Résumé des principales informations économiques du vendredi 29 mai 2020

ATTAQUE INFORMATIQUE: Les pirates informatiques ayant dérobé des données à Stadler Rail début mai sont sortis du bois. Face au refus du fabricant thurgovien de matériel ferroviaire de négocier, ils ont publié sur internet une partie des documents volés. Ils exigeaient le paiement d'une rançon de 6 millions de dollars en bitcoin. "Stadler n'est pas et n'a jamais été disposé à effectuer des paiements aux maîtres chanteurs et n'a pas entamé de négociation", a indiqué à AWP un porte-parole de l'entreprise établie à Bussnang, confirmant une information du journal Tages-Anzeiger. En conséquence, les auteurs ont publié via un message anonyme sur Twitter des documents internes de Stadler afin de nuire au groupe et à ses employés.

RESTRUCTURATION: Le chocolatier Läderach compte supprimer 27 postes. Malgré l'introduction du chômage partiel, une restructuration de l'entreprise est inévitable en raison de la propagation du coronavirus ayant occasionné la fermeture durant deux mois des magasins. Sans donner des détails, le groupe employant environ 1100 collaborateurs a relevé que cette mesure touchait des employés de toutes les catégories d'âges et divisions, confirmant ainsi à l'agence de presse ATS-Keystone une information relayée par le journal zurichois Tages-Anzeiger.

CONJONCTURE: Le baromètre conjoncturel du Centre de recherches KOF est tombé en mai à un plus bas historique en raison de l'impact du coronavirus sur les différents secteurs d'activités. "L'économie suisse se trouve dans une récession marquée", indique l'étude périodique. Cet indicateur qui permet d'anticiper les attentes en matière d'évolution économique s'est inscrit à 53,2 points, soit un repli de 6,5 points par rapport au mois précédent. Le repli est cependant moins important que celui d'avril (-28,2 points) et de mars (-10,2%).

DISPOSITIFS MÉDICAUX: Alors que la levée progressive des mesures de confinement ranime une lueur d'espoir pour nombre d'entreprises, certaines espèrent plus ou moins ouvertement que les mutations dans la demande survenues pendant le semi-confinement ne s'estompent pas trop brutalement. Au premier rang de celles-ci figurent notamment des medtechs, dont les produits se sont retrouvés en première ligne dans la lutte contre les symptômes ou la propagation du coronavirus. L'extension des capacités de production en réponse à l'explosion de la demande internationale pour les respirateurs artificiels du grison Hamilton Medical risque ainsi d'avoir saturé un marché sur lequel il revendiquait déjà une position dominante avant l'éclatement de la crise sanitaire.

PHARMA: Le groupe pharmaceutique Ipsen a annoncé l'arrivée au 1er juillet du Suisse David Loew, venu de Sanofi, comme directeur général en remplacement de David Meek, démissionnaire en décembre. M. Loew "apportera le leadership et l'expertise nécessaires pour guider le groupe dans sa prochaine phase de croissance et réaliser la vision d'Ipsen en tant que leader mondial de biotechnologie", a assuré Marc de Garidel, président d'Ipsen, dans un communiqué.

CONJONCTURE: L'Autriche a subi une chute de 2,9% de son produit intérieur brut (PIB) au premier trimestre par rapport au précédent, un recul encore plus important qu'initialement annoncé et dû à la pandémie de coronavirus, a indiqué l'institut de référence Wifo. Il y a un mois, lors d'une première estimation, l'institut avait fait état d'une baisse de 2,7%.

CONJONCTURE: Le produit intérieur brut (PIB) de la France a chuté de 5,3% au premier trimestre, a indiqué l'Insee. L'institut national de statistique a révisé sa précédente estimation d'une baisse de 5,8%, publiée fin avril. "Cette révision inhabituellement forte s'explique par le remplacement de certaines estimations et extrapolations pour le mois de mars, très affecté par les mesures de confinement" mises en place à partir du 17 mars, explique l'Institut national de la statistique dans un communiqué.

CONJONCTURE: Le taux d'inflation annuel de la zone euro a de nouveau ralenti en mai à 0,1%, en grande partie à cause de la chute des prix de l'énergie, a annoncé l'Office européen des statistiques Eurostat dans une première estimation. En mars, au début des mesures de confinement contre la pandémie dans les 19 pays de la zone euro, le taux d'inflation était de 0,7%. Il avait ensuite reculé à 0,3% en avril.

AUTOMOBILE: Le constructeur automobile français Renault, en difficulté financière, a annoncé la suppression d'environ 15'000 emplois dans le monde, dont 4600 en France. La mesure s'inscrit dans le cadre d'un plan d'économies de plus de 2 milliards d'euros sur trois ans. "Ce projet est vital", a déclaré la directrice générale Clotilde Delbos, citée dans un communiqué. Renault, qui souffre de surcapacités de production au niveau mondial, avait annoncé en février ses premières pertes en dix ans, entrant affaibli dans la crise provoquée par l'épidémie de Covid-19.

AUTOMOBILES: Le géant allemand de l'automobile Volkswagen a annoncé un investissement total d'environ 2 milliards d'euros (près de 2,14 milliards de francs suisses) pour se développer dans l'électrique en Chine, le premier marché automobile mondial. La Chine, qui représente 40% des ventes de Volkswagen, est "le plus grand marché mondial de l'e-mobilité" et "en 2025, 1,5 million de véhicules à énergies nouvelles seront vendus dans le pays", souligne le groupe dans un communiqué.

