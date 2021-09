Résumé des principales informations économiques du vendredi 3 septembre

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

GENEVA WATCH DAYS: Les marques horlogères comme Doxa et H. Moser & Cie comptent renforcer leur réseau de points de vente de par le monde, nonobstant les incertitudes liées à la pandémie de coronavirus. Fortes de leur succès, les deux sociétés réfléchissent à des moyens pour doper leur production à moyen terme, que ce soit par des acquisitions ou l'ouverture d'autres sites de fabrication. "On fait le chemin inverse de la plupart des marques. Nous avons commencé en ligne en 2001 aux Etats-Unis et maintenant on va vers le détaillant", indique à AWP Jan Edöcs, le directeur général de Doxa, en marge du salon horloger Geneva Watch Days qui ferme ses portes ce vendredi.

TOURISME: Le voyagiste Hotelplan Suisse se montre satisfait de sa saison estivale, malgré un contexte qualifié "d'extrêmement difficile". La filiale de Migros anticipe un "bon niveau d'activité" pour cet automne. Le directeur général Tim Bachmann explique que "pendant plusieurs semaines, les réservations ont été clairement supérieures à celles de 2019". Comme par le passé la Grèce s'est avérée la destination la plus prisée, particulièrement les îles de Crète, Cos et Rhodes.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION: Holcim prend des engagements à moyen terme en vue de préserver la biodiversité et les ressources en eau douce. Le numéro un mondial du ciment entend réduire d'ici 2030 l'intensité de l'utilisation d'eau douce dans l'ensemble de son activité et doter dès l'an prochain toutes ses carrières de plan de réhabilitation. En matière de gestion des ressources en eau douce, Holcim entend reconstituer les réserves dans les zones à risques, les trois-quarts de ses sites de production devant afficher d'ici 2030 un bilan positif en la matière, écrit l'ex-Lafargeholcim. Le géant établi depuis quelques mois à Zoug ambitionne également d'équiper l'ensemble de ses usines de systèmes de recyclage d'eau.

TOURISME: Le secteur hôtelier continue de relever la tête après les mois difficiles et la chute de fréquentation causés par la pandémie de Covid-19. En juillet, le nombre de nuitées a progressé de 6,0% sur un an à 3'633'744, selon les statistiques diffusées par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les chiffres de juillet marquent un ralentissement par rapport aux mois précédents. En juin, la fréquentation avait bondi de 55,4%, même de 213% et 801,8% respectivement pour mai et avril. Ces fortes variations sont toutefois à relativiser, le printemps 2020 ayant été marqué par des fermetures en raison de la crise sanitaire.

IMMOBILIER: Le prix des loyers en Suisse est resté dans la moyenne de l'année écoulée en août, malgré une évolution différente selon les cantons et les principales villes du pays. L'indice des loyers établi par Homegate en collaboration avec la Banque cantonale de Zurich (ZKB) a légèrement augmenté (+0,1 point) pour s'établir à 115,5 points. En rythme annuel, l'évolution a été de +0,5%.

MARCHÉ DU TRAVAIL: Le marché du travail a marqué le pas en août aux Etats-Unis, le variant Delta ayant fortement ralenti les créations d'emplois, un coup dur supplémentaire pour Joe Biden, affaibli par la crise afghane, mais un nouvel argument pour pousser ses plans d'investissements. Seulement 235'000 emplois ont été créés le mois dernier, trois fois moins que les 750'000 attendus par les économistes, a annoncé le département du travail.

AUTOMOBILE: Le marché automobile allemand a connu en août une nouvelle baisse, la 2e consécutive après un repli de 25% en juillet, dans un contexte de pénuries de puces électroniques qui plombe la reprise du secteur. Au total, 193'307 voitures neuves ont été immatriculées outre-Rhin, 23% de moins qu'en août 2020, selon l'Agence fédérale de l'automobile KBA. La production a quant à elle plongé de 32% en août, à 133'600 unités, selon la fédération du secteur VDA. "Le retour à un niveau d'avant-crise sur le marché automobile n'est toujours pas en vue", a déploré l'organisation.

CONJONCTURE: L'activité du secteur privé en France a nettement progressé en août, mais un peu moins vite que lors des quatre mois précédents, a indiqué vendredi le cabinet IHS markit, confirmant une estimation provisoire publiée fin août. L'indice composite de l'activité globale a atteint 55,9 points en août, après 56,6 points en juillet, selon les données recueillies auprès d'un échantillon d'entreprises.

TRANSPORT AÉRIEN: Après un été plutôt meilleur qu'attendu, les professionnels du transport aérien mondial redoutent une rechute de la fréquentation, au moment où le variant Delta provoque de nouvelles restrictions de mouvements. Appétence des Européens pour des vacances au soleil, succès du certificat sanitaire mis en place par Bruxelles? La haute saison estivale a vu des niveaux de trafic inédits sur le Vieux Continent depuis le début de la crise du Covid-19, en mars 2020.

INFORMATIQUE: Apple a annoncé qu'il allait retarder la mise en place de ses nouveaux outils controversés de protection contre la pédopornographie, accusés par certains d'entamer la confidentialité de ses appareils et services. "Sur la base des remarques des clients, des groupes de défense des droits, des chercheurs et d'autres, nous avons décidé de prendre du temps supplémentaire au cours des prochains mois pour recueillir des commentaires et apporter des améliorations avant de mettre en service ces importantes fonctionnalités de protection des enfants", écrit le groupe dans une note sur son site.

AUTOMOBILE: Le constructeur allemand de voitures de luxe Porsche ouvrira sa première usine en dehors d'Europe l'an prochain en Malaisie, a annoncé le ministre malaisien du Commerce Azmin Ali, pour faire face à la forte demande de ce pays d'Asie du Sud-est. Le site de production, situé dans l'Etat de Kedah (nord), se chargera de l'assemblage final de modèles spécifiques pour le marché local, ont indiqué la société et des responsables gouvernementaux.

awp