUE CENTRALE: La Banque centrale russe (BCR) a maintenu son taux directeur à 7,50%, conformément aux attentes des marchés et des analystes, a-t-elle annoncé dans un communiqué. C'est la première fois depuis le début de l'offensive russe en Ukraine que le taux directeur reste inchangé à l'issue d'une réunion des dirigeants de la Banque centrale russe.

RÉSEAUX SOCIAUX: L'action Twitter a été suspendue par la Bourse de New York, le NYSE, qui a indiqué que le rachat de la plateforme était "acté", après plus de sept mois d'une saga riche en rebondissements. La valeur du titre à l'oiseau bleu est restée bloquée à 53,70 dollars, non loin du prix proposé par Elon Musk, soit 54,20 dollars.

BIENS DE CONSOMMATION: Colgate-Palmolive a dégagé un bénéfice net de 618 millions de dollars (615,5 millions de francs suisses) au 3e trimestre, en léger recul de 2,6% sur un an, limité par une hausse des prix de ses produits d'hygiène et d'entretien pour compenser les surcoûts liés à l'inflation. "Les augmentations significatives des coûts des matières premières, des emballages et de la logistique se sont poursuivies au cours du trimestre et l'impact négatif des taux de change s'est accéléré", a déclaré le PDG du groupe américain, Noel Wallace.

HYDROCARBURES: Le géant américain des hydrocarbures Exxonmobil continue à profiter des prix élevés du pétrole et du gaz naturel et a vendu plus de produits raffinés au troisième trimestre, ce qui lui a permis de dégager 19,7 milliards de dollars (quasiment autant en francs suisses) de bénéfice net. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a bondi de 52% sur un an, pour atteindre 112,07 milliards de dollars.

INFORMATIQUE: Le conglomérat industriel et technologique japonais Hitachi a de nouveau relevé ses prévisions annuelles de bénéfice opérationnel ajusté et de chiffre d'affaires, grâce notamment à des effets de change favorables avec la dépréciation du yen. Le groupe prévoit désormais un bénéfice opérationnel ajusté de 753 milliards de yens (près de 5,1 milliards de francs suisses, +2% sur un an) sur son exercice 2022/23 qui se terminera fin mars prochain, contre 725 milliards de yens précédemment, selon un communiqué.

awp