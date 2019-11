Résumé des principales informations économiques du vendredi 29 novembre 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

COMMERCE DE DÉTAIL: Migros a trouvé une solution partielle pour sa filiale d'ameublement en difficulté Interio. Le géant orange va céder six des onze magasins au géant autrichien XXXLutz et continue à chercher des solutions pour les succursales restantes. Le nom Interio est voué à disparaître. La coopérative va transférer, au plus tard d'ici septembre 2020, six magasins Interio à XXXLutz qui va les intégrer dans sa filiale d'ameublement Mömax. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été divulgués dans le communiqué publié par Migros.

COMMERCE DE DÉTAIL: En attendant le Cyber Monday lundi, le Black Friday semblait rencontrer le succès attendu avec ses offres à prix cassés auxquelles les commerçants n'échappent guère sous peine de perdre une clientèle. Beaucoup de consommateurs profitent notamment de ces promotions pour effectuer des achats de Noël anticipés. Le phénomène du Black Friday, importé des Etats-Unis et lancé en Suisse par Manor il y a cinq ans, est désormais bien ancré puisque neuf Suisses sur dix, selon des estimations, en connaissent le concept. La nouveauté, depuis l'an dernier au moins, est que cela devient une "black week", puisqu'un nombre croissant de commerçants étendent leur période rabais sur une semaine pleine, que ce soit pour les ventes en ligne ou en magasin.

CONJONCTURE: Le patrimoine financier des ménages suisses a accusé en 2018 son premier recul depuis dix ans, en raison des turbulences boursières de fin d'année. L'endettement privé, constitué principalement d'hypothèques, a quant à lui poursuivi sa croissance. Selon les comptes financiers de la Suisse publiés par la Banque nationale suisse (BNS), les actifs financiers des ménages ont reculé de 14 milliards de francs suisses (-0,6%) pour s'établir à 2'586 milliards.

CONJONCTURE: Le moral des milieux économiques suisses semble être au plus bas. Le baromètre conjoncturel de l'institut KOF, qui recense les attentes en matière de développement conjoncturel, a chuté en novembre au plus bas depuis 2015. L'indicateur du KOF s'est ainsi établi en baisse de 1,8 à 93,0 points pendant le mois sous revue, a indiqué l'institut de recherche économique dans un communiqué.

BANQUES: BNP Paribas Suisse envisage un important plan d'économies. La filiale helvétique de la grande banque française pourrait ainsi licencier 250 employés sur un effectif de 1400. La restructuration concernerait principalement Genève, où la banque a son siège. Les licenciements devraient être prononcés entre l'année prochaine et la suivante, affirme BNP dans un communiqué. Ce plan d'économies s'inscrit dans le cadre d'une "transformation globale" de l'entreprise. La banque est confrontée - comme d'autres - aux taux négatifs, à la contraction des marges et à la nécessité d'investir dans la technologie.

TRANSPORT AÉRIEN: Flughafen Zürich marque son retour sur le marché indien. En course pour la construction, le développement et l'exploitation du futur aéroport Jewar International Airport près de la capitale New Delhi, Flughafen Zürich a obtenu des autorités la concession à cet effet. Celle-ci s'étend sur quarante ans. Situé à environ 80 kilomètres au sud de la capitale indienne, le nouvel aéroport est appelé à jouer un "rôle décisif" en vue de maîtriser la croissance attendue du trafic aérien dans la région, écrit l'exploitant du tarmac de Kloten. Le projet doit permettre de désengorger l'aéroport Indira Gandhi International et accueillir dans une première phase 12 millions de passagers par an.

CONSTRUCTION: Le léger affaiblissement de la croissance affichée récemment par les affaires de Geberit en Allemagne, son marché principal, ne donne pas de cheveux gris à la direction du spécialiste st-gallois des techniques sanitaires. Christian Buhl, son directeur général, confie dans une interview à AWP qu'il ne faut pas surestimer les résultats trimestriels. La demande en Allemagne demeure toujours bonne et les commandes ne diminuent pas sur d'autres importants marchés, précise M. Buhl. Après neuf mois, les ventes outre-Rhin affichaient une solide croissance de 4% sur un an.

