Résumé des principales informations économiques du vendredi 4 février

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

BANQUES: Credit Suisse se retire en tant que gestionnaire de fortune de neuf Etats africains, dont le Nigeria et le Kenya. Les clients, dont les avoirs sous gestion représentent au total 2,5 milliards de dollars, doivent être repris par la banque britannique Barclays. L'établissement zurichois a signé un contrat avec son homologue britannique pour la reprise par cette dernière des clients de la banque privée.

TRANSPORT AÉRIEN: Le prestataire de services aéroportuaires au sol Swissport a été à son tour victime d'une cyberattaque, allongeant la liste des nombreuses entreprises suisses victimes de criminels informatiques ces derniers mois. L'infrastructure informatique mondiale de l'entreprise zurichoise a été attaquée jeudi matin. "Le problème a été immédiatement identifié" et contenu par les techniciens de la société, a indiqué un porte-parole à AWP, confirmant des informations du journal alémanique Blick.

BANQUES: Renforcer les contrôles internes, offrir de nouveaux outils aux autorités réglementaires, s'en remettre aux actionnaires ou encore espérer que la nouvelle génération de cadres ne répète pas les erreurs du passé, plusieurs pistes sont ouvertes pour un meilleur encadrement de la place financière suisse, secouée récemment par de nouveaux scandales. "La concurrence entre les banques fait qu'elles tendent parfois à ne pas déclarer tout ce qu'elles devraient déclarer, par peur de perdre des profits. D'autant plus lorsqu'il s'agit de clients très fortunés, qu'elles veulent garder à tout prix, quitte à ne pas être en conformité avec la loi", explique à AWP Sergio Rossi, professeur à l'Université de Fribourg, où il dirige la Chaire de macroéconomie et d'économie monétaire.

PANDÉMIE: Certaines entreprises suisses ne veulent pas confondre vitesse et précipitation au moment de lever l'obligation de télétravail. Malgré les nouvelles mesures annoncées mercredi par le Conseil fédéral, des grands groupes veulent gérer le retour au bureau avec prudence, selon un sondage mené par AWP. La plupart des entreprises interrogées ne considèrent pas les récentes décisions du gouvernement comme une incitation à faire revenir les employés rapidement, à l'instar de Swisscom. "Même si l'obligation de télétravail n'est plus en vigueur, nous continuons à recommander à nos collaborateurs de travailler à domicile", a expliqué le géant des télécoms dans une prise de position écrite.

MARCHÉ DU TRAVAIL: L'économie américaine a déjoué tous les pronostics en janvier, créant bien plus d'emplois qu'attendu malgré les perturbations liées au variant Omicron, qui faisaient même craindre des destructions, ce que devrait saluer Joe Biden qui s'exprimera depuis la Maison Blanche. En janvier, 467'000 emplois ont été créés, a annoncé le département du Travail, qui fait part de changements de mode de calcul qui ont abouti à de fortes révisions en hausse des données des mois précédents.

POLITIQUE MONÉTAIRE: Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a appelé à éviter les "conclusions hâtives" sur le calendrier du resserrement monétaire que pourrait effectuer la BCE, au lendemain d'un changement de ton de l'institution de Francfort. "Si la direction de notre trajectoire est claire, personne ne devrait tirer de conclusions hâtives sur son calendrier", a affirmé M. Villeroy de Galhau, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), lors d'une intervention au Warwick Economic Summit.

HYDROCARBURES: L'ex-chancelier allemand Gerhard Schröder figure sur la liste de candidats au conseil d'administration de Gazprom, géant gazier public russe, énième casquette russe pour cet ami de longue date de Vladimir Poutine. Le nom de l'ancien chancelier social-démocrate de 77 ans figurait dans une liste de noms approuvée par Gazprom, selon un communiqué du groupe.

BOISSONS ALCOOLISÉES: Le brasseur danois Carlsberg a annoncé avoir dépassé en 2021 ses résultats prépandémie avec un bénéfice net en hausse de 13%, mais a prévenu de la hausse de ses prix de vente cette année pour compenser la flambée des matières premières. Pour 2022, le numéro 4 mondial de la bière prévoit une croissance limitée de son bénéfice d'exploitation, comprise entre 0 à 7%, à cause des coûts des matières premières et de la poursuite des effets de la pandémie de Covid-19, a-t-il indiqué dans son rapport financier annuel.

BANQUES: La première banque italienne Intesa Sanpaolo s'engage à reverser à ses actionnaires plus de 22 milliards d'euros (23 milliards de francs suisses) par le biais de dividendes et rachats d'actions d'ici 2025, dans le cadre de son nouveau plan stratégique présenté vendredi. Intesa Sanpaolo compte en outre augmenter ses recettes à un rythme de 2,3% par an pour les porter à 22,8 milliards d'euros (24,0 milliards de francs suisses) en 2025. Le bénéfice net devrait atteindre 6,5 milliards d'euros à cet horizon.

BIOTECH: Sanofi a publié des résultats en nette hausse en 2021, toujours dopés par son traitement phare Dupixent, qui continue de servir de locomotive, lui permettant d'augmenter à nouveau le montant des dividendes qui seront versés à ses actionnaires. Dans le détail, le bénéfice net est en recul de près de 50%, à 6,22 milliards d'euros (6,56 milliards). L'an dernier, il avait été dopé par la vente d'une grande partie des actions de Sanofi dans la biotech Regeneron. Mais le bénéfice net des activités, indicateur privilégié par le groupe, qui exclut les effets exceptionnels, a lui grimpé de 11,8%, à 8,21 milliards d'euros.

awp