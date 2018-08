Résumé des principales informations économiques du vendredi 31 août 2018

Zurich (awp/ats/awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

SALAIRES: Le rythme de croissance des salaires nominaux en Suisse s'est maintenu à 0,8% en rythme annuel après les six premiers mois de 2018, la même valeur que celle enregistrée après le premier trimestre, indique l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans son estimation périodique. Un an plus tôt, il s'était monté à 0,3% par rapport aux six premiers mois de 2016.

FINANCE DES ENTREPRISES: Les retards dans le règlement des factures entre entreprises ont concerné près d'une douloureuse sur quatre en Suisse au cours des six premiers mois de l'année. Le délai de dépassement a également stagné en comparaison annuelle à près de 15 jours. La palme de l'immoralité dans ce domaine revient aux deux Bâle, qui encadrent le canton du Tessin aux trois dernières places, selon le pointage périodique du cabinet Bisnode D&B. Bâle-Ville a encore péjoré sa situation de 1,1 point de pourcentage pour afficher un taux de retard de paiement de 42,5%. Bâle-Campagne (28,9%) a effectué une dégringolade au classement, moyennant une augmentation de 6,9 points des impayés dans les délais. Le Tessin (31,6%) demeure pénultième, malgré un léger mieux de 1,2 point.

ENERGIE: Romande Energie maintiendra dans une large mesure ses tarifs au niveau actuel l'an prochain. Les prix hors taxes resteront stables pour l'ensemble des ménages et petites entreprises. Les grandes entreprises en revanche subiront une légère hausse, annonce l'énergéticien. L'objectif visé est "de maintenir les tarifs dans la moyenne suisse", selon le communiqué. Les tarifs demeureront stables - hormis la hausse modérée pour les grandes entreprises - malgré un contexte marqué par des coûts "en légère hausse", relève l'entreprise.

ENERGIE: L'énergéticien BKW va répercuter sur ses clients la baisse des frais liée au réseau très haute tension et aux services système. Les tarifs vont baisser en moyenne à partir de 2019, indique le groupe bernois, qui va réaliser une opération blanche en termes de recettes. L'ampleur des ristournes accordées n'est pas précisée dans le communiqué. Ces baisses sont accompagnées d'une adaptation de la structure de ses tarifs réseau, qui concernera toute personne disposant d'une puissance de raccordement inférieure ou égale à 30 kVA, explique l'énergéticien. BKW promet ainsi "le tarif le plus avantageux" en fonction du comportement de consommation.

TÉLÉCOMMUNICATIONS: Eric Tveter, directeur général d'UPC vient alimenter les rumeurs de fusions sur le marché suisse des télécommunications. Le patron du premier opérateur helvétique de réseaux câblés juge sensée une consolidation d'un secteur comptant quatre fournisseurs complets. "Si UPC reste bien positionné pour poursuivre seul son activité, nous examinons aussi les options stratégiques", qui pourraient s'offrir, déclare M. Tveter dans un interview publiée dans le magazine Bilanz. Depuis plusieurs mois, les spéculations quant à une fusion d'UPC avec le numéro deux helvétique du secteur Sunrise ou le Vaudois Salt. Nombre d'observateurs et analystes jugent probable un tel scénario, tout particulièrement avec Sunrise.

ASSURANCE: L'assureur vie Swiss Life a finalisé le rachat de l'allemand Beos, spécialisé dans l'investissement immobilier d'entreprise. Cette opération permet à la filiale Swiss Life Asset Managers de renforcer sa position en Europe dans le domaine de la gestion d'actifs immobiliers et de s'ouvrir à de nouveaux clients institutionnels. Swiss Life n'avait pas divulgué le prix de la transaction annoncée fin juin. Le groupe zurichois a précisé que l'entreprise berlinoise avait réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros (33,9 millions de francs suisses).

NOMINATION: Economiesuisse a nommé Matthias Leuenberger à la vice-présidence lors de son assemblée annuelle. L'organisation faîtière annonce par ailleurs avoir accueilli Swiss Fintech Innovations (SFTI) comme nouveau membre. SFTI représente des instituts financiers intéressés notamment par les innovations numériques. Matthias Leuenberger, président de la direction de scienceindustries et membre de la direction de Novartis, succède à Gottlieb Keller à la vice-présidence d'Economiesuisse. Il prend place également au comité de direction, de même que Philip Mosimann, ce dernier y remplaçant Christoph Lindenmeyer.

