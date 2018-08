Résumé des principales informations économiques du vendredi 3 août 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

FOIRES ET SALONS: MCH, société organisatrice de Baselworld, a annoncé la démission de son directeur général René Kamm. Ce changement à la tête du groupe bâlois intervient après le départ de Swatch du salon horloger, qui chamboule le grand-messe du secteur. Le président Ulrich Vischer assurera l'intérim opérationnel. Le processus de recrutement du successeur de M. Kamm, qui a passé 19 ans chez MCH dans différentes fonctions, a déjà été enclenché.

COMMERCE DE DÉTAIL: L'exploitant de boutiques hors taxes Dufry a bouclé la première moitié de l'année sur une perte nette attribuable aux actionnaires de 9,6 millions de francs suisses, malgré une solide progression de ses ventes. Le déficit a néanmoins été réduit de plus de moitié sur un an. Le chiffre d'affaires s'est étoffé de 7,2% à 4,10 milliards de francs suisses et le bénéfice brut de 7,7% à 2,45 milliards pour une marge afférente de 59,8%, énumère le groupe établi à Bâle. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a bondi de 12,9% à 464,1 millions.

ASSURANCES: La performance de Swiss Re n'aura pas été à la hauteur des attentes au premier semestre. Le recul du bénéfice s'est révélé plus important que prévu malgré une nette croissance dans l'encaissement des primes. En marge des résultats, le réassureur annoncé la cotation de sa filiale britannique ReAssure, opération susceptible d'améliorer la solvabilité du groupe. L'entrée en vigueur d'une nouvelle norme comptable et la réévaluation des participations a pesé sur le résultat, explique vendredi le réassureur zurichois. Le bénéfice net semestriel s'est inscrit à 1,01 milliard de dollars (presque autant en francs suisses). Sans effets exceptionnels, le groupe aurait dégagé un profit de 1,2 milliard.

IMMOBILIER: De plus en plus de logements se trouvent vacants en Suisse, surtout dans les régions rurales, alors que l'activité dans la construction reste élevée. Dans les grandes agglomérations, la recherche d'appartements à prix abordable reste cependant toujours difficile, selon des experts immobiliers interrogés par AWP. L'offre de logements proposés à la location progresse continuellement dans la Confédération depuis 2014, d'après les données récoltées par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Il y a quatre ans au 1er juin, 35'000 appartements étaient disponibles, contre 53'000 à la même période en 2017.

EMPLOI: Le redressement du marché de l'emploi s'est poursuivi au 3e trimestre en Suisse, selon le Centre de recherches conjoncturelles (KOF). En août, son indicateur de l'emploi s'est fixé à 5,7 points, contre une valeur révisée de 3,6 à 4,4 points il y a trois mois. En variation annuelle, il a bondi de 5,2 points. Les entreprises envisagent en plus grand nombre d'embaucher du personnel au cours des trois prochains mois, une majorité d'entre elles jugeant actuellement leur effectif insuffisant, précisent les chercheurs de l'institut de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich.

BANQUES: Le site zurichois d'informations financières Inside Paradeplatz a été classé dans la catégories des médias sociaux par UBS. Par conséquent, les employés de la grande banque n'y ont plus accès à l'interne, a confirmé un porte-parole d'UBS à AWP. Le blocage du site est entré en vigueur le 1er août. Il suscite de très nombreuses remarques de lecteurs, la plupart d'incompréhension, sur Inside Paradeplatz, un site critique spécialisé dans la diffusion d'informations mais aussi de rumeurs et de commentaires sur la place financière zurichoise, sous la conduite du journaliste Lukas Hässig.

AUTOMOBILES: Le nombre de nouvelles voitures mises en circulation en Suisse et au Liechtenstein a progressé de 2,4% à 25'483 véhicules en juillet, a annoncé la faîtière auto-suisse. Le pourcentage de véhicules hybrides de cesse de croître. Pendant le mois sous revue, environ 6% ou 1532 véhicules fraîchement immatriculés disposaient d'une propulsion autre qu'à combustion. La part de véhicules hybrides est ainsi passée à 4,7% en juillet, contre 3,3% il y a un an.

CONJONCTURE: Les prix à la consommation ont diminué en Suisse au mois de juillet, révèle l'indice de l'Office fédéral de la statistique (OFS). La baisse par rapport à juin s'établit à 0,2%, légèrement moins sensible que celle anticipée par les analystes. Sur un an, la Confédération a connu en revanche un renchérissement de 1,2%. L'indice des prix à la consommation (IPC) s'est établi à 101,8 points. Le recul de 0,2% comparé à juin s'explique notamment par la diminution des prix de l'habillement et des chaussures (-7,2%) en raison des soldes, précise l'OFS. Les prix des transports aériens (-5,2%) ont également bien baissé. Ceux pour les services dentaires ont en revanche augmenté.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne à bas coûts Ryanair a demandé une médiation pour résoudre le conflit l'opposant à des pilotes irlandais, qui mènent leur quatrième jour de grève et entendent poursuivre le mouvement. Dans un communiqué, Ryanair précise que 24 vols sont annulés vendredi au départ ou à destination de l'Irlande, sur les 300 prévus, affectant 3.500 passagers, à qui la compagnie a proposé une solution de rechange.

EMPLOI: Le taux de chômage aux Etats-Unis a légèrement baissé en juillet à 3,9% mais les créations d'emplois ont nettement ralenti tandis que la hausse des salaires est toujours ténue, selon les chiffres du ministère du Travail. Après 4% en juin, le taux de sans-emplois a diminué retrouvant un niveau proche de son plus bas en 18 ans, conformément aux attentes des analystes.

ASSURANCES: Le premier assureur mondial Allianz a fait état d'une baisse de son bénéfice net au deuxième trimestre, en raison d'une perte sur la cession d'un portefeuille dans l'assurance-vie à Taïwan, tout en confirmant son objectif de résultat opérationnel sur l'année. D'avril à juin, le bénéfice net part du groupe a reculé de 5,2% à 1,89 milliard d'euros, mais reste supérieur au solde de 1,8 milliard d'euros sur lequel tablait un panel d'analystes interrogé par le prestataire de services financiers Factset.

BREXIT: Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, s'est inquiété du risque "désagréablement élevé" d'une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne sans qu'un accord ait pu être trouvé sur les relations entre Londres et Bruxelles après le Brexit. A moins de huit mois de la date prévue pour l'entrée en vigueur du Brexit, aucun accord ne semble en vue et le gouvernement britannique n'écarte pas la possibilité d'un départ de l'UE sans accord.

BOURSE: La Chine a perdu sa place de deuxième marché boursier mondial - en termes de valorisation totale de ses places boursières - au profit du Japon, pour la première fois depuis 2014, sur fond de conflit commercial avec les Etats-Unis et d'essoufflement économique marqué. Les chiffres de Bloomberg montraient que la valeur cumulée des places boursières chinoises a glissé vendredi, au cours des échanges matinaux, à environ 6090 milliards de dollars, tandis que celle des Bourses japonaises s'établissait à 6170 milliards de dollars.

