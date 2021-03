Résumé des principales informations économiques du vendredi 5 mars 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

BANQUES: Le nouveau directeur général d'UBS, Ralph Hamers, a perçu une rémunération totale de 4,2 millions de francs suisses au titre de 2020, selon les indications du rapport annuel. Le Néerlandais est arrivé chez UBS en septembre et pris ses fonctions de directeur général en novembre.

BANQUES: UBS a quelque peu retouché son bénéfice net annuel, le ramenant à 6,56 milliards de dollars (6,09 milliards de francs suisses), moins que les 6,63 milliards publiés initialement, selon les indication du rapport annuel. Le résultat a été revu à la baisse de 72 millions de dollars, par rapport au montant dévoilé lors de la publication des résultats au quatrième trimestre, fin janvier.

BANQUES: Credit Suisse se résout à liquider les fonds liés à la société d'investissement controversée Greensill. Le numéro deux bancaire helvétique va commencer le remboursement des quelque 10 milliards de dollars (9,3 milliards de francs suisses) investis dans ces véhicules de placement dits "Supply Chain Finance". Attendus d'ici lundi, les premiers versements représentent 80% du total des volumes des quatre fonds, indique la grande banque, respectivement sa division de gestion d'actifs. Lundi, Credit Suisse avait annoncé la suspension des nouvelles souscriptions et des rachats pour ces instruments financiers.

EGALITÉ ENTREPRENEURIALE: Les entreprises suisses ont continué d'étoffer les présences féminines au sein de leurs conseils d'administration. Il faudra cependant encore quelques années aux sociétés helvétiques pour atteindre la part de 30% définie dans la législation. La part de femmes siégeant dans les organes de surveillance des 100 plus grands employeurs suisses est passée de 23% l'année dernière à 24% en 2021, a noté le cabinet de recrutement de cadres Guido Schilling. Ce dernier estime que "la plupart des entreprises ont maintenant pris conscience des enjeux" de la diversité.

CONJONCTURE: L'économie autrichienne a enregistré un "effondrement spectaculaire" en 2020, avec un recul de son PIB de 6,6% par rapport à 2019, sous l'effet de la pandémie de coronavirus, selon des données préliminaires. "L'Autriche a accusé son plus fort déclin depuis 1945", a commenté l'institut de référence Statistics Austria, qui note dans un communiqué que ce pays prospère figure parmi les moins performants de l'Union européenne (UE).

COMMERCE EXTÉRIEUR: Le déficit commercial des Etats-Unis a augmenté plus que prévu en janvier sous l'effet d'une hausse des importations traduisant une reprise de l'économie américaine, a annoncé le département du Commerce. En janvier, le déficit a atteint 68,2 milliards de dollars (+1,9%), soit 63,4 milliards de francs suisses, avec des importations en hausse de 1,2% à 260,2 milliards et des exportations en hausse également de 1% à 191,9 milliards.

EMPLOI: Les créations d'emplois aux Etats-Unis ont bondi en février, en très grande majorité dans les bars et restaurants grâce à l'assouplissement des restrictions d'activité et par anticipation du mini boom économique attendu au printemps, a annoncé le département du Travail. En février, 379.000 emplois ont été créés, bien plus que les 200.000 attendus par les analystes.

AUTOMOBILE: La marque VW du groupe Volkswagen compte atteindre d'ici 2030 une part électrique dans ses ventes européennes de 70%, deux fois plus qu'annoncé jusqu'ici, accélérant sa transition face à une législation de plus en plus stricte. D'ici à cette date, la part consacrée à l'électrique doit également atteindre 50% aux Etats-Unis et en Chine, selon un communiqué.

RESTRUCTURATION: L'équipementier automobile allemand Bosch va supprimer 750 emplois sur 1250 dans son usine de Rodez, dans le sud de la France, d'ici 2025, une décision liée à la chute des ventes des véhicules à moteur diesel, a annoncé le groupe. "On va réduire les équipes dans les années à venir, d'ici 2025, à 500 personnes", a déclaré le président de Bosch pour la France et le Benelux, Heiko Carrie, jugeant la mesure "indispensable" dans le contexte actuel.

GRANDE DISTRIBUTION: Auchan, longtemps en difficultés, est revenu dans le vert en 2020 grâce à la vente de ses activités en Chine au géant du e-commerce Alibaba, une opération qui lui a permis de dégager un bénéfice net de 678 millions d'euros (751,8 millions de francs suisses). En 2019, la holding avait accusé une perte de 1,24 milliard d'euros.

TRANSPORT FERROVIAIRE: L'opérateur public allemand Deutsche Bahn va investir 12,7 milliards d'euros (14,1 milliards de francs suisses) pour rénover son réseau ferré en 2021, un montant record, alors que Berlin a fait du ferroviaire une priorité pour verdir son polluant secteur des transports, a annoncé l'entreprise. "Environs 12,7 milliards d'euros de la Deutsche Bahn, de l'État et des Länder vont être mobilisés cette année dans les infrastructures ferroviaires", a indiqué le groupe, dont le capital est intégralement détenu par l'Etat.

