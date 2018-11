Résumé des principales informations économiques du vendredi 30 novembre 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CONJONCTURE: Les attentes pour l'économie suisse ne sont plus aussi positives. Le baromètre du Centre d'études conjoncturelles (KOF) de l'EPFZ, qui permet de mesurer les anticipations en matière de croissance, s'est contracté en novembre de 1,1 point à 99,1 points. Le baromètre s'est ainsi contracté pour la deuxième fois consécutive, a précisé le KOF dans un communiqué. L'indicateur s'était en effet affiché à 102,3 points en septembre, avant de se replier à 100,2 points (chiffre révisé) en octobre.

CONJONCTURE: L'Office fédéral de la statistique (OFS) a raboté son estimation de progression pour les salaires nominaux en Suisse, à l'issue du troisième trimestre. Après avoir tablé sur une hausse de 0,8% au terme des deux premiers partiels, les statisticiens fédéraux escomptent désormais 0,5%, selon le relevé périodique. L'évolution des salaires risque dans tous les cas de ne pas suffire à compenser la hausse du coût de la vie pour les travailleurs helvétiques, la Banque nationale suisse (BNS) anticipant une inflation de 0,9% sur la même période.

COMMERCE DE DÉTAIL: Migros a nommé Matthias Wunderlin directeur marketing. Également membre de la direction générale du numéro un helvétique du commerce de détail, il succèdera à Hansueli Siber dès le 1er janvier 2019, a indiqué la Fédération de coopératives Migros (FCM). Matthias Wunderlin dirige actuellement la direction Commerce numérique à la FCM. Âgé de 45 ans, il a également été responsable des activités de Micasa, le magasin de Migros spécialisé dans l'ameublement, ainsi que l'unité Do It & Garden. Après avoir quitté Migros pour Charles Vögele entre 2013 et 2016, puis pour Scott Sports jusqu'à mi-2018, il a réintégré le géant orange en octobre 2018.

ENERGIE: L'énergéticien Axpo a annoncé le départ de Rudolf Hug, actuel vice-président du conseil d'administration. Après 16 années de service, l'homme de 68 ans souhaite disposer de plus de temps pour ses projets personnels, explique la société dans un communiqué. M. Hug quittera le conseil à la fin de son mandat, soit après l'assemblée générale du 18 janvier 2019, précise le communiqué. Son successeur sera annoncé ultérieurement.

TÉLÉCOMS: Le géant chinois des télécoms Huawei veut poursuivre sa croissance en Suisse, aussi au niveau des embauches, a déclaré le patron de la filiale helvétique Haitao Wang dans un entretien paru dans L'Agefi. "Nous visons à créer 50% de nouveaux emplois cette année et prévoyons une croissance d'environ 30% au cours des années suivantes", a dit au quotidien romand le directeur général, qui a été nommé à ce poste en avril dernier.

CONJONCTURE: L'inflation a ralenti dans la zone euro en novembre, tandis que le chômage est resté stable en octobre, au plus bas depuis presque dix ans, selon des chiffres diffusés par l'Office européen des statistiques. Dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique, la hausse des prix s'est établie à 2% en novembre, un chiffre conforme à l'objectif fixé par la BCE et en tout point conforme aux attentes des analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset. En octobre, l'inflation dans la zone euro était de 2,2%.

CONJONCTURE: L'Italie a vu son PIB (Produit intérieur brut) reculer au troisième trimestre, une première depuis 2014, qui inquiète alors que la troisième économie de la zone euro a déjà connu une difficile récession. Cette situation va parallèlement compliquer les plans de la coalition populiste au pouvoir depuis juin, qui mise sur une croissance de 1,5% l'an prochain pour son budget.

CONJONCTURE: Les prix à la consommation en Italie ont augmenté de 1,7% en novembre sur un an, après une hausse de 1,6% en octobre et de 1,4% en septembre, selon une première estimation publiée par l'Institut national des statistiques (Istat). Cette dynamique s'explique essentiellement par de "légères accélérations" de la hausse des prix dans plusieurs catégories comme les produits alimentaires, les services récréatifs, culturels ou de soins à la personne ou encore les transports, qui compensent le ralentissement de la hausse des prix de l'énergie, précise l'Istat.

CONJONCTURE: Les prix à la consommation ont reculé en France à 1,9% en novembre sur un an après avoir atteint 2,2% en octobre, en raison notamment du ralentissement des prix de l'énergie, selon les chiffres provisoires publiés par l'Insee. Sur un mois, les prix reculent de 0,2% après une légère hausse de 0,1% en octobre, a précisé l'organisme public dans un communiqué.

CONJONCTURE: L'activité manufacturière en Chine a enregistré un nouveau recul de 0,2 point en novembre. Elle a ainsi atteint son plus bas niveau depuis juillet 2016, selon l'indice des directeurs d'achats (PMI) publié par le Bureau national des statistiques (BNS). Plus bas que prévu par les analystes sondés par l'agence financière Bloomberg, l'indice a baissé à 50, contre 50,2 le mois précédent, un "seuil critique", souligne le BNS. Ce baromètre, fondé notamment sur les carnets de commandes des entreprises, est considéré comme annonçant la conjoncture future: un chiffre supérieur à 50 témoigne d'une expansion de l'activité et, en deçà, d'une contraction.

