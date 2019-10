Résumé des principales informations économiques du vendredi 4 octobre 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

ALIMENTATION: Le boulanger industriel Aryzta a fini par trouver preneur pour l'essentiel de sa participation dans le distributeur français de produits surgelés Picard. Un accord contraignant a été conclu avec la société hexagonale d'investissement Invest Group Zouari, portant sur 43% du capital de Picard pour 156 millions d'euros (un peu plus de 171 millions de francs suisses). La firme zurichoise conservera dans l'immédiat un engagement de 4,5%, dont elle entend se séparer plus tard. En comptant les 91 millions d'euros de dividendes perçus auprès de Picard, Aryzta calcule avoir sauvé quelque 247 millions d'euros sur cet investissement.

TOURISME: Les nuitées hôtelières enregistrées en Suisse ont légèrement augmenté en août, portées par la demande locale tandis que les touristes étrangers ont été moins nombreux à visiter le pays. Elles ont pris 0,6% à 4,5 millions, a annoncé l'Office fédéral de la statistique (OFS). La demande des touristes locaux en août s'est inscrite à 1,9 million, en hausse de 5,6%. Celle des étrangers s'est pour sa part établie à 2,6 millions, une baisse de 1,9% en comparaison annuelle. Les hôtels helvétiques ont enregistré moins de touristes chinois tandis que les Allemands et les Américains étaient plus nombreux, détaille le communiqué.

COMMERCE DE DÉTAIL: La chaîne japonaise de magasins Muji a ouvert son premier magasin à Zurich dans le centre commercial Glattzentrum. Connu pour ses produits à design sobre tels que la papeterie, des textiles pour la maison, des habits et des produits alimentaires, le groupe ambitionne à terme d'avoir 3 enseignes helvétiques. "La Suisse représente le 30e pays dans lequel Muji s'implante", a indiqué vendredi à AWP, Satoru Matsuzaki, le président de Ryohin Keikaku, le groupe propriétaire de Muji, en marge de la cérémonie d'ouverture de l'enseigne.

CONSTRUCTION: Implenia réagit aux requêtes exprimées la veille par un groupe d'actionnaires composé du fonds zurichois Veraison et de Max Rössler. La société de construction dénonce notamment dans une prise de position une volonté de démantèlement de l'entreprise et une stratégie de communication par médias interposés plutôt qu'un dialogue direct. Implenia se dit "étonné de l'approche agressive" de ce groupe d'actionnaires, mais demeure ouvert à un dialogue constructif. Le conseil d'administration promet une réponse détaillée en temps utile aux exigences de scission des activités immobilières, d'introduction en Bourse immédiate de celles-ci et de remaniement de l'organe de surveillance.

EMPLOI: Les créations d'emplois aux Etats-Unis sont restées solides en septembre et le nombre enregistré en août a été révisé en forte hausse, permettant de faire tomber le taux de chômage à 3,5%, son plus bas niveau depuis décembre 1969, a annoncé l'administration Trump. L'économie américaine a créé 136'000 emplois le mois dernier après 168'000 en août, contre 130'000 initialement estimé. Les analystes s'attendaient à un meilleur score pour le mois de septembre, à 150'000.

COMMERCE: Le déficit commercial des Etats-Unis a augmenté plus que prévu en août, mais les importations en provenance de Chine ont encore diminué sous l'effet de la guerre des tarifs douaniers, a annoncé le département du Commerce. Les échanges de biens avec la Chine, contre laquelle Donald Trump mène une guerre commerciale depuis un an et demi, se sont fortement réduits et, en août, le déficit a baissé de 2,46%. Dans un bras de fer commercial inédit, Washington et Pékin se sont infligé des tarifs douaniers réciproques sur des centaines de milliards de dollars de marchandises, ce qui a pour effet de diminuer les échanges entre les deux premières puissances économiques mondiales.

CONJONCTURE: L'Institut italien des statistiques (Istat) a revu à la hausse son estimation pour la croissance économique de la péninsule au deuxième trimestre, faisant état d'une augmentation du PIB de 0,1%, contre une stagnation estimée en juillet. La croissance au premier semestre s'est donc élevée à 0,1%, a révisé l'Istat qui, en juillet, avait anticipé une croissance nulle sur cette période.

CONJONCTURE: L'institut autrichien Wifo a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2020 à 1,4% contre 1,5% précédemment, en raison du ralentissement de la conjoncture mondiale qui pèse sur les exportations. Ce chiffre est inférieur à la moyenne de la zone euro (1,5%). C'est la deuxième fois que l'institut de référence abaisse sa prévision de croissance pour 2020 qui était initialement de 1,8%.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne italienne Alitalia était de nouveau plongée dans l'incertitude, le groupe Atlantia ayant menacé de ne plus participer à son plan de sauvetage, sa filiale Autostrade per l'Italia étant dans la tourmente après l'effondrement d'un pont à Gênes. Les syndicats de la compagnie, qui emploie quelque 11'000 personnes, ont exprimé vendredi matin leur inquiétude, en demandant une réunion urgente avec le ministre du Développement économique.

HYDROCARBURES: Le géant pétrolier britannique BP a annoncé que son directeur général Bob Dudley, qui a pris ses fonctions en pleine crise de la marée noire aux Etats-Unis il y a neuf ans, allait quitter ses fonctions en 2020. M. Dudley, 64 ans, passera le relais à Bernard Looney après la parution des résultats annuels du groupe le 4 février puis quittera le groupe le 31 mars, précise un communiqué.

RÉSEAUX SOCIAUX: Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a diffusé en direct et en public une session de questions-réponses d'ordinaire réservée aux employés du géant de l'internet, en réponse à la fuite dans les médias d'une précédente réunion de ce type. Pendant plus d'une heure, le jeune patron a interagi avec des employés qui l'interrogeaient sur la réussite de leurs nouveaux produits ou sur des événements de l'actualité, qui ne concernaient pas forcément Facebook.

