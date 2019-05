Résumé des principales informations économiques du vendredi 31 mai 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CONJONCTURE: Le Créa revoit très nettement à la baisse ses prévisions de croissance de l'économie suisse pour 2019 et 2020. L'Institut d'économie appliquée de l'Université de Lausanne table désormais sur des hausses du PIB de respectivement 1,4% et 1,9%, alors qu'il s'attendait encore à des augmentations de 2,7% et 2,2% lors de sa précédente estimation en octobre. Avec sa dernière étude, le Créa se rapproche ainsi des estimations révisées des autres instituts, comme le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Ce dernier table pour 2019 et 2020 sur une croissance de 1,7%. Dans l'ensemble, les prévisions des économistes des banques et instituts tournent autour de 1,5% pour l'année en cours et un peu plus, mais sous 2%, pour 2020.

COMMERCE DE DÉTAIL: Les chiffres d'affaires du commerce de détail en Suisse ont progressé de 0,4% en avril par rapport au mois précédent en termes nominaux. En chiffres réels, c'est-à-dire tenant compte de l'inflation et corrigée des variations saisonnières, l'augmentation est de 0,2%, annonce l'Office fédéral de la statistique (OFS). L'évolution est différenciée selon les catégories de produits. Pour l'alimentaire, les boissons et le tabac, les recettes ont progressé de 1,1% en termes nominaux (1,0% en chiffres réels), sans les stations-service. Mais pour le non alimentaire, elles ont reculé de 0,2% en termes nominaux (stables en tenant compte du renchérissement).

LITIGE COMMERCIAL: Pékin a sorti une nouvelle arme dans la guerre commerciale contre Washington, annonçant la création de sa propre liste noire d'entreprises étrangères "non fiables", en réponse à l'offensive américaine contre Huawei. Cette menace intervient au moment où de nouvelles surtaxes doivent entrer en vigueur samedi en Chine sur des produits américains, en représailles aux hausses de droits de douane annoncées par Donald Trump début mai sur des produits chinois.

TÉLÉCOMS: Au siège de Huawei, un gigantesque complexe avec terrains de sport et répliques kitsch de bâtiments européens, les employés du géant chinois des télécoms affichent leur confiance face aux pressions de Washington. Mais, en coulisse, certains avouent n'être pas aussi zen. Le leader mondial de la 5G fait face à des poursuites judiciaires aux Etats-Unis, à une coupure de son accès aux technologies américaines et à des menaces sans précédent visant ses activités à l'étranger.

CONJONCTURE: L'inflation sur un an aux Etats-Unis s'est très légèrement redressée en avril mais reste bien en dessous de la cible de 2% de la Banque centrale, selon l'indice PCE publié par le département du Commerce. La hausse des prix basée sur les dépenses de consommation (PCE), mesure préférée de la Fed pour observer l'évolution des prix, s'est établie à 1,5% le mois dernier contre 1,4% en mars.

CONJONCTURE: La hausse des prix à la consommation en Allemagne est retombée en mai à 1,4% sur un an, s'éloignant de l'objectif "proche de 2%" visé par la BCE, selon des chiffres provisoires publiés par l'office fédéral des statistiques Destatis. Les tarifs de l'énergie ont continué à soutenir l'inflation, laquelle a toutefois fléchi après le rebond d'avril à +2,1%, causé par les vacances de Pâques tardives. Les analystes sondés par Factset tablaient sur une inflation de 1,6% en mai.

CONJONCTURE: L'Italie a enregistré une hausse de son produit intérieur brut (PIB) de seulement 0,1% au 1er trimestre de l'année, et non pas de 0,2% comme annoncé lors de la première estimation, a indiqué l'Institut national des statistiques (Istat). La croissance est revue à la baisse aussi bien d'un trimestre à l'autre (0,1% par rapport au dernier trimestre 2018), que sur un an (-0,1% par rapport au 1er trimestre 2018, alors que la précédente estimation affichait un chiffre positif, +0,1%).

awp