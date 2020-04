Résumé des principales informations économiques du vendredi 3 avril 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CORONAVIRUS: Les banques suisses ont déjà accordé des crédits-corona pour un volume d'environ 14,3 milliards de francs suisses. Durant la période du 26 mars au 2 avril, 76'034 demandes de crédit ont été traitées. Le Secrétariat à l'économie (Seco) a donné ces chiffres à AWP. La moyenne estimée du montant des crédits se situe à 188'000 francs suisses.

CORONAVIRUS: L'attribution des prêts d'urgence par les autorités fédérales pour faire face au coronavirus ne se déroule pas encore aussi bien que prévu. A la Banque cantonale de Zurich (ZKB), près de 25% des crédits sont refusés, a fait savoir Martin Scholl, le directeur de la ZKB, dans une interview accordée à NZZ. Il précise que ces erreurs sont cependant purement formelles. Il cite l'exemple de nombreux formulaires mal remplis auxquels la banque ne s'attendait pas, ce qui a généré un surplus de travail, avec en période de pointe, jusqu'à 130 collaborateurs sur ces requêtes.

PHARMA: Novartis prépare en collaboration avec son homologue californien Incyte une étude clinique sur le Jakavi (ruxolitinib) sur des patients présentant un choc cytokinique lié au Covid-19. Ce type de surréaction immunitaire peut résulter d'une infection par le coronavirus et est susceptible de contribuer à la détresse respiratoire des patients. Après Roche et son Actemra (tocilizumab), c'est ainsi au tour de Novartis de tenter de réorienter un de ses traitements pour atténuer les complications potentielles du Covid-19. La décision de tester le Jakavi repose sur des indications précliniques et des rapports d'études indépendantes.

CONJONCTURE: Les nuitées hôtelières en Suisse se sont inscrites en hausse en février grâce notamment à la demande locale. Les touristes en provenance de Chine, premier pays à avoir été affecté par le coronavirus, ont cependant enregistré une importante baisse durant ce mois. La faîtière Suisse-Tourisme a lancé un cri d'alarme. Pendant la période sous revue, le nombre total de nuitées a progressé de 6,4% sur un an à 3,3 millions, a annoncé l'Office fédéral de la statistique (OFS).

CORONAVIRUS: Moins d'un mois après les premières mesures gouvernementales pour endiguer la propagation du Covid-19, la pandémie a déjà durement affecté l'optimisme des Suisses quant à leur situation financière. Plus d'un quart s'attend désormais à une détérioration pour le mois d'avril. "Le coronavirus entraîne un changement des habitudes de consommation: on économise davantage et les projets de longue date sont souvent différés", affirme Michael Kuhn, spécialiste de la branche auprès de Comparis.

AUTOMOBILE: Le marché automobile allemand a connu en mars sa pire chute en près de 30 ans en raison de la crise du coronavirus, qui, selon le patron de BMW, menace même l'existence de grands groupes. Les immatriculations se sont effondrées de 37,7% sur un an et toutes les marques allemandes sont en baisse, selon l'agence nationale de l'automobile KBA.

EMPLOI: Les Etats-Unis voient le chômage monter à mesure que le nouveau coronavirus et les mesures de confinement s'étendent sur le territoire, et les niveaux records enregistrés en mars ne sont sans doute qu'un prélude à ce qui attend le pays à partir d'avril. L'économie américaine a ainsi commencé à perdre plus d'emplois qu'elle n'en a créé en mars, ce qui n'était pas arrivé depuis près de dix ans.

POLITIQUE MONÉTAIRE: La banque centrale chinoise a annoncé une baisse du ratio de réserve obligatoire des petites banques commerciales, libérant 400 milliards de yuans (55,1 milliards de francs suisses) pour soutenir une économie fragilisée par l'épidémie de Covid-19. Ce ratio, qui oblige les banques à conserver des liquidités auprès de la banque centrale, sera abaissé dans une proportion d'un point de pourcentage en deux temps, les 15 avril et 15 mai, a précisé dans un communiqué l'institut d'émission.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne Ryanair a averti que ses bénéfices seraient dans le bas de ses attentes pour son exercice annuel achevé fin mars, qui n'intègre que le début des perturbations liées au coronavirus et l'arrêt de presque tous ses vols. Le transporteur à bas coût irlandais explique dans un communiqué que son bénéfice net pour 2019-2020, hors éléments exceptionnels, se situera dans le bas de la fourchette déjà communiquée et qui est comprise entre 950 millions et 1 milliard d'euros (entre 1 et 1,1 milliard de francs suisses).

BOISSONS: Le brasseur mexicain Grupo Modelo, qui commercialise notamment la bière Corona, a annoncé la suspension de ses activités, face à la propagation de la pandémie de coronavirus. "Nous sommes en train de réduire la production de nos usines au strict minimum, pour conserver sans dommages nos installations et permettre une reprise de nos activités à l'avenir", a déclaré le plus grand brasseur du Mexique dans un communiqué.

CONFECTION: Le géant suédois du prêt-à-porter Hennes et Mauritz (H&M), dont les ventes ont chuté de 46% en mars, prévoit un deuxième trimestre "déficitaire" à cause de l'épidémie de coronavirus. Celle-ci l'a obligé à fermer les trois-quarts de ses boutiques. "Chaque jour, nous devons fermer des magasins et la situation devient de plus en plus éprouvante", a expliqué Helena Helmersson, la directrice générale du groupe. Pourtant, l'année avait bien commencé, ce qui a permis à l'enseigne de dégager au premier trimestre un bénéfice net de 1,9 milliard de couronnes suédoises (183 millions de francs suisses), plus du double de celui de l'an passé.

awp