BANQUES: UBS s'adapte aux changements qui interviennent dans le domaine des taux d'intérêts. La grande banque lance en Suisse le premier financement immobilier reposant sur le taux de référence Saron ("Swiss Average Rate Overnight"), calculé par la BNS. Cette offre sera testée dans le cadre d'un projet pilote mené avec des clients sélectionnés et des financements supérieurs à 25 millions de francs suisses, indique le numéro un bancaire helvétique. Ces ballons d'essai permettront d'acquérir de l'expérience. Le géant zurichois prévoit de proposer des hypothèques Saron l'année prochaine à plus grande échelle.

FINANCE: GAM estime superflu de disposer d'un directeur de l'investissement (CIO) à l'échelle du groupe. Le gestionnaire d'actifs en difficultés ne va pas remplacer le titulaire du poste, Matthew Beesley, qui a décidé de quitter le navire. M. Beesley a démissionné après avoir restructuré son équipe, indique le groupe zurichois. Ses prérogatives en termes de placements financiers seront reprises par les responsables des deux unités d'investissement Systematic and Solutions et Discretionary. Les activités de front office autrefois dévolues au CIO seront désormais assumées par le directeur des opérations Steve Rafferty.

CHIMIE: Le chimiste rhénan Clariant a conclu un accord de partenariat avec le français Plant Advanced Technologies (PAT) pour le développement de nouveaux produits à base de plantes. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été divulgués. Le groupe bâlois prendra une participation de 10% dans PAT, société de biotechnologies végétales basée à Nancy, dans l'est de la France. L'entreprise produit des actifs innovants et rares à destination des marchés cosmétiques, pharmaceutiques et agrochimiques.

COMMERCE DE DÉTAIL: Plusieurs dizaines de personnes ont bloqué un entrepôt Amazon en banlieue de Lyon, tandis que d'autres se sont rassemblées en sit-in devant le siège français du géant américain près de Paris, pour dénoncer à l'occasion du Black Friday la surconsommation et ses conséquences écologiques. A Saint-Priest (Rhône), une centaine de militants écologistes qui avaient bloqué un peu plus tôt deux entrées de l'entrepôt étaient en cours d'évacuation aux alentours de 10H00, selon la police et les organisateurs.

CONJONCTURE: L'inflation a progressé en novembre, alors que le chômage a reculé en octobre dans la zone euro, selon des chiffres publiés par l'Office européen des statistiques, Eurostat. Le renchérissement annuel s'est affiché en novembre à 1,0%, contre 0,7% en octobre. Ce chiffre est supérieur aux prévisions des analystes interrogés par le fournisseur d'informations financières Factset, qui tablaient sur 0,8%. Le niveau d'inflation en novembre reste cependant bien en-deçà de l'objectif de la Banque centrale européenne (BCE), qui vise à maintenir un niveau d'inflation légèrement inférieur à 2%.

EMPLOI: Le taux de chômage en Allemagne est resté stable en novembre à 5,0% alors que le nombre de chômeurs a diminué de 16'000 sur un mois, selon des chiffres corrigés des variations saisonnières (CVS) publiés par l'Agence pour l'emploi. Cette stagnation du marché du travail allemand confirme la résistance de l'emploi dans un contexte économique dégradé, selon le directeur de l'agence, Detlef Scheele.

AUTOMOBILES: Le constructeur automobile allemand Daimler a annoncé que son plan d'économies destiné à financer la transition électrique entraînera la suppression de "milliers" d'emplois dans le monde d'ici fin 2022. Si une partie des départs se fera par des non-remplacements et un programme de retraites anticipées, le fabricant des Mercedes Benz a précisé qu'il proposera également des départs volontaires.

TRANSPORT AÉRIEN: La reprise de la compagnie aérienne italienne en difficultés Alitalia est dans l'impasse après des mois de négociations infructueuses avec d'éventuels repreneurs, provoquant une vive inquiétude des syndicats tandis que le gouvernement italien reste indécis sur la solution à adopter. "Pour le moment, il n'y a pas une solution de marché", a souligné à plusieurs reprises cette semaine le ministre du Développement économique Stefano Patuanelli.

awp