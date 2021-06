Résumé des principales informations économiques du vendredi 4 juin 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

PHARMA: Le laboratoire tessinois Helsinn veut renforcer sa présence dans la recherche sur les maladies rares et la médecine de précision. Pour financer ses ambitions, le groupe qui souffle cette année sa 45e bougie envisage une introduction en Bourse (IPO) d'ici une année. "La décision est arrivée à maturité dès 2019, mais a été repoussée en raison de la Covid-19", a indiqué Riccardo Braglia, administrateur délégué et vice-président de Helsinn dans un entretien au Corriere del Ticino. "Chaque projet de recherche coûte entre 60 et 150 millions, ce qui représente une grosse somme pour une société comme la nôtre", a expliqué le fils du fondateur Gabriele Braglia.

BANQUES: Déficitaire depuis trois ans, Banque Profil de Gestion (BPdG) va disparaître dans sa forme actuelle et devenir One Swiss Bank, après sa fusion avec la banque éponyme. Il s'agit de la dernière péripétie d'une banque privée genevoise, la seule encore cotée en Bourse, dont le changement de propriétaire a fait grincer quelques dents. La nouvelle entité devrait être présidée par Geneviève Berclaz, qui promet des jours meilleurs. "Cette fusion renforce aussi bien Banque Profil de Gestion que One Swiss Bank. Nous donnons naissance à un acteur solide", assure à AWP Mme Berclaz.

RESTRUCTURATION: Le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers Schindler fait l'objet de vives critiques au Tessin, où plusieurs syndicats dénoncent la fin de non-recevoir de la direction à leur demande de rencontre pour faire le point sur les mesures de restructuration annoncées l'été dernier. "Des dizaines d'employés du site de Locarno nous ont contactés, inquiets du manque d'information de la part de l'entreprise", a indiqué à AWP Marco Pellegrini, du syndicat OCST. Selon lui, la commission interne du personnel chargée de négocier les conditions d'un plan social pour les salariés touchés pourrait faire l'objet de pressions et d'intimidations.

MARCHÉ DU TRAVAIL: Une nouvelle mitigée pour l'administration Biden: l'économie américaine a créé 559'000 emplois en mai, deux fois plus qu'en avril, signe que la reprise s'accélère, mais le marché de l'emploi est toujours loin de son niveau d'avant la pandémie. Le taux de chômage repart quant à lui à la baisse, après avoir augmenté le mois dernier pour la première fois depuis un an, pour s'établir à 5,8% (-0,3 point), selon les chiffres publiés par le département du Travail.

MACROÉCONOMIE: La croissance de l'Italie, troisième économie de la zone euro, devrait atteindre 4,7% en 2021, contre 4% prévus en décembre, a indiqué l'Institut national de la statistique (Istat). Cette annonce intervient alors que l'Istat a révisé mardi son estimation de croissance pour le premier trimestre, à +0,1% au lieu d'un recul de 0,4%, indiqué fin avril.

TÉLÉCOMS: Des excuses publiques, le courroux de l'exécutif et la menace judiciaire: le PDG d'Orange, Stéphane Richard, est sous pression maximale après la panne "rarissime" des numéros d'urgence, alors qu'il n'a toujours pas indiqué son souhait de briguer un nouveau mandat, qui s'achève en mai 2022. Le point d'orgue d'une série noire. Déjà dans le viseur du Premier ministre Jean Castex, après la controverse sur la qualité du réseau cuivre dans certaines zones isolées du territoire, Stéphane Richard vit l'une des crises les plus graves depuis sa nomination à la tête de l'ex-France Télécoms en février 2011.

CONCURRENCE: Le gendarme allemand de la concurrence poursuit son offensive contre les géants du numérique en annonçant vendredi une enquête visant le service d'actualités de Google proposant des contenus sélectifs dont l'autorité veut examiner s'ils ne discriminent pas certains médias. L'office fédéral anticartel profite de nouveaux pouvoirs que lui a conférés une récente loi allemande ciblant les pratiques des géants de l'internet et a lancé depuis le début de l'année des enquêtes tous azimuts.

RÉSEAUX SOCIAUX: Bruxelles et Londres ont ouvert une enquête contre Facebook pour déterminer si le géant de l'internet a enfreint les règles dans l'usage des données publicitaires et exercé une concurrence déloyale, notamment sur le marché des petites annonces. La Commission européenne soupçonne le mastodonte des réseaux sociaux d'avoir utilisé des données publicitaires recueillies auprès d'annonceurs présents sur ses plateformes, afin de les concurrencer sur leurs propres marchés --ce qui constituerait un abus de position dominante.