IMMOBILIER: La société immobilière PSP Swiss Property vend le projet en développement "Bahnhofareal" basé à Rheinfelden. L'acheteur, non identifié, reprend à partir du 1er septembre le site d'une surface 8300 m2 comportant deux bâtiments pour 16,7 millions de francs suisses, annonce le groupe. PSP procède à cette vente pour se concentrer sur ses activités clés, dans le secteur de l'immobilier des bureaux et des immeubles pour entreprises.

TRANSPORT AÉRIEN: Des compagnies aériennes vont vendre des billets à prix réduits aux passagers ne pouvant effectuer le voyage retour à la suite de la faillite de SkyWork Airlines. L'offre court jusqu'au 13 septembre. L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) a demandé à l'Association du transport aérien international (IATA) d'activer un accord concernant le rapatriement des passagers bloqués. Il permet à des compagnies aériennes, en l'occurrence Swiss, easyJet, Helvetic Airways et Germania, de proposer des tarifs spéciaux à ces passagers, indique à Keystone-ATS un porte-parole de l'OFAC.

CONJONCTURE: L'inflation dans la zone euro a ralenti en août à 2,0%, l'objectif fixé par la Banque centrale européenne (BCE), tandis que le chômage s'est maintenu en juillet son plus bas niveau depuis 2008. Le ralentissement du taux annuel d'inflation à 2,0% en août, contre 2,1% en juillet, s'explique par une légère baisse du prix l'énergie, selon les données communiquées par l'Office européen de statistiques Eurostat.

COMMERCE DE DÉTAIL: Le groupe français Auchan Holding, en pleine mutation, a creusé sa perte au premier semestre 2018 en raison de charges opérationnelles particulièrement élevées dans la distribution, a-t-il annoncé. "Les résultats d'Auchan Holding sont significativement 'impactés' par les coûts de la transformation en cours", a souligné Régis Degelcke, président du directoire, cité dans le communiqué du groupe, qui a mené une vaste réorganisation en 2015-2016.

EMPLOI: Le taux de chômage en Italie a reculé de 0,4 point en juillet par rapport à juin, atteignant désormais 10,4%, selon des données provisoires publiées par l'Institut national des statistiques (Istat). Chez les Italiens âgés de 15 à 24 ans, il a diminué de 1 point à 30,8%.

TRANSPORT AÉRIEN: SAS a dégagé un bénéfice stable au troisième trimestre (mai-juillet). Suffisante, la performance a permis à la compagnie aérienne scandinave de relever ses prévisions annuelles, entraînant dans la foulée un bond de son titre en Bourse. A la Bourse de Stockholm, l'action prenait près de 11% peu avant 12H30, dans un marché orienté à la baisse (-0,51%). Le bénéfice net, à 1,54 milliard de couronnes (162 millions de francs suisses), a quasiment stagné au regard du 1,53 milliard de couronnes dégagé un an auparavant, tandis que le chiffre d'affaires a augmenté de 7,8% à 13,1 milliards, a indiqué SAS.

DEVISES: Confronté à une crise de confiance, le peso argentin a perdu en deux jours près de 20% de sa valeur face au dollar, contraignant la banque centrale à relever jeudi à 60% son taux directeur, l'un des plus élevés du monde. Cette devise a ainsi reculé de plus de 53% depuis le début de l'année par rapport au billet vert.

BOISSONS: La chaîne de cafés Costa va être vendue au géant américain Coca-Cola pour 3,9 milliards de livres (4,9 milliards de francs suisses), a annoncé son propriétaire, le groupe britannique d'hôtellerie et restauration Whitbread. Whitbread avait annoncé fin avril un projet de scission en deux entités distinctes, avec d'un côté ses hôtels bon marché Premier Inn et de l'autre les cafés Costa, présentés comme la première chaîne de cafés au Royaume-Uni et que le groupe a finalement décidé de vendre.

CONJONCTURE: Les prix à la consommation ont augmenté de 2,3% sur un an en France au mois d'août, soutenus par l'énergie et l'alimentation, selon une estimation provisoire publiée par l'Insee. Sur un an, le rythme de l'inflation est le même que celui du mois de juillet, mais sur un mois, les prix se sont redressés de 0,5% en août, après une baisse de 0,1% enregistrée le mois précédent, précise l'Institut national des statistiques.

awp