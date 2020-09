Résumé des principales informations économiques du vendredi 4 septembre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

PHARMA: Le géant des médicaments et outils de diagnostic Roche a décroché aux Etats-Unis un feu vert d'urgence pour le dépistage et la différenciation des infections au Sars-Cov-2 et au virus de l'influenza de type A et/ou B, à partir d'un frotti nasal ou nasopharyngé unique. Ce test, également disponible sur les marchés reconnaissant le marquage CE de conformité européenne, fonctionne sur les systèmes de laboratoires Cobas 6800 et 8000.

NOMINATION: La faitière patronale helvétique Economiesuisse a confirmé Christoph Mäder à la présidence de la Fédération des entreprises suisses. Il succèdera à Heinz Karrer le 1er octobre. L'actuel président avait pris ses fonctions en 2013. Son élection était intervenue dans une période difficile pour Economiesuisse, notamment avec la départ d'une importante association membre.

TOURISME: Le secteur touristique suisse a poursuivi en juillet sa très lente convalescence, les nuitées hôtelières freinant leur repli après plusieurs mois catastrophiques, a indiqué l'Office fédéral de la statistique (OFS). Après un effondrement de 92,4% en avril, de 79,2% en mai et de 62% en juin, le repli des nuitées dans les hôtels du pays s'est limité en juillet à 26,4% sur un an à 3,4 millions d'unités.

ASSURANCES: La Mobilière va investir 50 millions de francs suisses dans Carvolution, l'un des leaders du marché suisse des abonnements dans le secteur de l'automobile. Grâce à cet investissement, Carvolution sera en mesure d'agrandir sa flotte de véhicules et de donner un coup d'accélérateur à sa croissance actuelle.

CONSTRUCTION: Le groupe de construction Implenia va fermer son site allemand de Rümmingen, à proximité de Bâle, où il emploie une quarantaine de personnes. Les employés concernés doivent être redéployés sur d'autres sites du groupe, a précisé le porte-parole dans un courriel.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne britannique Virgin Atlantic va supprimer encore 1150 emplois en plus des 3550 déjà annoncés, à cause du coup de frein brutal provoqué par la pandémie de nouveau coronavirus sur le trafic aérien mondial. "L'impact dévastateur du Covid-19 sur l'aviation mondiale se poursuit sans trêve et des mesures supplémentaires doivent être adoptées pour assurer la survie" de Virgin Atlantic avec 1150 postes éliminés "à travers toute la compagnie".

INTERNET ET LOGICIELS: Le géant du commerce en ligne Amazon, qui a profité d'une demande accrue pendant la pandémie de Covid-19, veut créer 10'000 emplois supplémentaires aux Etats-Unis, tandis que FedEx augmente de 15'000 ses embauches pour la saison des Fêtes par rapport à l'année dernière. Pour Amazon, ces postes créés "au cours des prochaines années" sur son site de Bellevue, dans l'Etat de Washington, s'ajoutent à l'embauche de 15'000 personnes déjà annoncées en février.

BANQUES: La Malaisie a abandonné les poursuites contre Goldman Sachs sur son rôle dans le scandale 1MDB, a confirmé un avocat de la banque américaine, à la suite d'un accord à l'amiable conclu en juillet. Des milliards de dollars avaient été détournés du fonds souverain 1Malaysia Development Berhad (1MDB), censé contribuer au développement économique de la Malaisie, dans une fraude aux ramifications planétaires.

AUTOMOBILE: Les ventes de voitures sont ressorties en baisse de près de 6% sur un an au mois d'août au Royaume-Uni, d'après l'association sectorielle SMMT. Celle-ci juge ces chiffres "décevants" après l'espoir suscité par le rebond de juillet. Si la demande par des particuliers ne recule que de 1,7% sur un an, celle de la part des entreprises plonge encore de près de 58%, pâtissant toujours des retombées économiques de la pandémie de nouveau coronavirus. Au total, quelque 87'000 véhicules ont été immatriculés au Royaume-Uni lors de ce qui est d'ordinaire le mois le plus calme de l'année.

BANQUES: Bankia et CaixaBank discutent d'une fusion qui donnerait naissance à un mastodonte du secteur bancaire en Espagne dans un contexte économique sombre en raison de la pandémie de Covid-19. Une opération suivie de près par l'Etat qui a sauvé Bankia de la faillite en 2012. Cette annonce, synonyme de séisme pour le secteur bancaire espagnol, est tombée dans la nuit de jeudi à vendredi.

AUTOMOBILE: General Motors et Honda ont annoncé une future alliance stratégique en Amérique du Nord, renforçant ainsi leurs liens de coopération déjà existants dans les nouvelles technologies automobiles. L'opération vise à partager les plateformes de véhicules et les coûts de développement. Cet accord préliminaire intervient alors que les constructeurs automobiles mondiaux sont sous pression pour développer des voitures autonomes ainsi que d'autres technologies avancées, dans un contexte de demande incertaine en raison de la récession économique mondiale provoquée par la pandémie de Covid-19.

awp