Résumé des principales informations économiques du vendredi 30 avril 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

BANQUES: L'assemblée générale de Credit Suisse s'est déroulée sans accroc, en dépit des déboires liés aux fonds spéculatifs Archegos et Greensill. Le nouveau président António Horta-Osório a été adoubé par les actionnaires, qui ont aussi élu les autres candidats au conseil d'administration. Les actionnaires de Credit Suisse ont approuvé le dividende de 0,10 franc par action, avec 92,3% des voix. Il avait initialement été proposé à 0,2926 franc, puis amoindri en raison des pertes en milliards causées par l'affaire Archegos.

ALIMENTATION: Nestlé a racheté au fonds d'investissement KKR le producteur de vitamines et compléments alimentaires américain The Bountiful Company pour un montant de 5,75 milliards de dollars (5,2 milliards de francs suisses). La finalisation de cette acquisition est prévue pour le 2e semestre 2021 après le feu vert des autorités régulatoires. Cette opération, qui ne comprend pas toutes les marques de The Bountiful, permet au géant alimentaire de renforcer sa division Health Science, qui fabrique des produits de santé nutritionnelle et de renforcement immunitaire, un secteur en forte croissance. En début de semaine, Nestlé avait confirmé être en discussion avec KKR pour acquérir tout ou une partie de la société, suite à la fuite de l'information dans la presse aux Etats-Unis.

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque nationale suisse (BNS) n'entend pas répondre favorablement aux appels lui demandant d'accroître ses versements à la Confédération et aux cantons. La convention conclue en début d'année avec la Département fédéral des finances représente une solution équilibrée, selon le président de la BNS, Thomas Jordan. S'exprimant lors de l'assemblée générale de la BNS, M. Jordan a rappelé l'engagement de la banque centrale durant la crise sanitaire. "Nous avons mis en oeuvre, au cours des derniers mois, tous les moyens dont nous disposons pour nous acquitter au mieux de notre mission même dans les conditions défavorables qui nous entourent", a-t-il déclaré selon le texte de son discours.

CONJONCTURE: L'économie suisse devrait témoigner d'une évolution très soutenue "dans un avenir proche" pour autant que le coronavirus lâche du lest, estiment les prévisionnistes de l'institut conjoncturel KOF de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Le baromètre économique calculé par cet établissement a grimpé de 16 points en avril pour atteindre un nouveau pic historique à 134 points, battant ainsi largement le consensus des économistes sondés par AWP qui l'anticipaient entre 119 et 122 points.

COMMERCE DE DÉTAIL: Le commerce de détail suisse a nettement avancé en mars, notamment grâce à une base de comparaison favorable. Les mesures de restriction mises en place en mars 2020 en raison de la pandémie de coronavirus avaient nettement affecté les chiffres d'affaires de cette branche. Les recettes du commerce du détail ont bondi de 21,5% sur un an en termes nominaux. Corrigés de l'effet des jours ouvrables et des jours fériés, cet indicateur a augmenté de 22,6% en termes réels, c'est-à-dire en tenant compte du renchérissement, indique l'Office fédéral de la statistique (OFS).

SALAIRES: De mise depuis 2012 en Suisse, la modération en matière salariale s'est poursuivie l'an dernier. Les salaires ont ainsi affiché l'an dernier une hausse nominale moyenne de 0,8%. En termes réels, soit compte tenu du renchérissement, ils ont crû de 1,5%, selon les calculs de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Au regard de la hausse de 0,9% affichée 2019, la croissance nominale des rémunérations s'est légèrement tassée l'an dernier. L'indice suisse des salaires nominaux s'est ainsi établi à 103,4 points (base 2015 = 100). Compte tenu d'un taux d'inflation annuel moyen de -0,7%, les salaires réels ont augmenté de 1,5% (102,6 points, base 2015 = 100).

ASCENSEURS: Le constructeur d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques Schindler a enregistré sur les trois premiers mois de l'année une croissance de 6,3% ou 8,9% en monnaies locales, pour générer un chiffre d'affaires de 2,60 milliards de francs suisses. Les entrées de commandes ont décollé de 8,0% (10,6% ML) pour représenter 3,94 milliards. La direction revoit dans la foulée à la hausse ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice. "Malgré le robuste rétablissement sur certains marchés, nous restons prudents en matière de perspectives. De forts vents contraires persistent," a prévenu en téléconférence le directeur général Thomas Oetterli. Pression tarifaire, inflation des matières premières et variations monétaires figurent en bonne position desdits vents contraires.

ASSURANCES: Le réassureur Swiss Re a contre toute attente renoué avec les bénéfices au premier trimestre. Les affaires dans l'assurance-vie, qui ont comme attendu glissé dans le rouge en raison de la surmortalité due à la Covid-19, ont pu être plus que compensées par la performance des autres activités du groupe. Le bénéfice trimestriel s'est élevé à 333 millions, contre une perte de 225 millions un an plus tôt, alors que la communauté financière tablait en moyenne sur un résultat négatif. Ajusté des éléments liés à la Covid-19, le gain trimestriel aurait même atteint 843 millions.

ENERGIE: Le groupe énergétique vaudois Romande Energie étoffe sa présence dans le canton de Genève, avec l'acquisition au 1er mai par le biais de sa filiale Romande Energie Services de la société Bosson et Pillet, basée au Petit-Lancy. Les contours financiers de l'opération n'ont pas été divulgués. Créée en 1970, l'entreprise familiale jouit d'une "solide réputation" en sa qualité de leader dans les domaines du chauffage et de la ventilation sur le marché genevois, selon les termes du communiqué. Elle compte parmi ses clients nombre de communes et de régies immobilières "soucieuses de pouvoir contribuer à optimiser l'efficience énergétique de leurs bâtiments", précise l'énergéticien morgien.

TRANSPORT: La Commission de la concurrence (Comco) a ouvert une enquête sur de possibles ententes dans le domaine du transport de marchandises et de déchets en Valais. Les investigations du gendarme de la concurrence font suite à des indices concernant la constitution d'un cartel de soumission par plusieurs sociétés. Dans le cadre d'un appel d'offres pour le ramassage des déchets ménagers, des transporteurs auraient ainsi coordonné leurs propositions. Des perquisitions ont été menées, et le gardien du libre marché examinera dans le cadre de l'enquête s'il existe effectivement des restrictions illicites à la concurrence.

PHARMA: Le groupe pharmaceutique suédo-britannique Astrazeneca a annoncé avoir doublé son bénéfice net sur un an au premier trimestre, période au cours de laquelle les ventes de son vaccin contre le Covid-19 ont atteint 275 millions de dollars (près de 250 millions de francs suisses). Le laboratoire, qui dévoile pour la première fois un chiffre d'affaires sur son vaccin, a dégagé un profit net de 1,56 milliard de dollars sur les trois premiers mois de l'année, selon un communiqué.

CONJONCTURE: Le Produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne a chuté de 1,7% au premier trimestre 2021, en raison des restrictions contre la pandémie de Covid-19 dans la première économie européenne. "La crise du coronavirus a conduit à un nouveau recul en début d'année", après deux trimestres de hausse, a commenté l'Institut national de statistique Destatis.

CONJONCTURE: L'économie française a entamé son redressement début 2021, après avoir été terrassée par l'épidémie de Covid-19 l'an dernier, mais les restrictions sanitaires ont continué de peser sur l'activité et le gouvernement espère une reprise plus franche avec la vaccination et le déconfinement. Au premier trimestre, le produit intérieur brut (PIB) a légèrement rebondi, avec une croissance de 0,4% par rapport au trimestre précédent, selon une première estimation de l'Insee.

awp