Résumé des principales informations économiques du vendredi 4 mars

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

CONFLIT: L'Association suisse des banquiers (ASB) a exclu de ses rangs les filiales helvétiques des banques russes Gazprombank et Sberbank, suite aux sanctions décidées par le Conseil fédéral en réponse à l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes. L'organe de surveillance de l'ASB s'est réuni pour évoquer la "situation actuelle en Ukraine ainsi que sur les régimes de sanctions à l'échelon international et national", selon un communiqué. L'association souligne "condamner la guerre d'agression de la Russie" et soutenir les sanctions du Conseil fédéral.

EGALITÉ: Le nombre de femmes accédant à des postes de direction au sein des grandes sociétés suisses ne cesse de progresser, selon la dernière étude présentée par le cabinet de recrutement de cadres Guido Schilling. Les 20 entreprises de l'indice phare de la Bourse suisse, le Swiss Market Index (SMI), comptent en 2022 une part de 19% de dirigeantes au sein de leurs directions, contre 14% l'année dernière et seulement 3% en 2006, année où Guido Schilling a lancé cette étude annuelle.

CONFLIT: L'invasion de l'Ukraine par la Russie n'épargne pas l'industrie horlogère helvétique ni son principal représentant Swatch. Si les magasins des différents marques du groupe en Russie restent pour l'instant ouvertes, les livraisons depuis la Suisse sont en effet gelées. Le groupe, qui contrôle notamment les marques Omega, Longines et Swatch, analyse actuellement la situation, a indiqué à AWP un porte-parole. La filiale Swatch Group Russie poursuit pour l'instant son activité avec l'ensemble de ses employés. Les magasins restent ouverts.

ALIMENTATION: Le transformateur laitier Emmi a dégagé l'année dernière un bénéfice en hausse. Le groupe entend relever son dividende et table pour cette année sur un léger ralentissement de la croissance par rapport à 2021. Mais l'entreprise va au-devant d'une hausse des coûts de production. "La brutale réalité de l'inflation ne s'est pas encore pleinement déployée", a indiqué vendredi à AWP Urs Riederer, directeur général. Les prix du lait et des grains de café augmentent, tout comme le transport et l'énergie.

ASSURANCES: L'assureur Helvetia a trouvé un nouveau candidat pour remplacer la présidente Doris Russi Schurter, qui a annoncé en décembre dernier ne pas briguer un nouveau mandat. Le vice-président Thomas Schmuckli sera proposé à l'assemblée générale du 29 avril pour prendre la tête du conseil d'administration.

MÉDIAS: Sunrise UPC s'associe avec CH Media dans le domaine de la télévision à la demande, intégrant dans sa propre offre le service Oneplus de l'éditeur diversifié argovien dès l'été prochain. L'opérateur combiné prendra dans ce cadre une participation de 20% dans la filiale CH Media TV. Les modalités financières de l'opération ne figurent pas dans le communiqué, qui précise néanmoins que la direction de la coentreprise échoira à Roger Elsener, actuellement à la tête du divertissement chez CH Media.

COMMERCE EXTÉRIEUR: Les exportations allemandes ont reculé de 2,8% sur un mois en janvier sur fond de pénuries de semi-conducteurs dues à la pandémie avant un effet attendu de l'invasion russe en Ukraine, selon des chiffres officiels. Au total, les envois de la première économie européenne se sont chiffrés à 116,9 milliards d'euros. L'indicateur, très suivi pour l'économie allemande dépendant fortement des exportations, reste 7,5% supérieur au niveau de janvier 2021. Les importations ont baissé de 4,2%, à 107,5 milliards d'euros.

CONJONCTURE: Le taux de chômage au Japon est légèrement remonté en janvier selon des statistiques publiées vendredi, à 2,8% de la population active en données ajustées des variations saisonnières, alors que le Japon subissait une forte vague de cas de Covid-19. Les économistes du consensus Bloomberg s'attendaient à un taux stable à 2,7% comme en décembre.

CONJONCTURE: La production industrielle en France a augmenté de 1,6% en janvier par rapport à décembre, mais reste inférieure de 3,9% à son niveau d'avant la pandémie, a rapporté l'Insee. La production manufacturière a pour sa part progressé de 1,8%, tout en restant 4,6% en-dessous de son niveau pré-crise, c'est-à-dire de février 2020, a précisé l'Institut national de la statistique.

LUXE: Le groupe de luxe Hermès, "très préoccupé par la situation actuelle en Europe", a décidé de "fermer temporairement" ses magasins en Russie et de mettre en pause ses activités commerciales à partir de vendredi soir, a-t-il annoncé sur sa page LinkedIn. "C'est avec regret que nous avons décidé de fermer temporairement nos magasins en Russie et de mettre en pause toutes nos activités commerciales à compter du 4 mars au soir", écrit le groupe français sur sa page LinkedIn. "Nous allons continuer à soutenir nos équipes sur place".

ALIMENTATION: Le groupe Bonduelle, spécialiste français des légumes en conserve et surgelés, a dégagé un résultat net consolidé en forte baisse au premier semestre de son exercice décalé, du fait notamment de son activité légumes frais en Amérique du Nord. Du 1er juillet au 31 décembre 2021, le bénéfice net consolidé du groupe a chuté de 24,8% à 24 millions d'euros (24,3 millions de francs suisses), selon un communiqué, en raison d'une rentabilité contrastée selon les régions mais globalement en baisse.

AÉRONAUTIQUE: Dassault Aviation a vu son bénéfice net doubler, à 605 millions d'euros (612 millions de francs suisses) en 2021, année marquée par une explosion de ses commandes d'avions de combat Rafale à l'export. Les prises de commandes ont été multipliées par plus de trois, à 12,1 milliards d'euros. Dans le domaine de la défense, elles ont été multipliées par six, à 9,2 milliards d'euros, tandis que l'activité d'avions d'affaires Falcon a émergé de la crise sanitaire avec des commandes en hausse de 52%, à 1,9 milliard d'euros, affirme le constructeur aéronautique dans un communiqué.

CONFLIT: Le groupe de micro-processeurs Intel et la plateforme de locations touristiques Airbnb, ont annoncé avoir suspendu leurs activités en Russie et au Belarus, dans le sillage de plusieurs géants de l'économie américaine, d'ExxonMobil à Apple en passant par Boeing et Ford, ayant pris leurs distances avec la Russie après l'invasion de l'Ukraine.

AUTOMOBILE: Le géant de l'électronique Sony et le constructeur automobile Honda ont annoncé leur intention de former une "alliance stratégique" pour développer et produire des véhicules électriques et les commercialiser à partir de 2025. Les deux groupes japonais prévoient de fonder une coentreprise dès cette année pour développer et vendre des "véhicules électriques à batterie à haute valeur ajoutée" et fournir ensemble des services de mobilité, selon un communiqué commun.

awp