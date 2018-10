Résumé des principales informations économiques du vendredi 5 octobre 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

BANQUES: UBS et plusieurs de ses ex-employés vont se retrouver à partir de lundi devant la justice française dans le cadre d'un long procès. Le numéro un bancaire helvétique devra faire face à plusieurs lourds chefs d'accusation qui pourraient potentiellement lui coûter très cher. C'est l'épilogue judiciaire de plusieurs années de procédures et d'enquêtes qui va se jouer lundi à partir de 13h30 devant la 32e chambre correctionnelle du tribunal de Paris. La liste des prévenus et des témoins assistés est longue, à la mesure de l'importance de ce dossier lancé en février 2011 avec l'ouverture par le parquet de Paris d'une enquête préliminaire.

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE: SR Technics fusionne avec son concurrent américain FEAM Maintenance. Les deux entreprises de maintenance aéronautique ont signé à cet effet un accord préliminaire (Memorandum of Understanding). L'opération permet à la firme zurichoise contrôlée par le conglomérat chinois HNA d'étendre ses activités aux Etats-Unis. FEAM Maintenance dispose de plusieurs sites sur le territoire des Etats-Unis, précise SR Technics. La fusion permet en outre aux deux partenaires d'offrir des prestations accrues à leurs clients globaux.

CONJONCTURE: Les prix à la consommation en Suisse n'ont quasiment pas bougé en septembre sur un mois. Ils ont par contre nettement accéléré sur un an, en raison notamment de l'envolée des tarifs pour les produits pétroliers, a annoncé l'Office fédéral de la statistique (OFS). L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,1% par rapport à août pour s'établir à 101,9 points. Comparé à septembre 2017, cet indice a accéléré de 1,0%.

TOURISME: L'hôtellerie suisse a bénéficié d'un excellent mois d'août. Le nombre de nuitées a bondi de 4,7% par rapport au même mois de l'année précédente, avec une hausse sensible aussi bien du côté des hôtes helvétiques qu'étrangers. Un total de 4,47 millions de nuitées a été recensé sur août, annonce l'Office fédéral de la statistique (OFS). L'augmentation est également nette sur huit mois: depuis janvier, les nuitées ont progressé de 3,8% par rapport aux huit premiers mois 2017.

CHIMIE: Le chimiste de spécialités Ems-Chemie a affiché une hausse de son chiffre d'affaires après neuf mois. Pour l'ensemble de l'année, le groupe grison anticipe toujours des ventes et un bénéfice opérationnel légèrement au-dessus de l'exercice précédent. Durant la période sous revue, les recettes ont bondi de 10,8% à 1,77 milliard de francs suisses, a relevé la société sise à Domat/Ems et dirigée depuis Herrliberg, sur les rives du lac de Zurich. Ce chiffre se révèle légèrement en dessous du consensus des analystes sondés par AWP.

COMMERCE DE DÉTAIL: Andrea Broggini, président de la Fédération des coopératives Migros (FCM), envisage de démissionner de ses fonctions au second semestre 2019. L'assemblée générale en mars prochain devra lui trouver un successeur. En mai dernier, M. Broggini, âgé de 61 ans, avait encore indiqué qu'il ne souhaitait pas se représenter mi-2020 pour un nouveau mandat. Il souhaite anticiper son retrait du géant orange pour permettre une transition en douceur, a-t-il précisé dans un entretien au journal zurichois NZZ.

RECRUTEMENT: Le cabinet britannique de recrutement Robert Walters annonce vendredi l'ouverture d'une succursale à Genève, sa deuxième en Suisse. Elle sera dirigée par Guillaume Blanchin, qui dispose de 13 ans d'expérience dans le domaine et a le statut de directeur associé au sein de l'entreprise. La conjoncture favorable en Suisse engendre une demande importante de spécialistes dans les domaines de la finance, de la comptabilité, du marketing, de la vente, de la santé et des technologies de l'information, relève le communiqué.

EMPLOI: Le taux de chômage américain est tombé à 3,7% en septembre contre 3,9% en août dans une économie en pleine expansion, a annoncé le département du travail. Ce dernier a précisé qu'il s'agissait du plus bas niveau depuis décembre 1969. Les créations d'emplois se sont, elles, inscrites en net recul à 134'000, après 201'000 enregistrées en août, mais il s'agit de la conséquence directe de l'ouragan Florence qui a frappé la côte est des Etats-Unis. Le nombre de nouvelles embauches est inférieur à celui attendu par les analystes qui tablaient sur 184'000.

COMMERCE EXTÉRIEUR: Le déficit commercial américain a une nouvelle fois fortement augmenté en août (+6,4%) sous l'effet d'une baisse des exportations et une hausse des importations, a annoncé le département du Commerce. Ce dernier a observé "un déficit record en août" avec la Chine et le Mexique. Le déficit des biens et services s'est établi à 53,2 milliards de dollars avec des exportations en recul de 0,8% à 209,4 milliards et des importations en hausse de 0,6% à 262,7 milliards. Et, cumulé depuis le début de l'année, le déficit s'inscrit de nouveau en forte augmentation (+8,6%) pour atteindre 391,07 milliards.

ELECTRONIQUE: Le géant chinois des PC Lenovo a plongé en Bourse, entraînant dans son sillage les autres entreprises asiatiques du secteur, après la publication d'une information sur l'usage par Pékin de micro puces insérées dans des ordinateurs américains pour en voler la technologie. Ces minuscules puces informatiques ont été insérées dans des objets fabriqués en Chine à destination des géants américains Amazon et Apple, et potentiellement d'autres entreprises et agences gouvernementales, selon une information publiée par l'agence Bloomberg News.

BIENS DE CONSOMMATION: Le géant anglo-néerlandais de l'agroalimentaire et des cosmétiques Unilever a annoncé avoir renoncé, sous la pression de ses actionnaires, à déplacer son siège social de Londres pour le regrouper à Rotterdam aux Pays-Bas dans une structure unique. "Le conseil d'administration d'Unilever a décidé aujourd'hui de retirer sa proposition de simplifier la structure juridique à deux têtes", explique le groupe dans le communiqué.

CONJONCTURE: Le déficit commercial, l'un des grands points faibles de l'économie française, s'est nettement détérioré en août pour atteindre 5,6 milliards d'euros (6,4 milliards de francs suisses), affecté par le rebond des importations de pétrole, ont indiqué les douanes. Après avoir reculé en juillet à 3,4 milliards, grâce à un rattrapage de livraisons d'avions Airbus, le déficit commercial a subi une forte augmentation de 2,2 milliards en août.

AUTOMOBILE: Le constructeur japonais Toyota a annoncé le rappel de 2,43 millions de voitures hybrides dans le monde, un mois après avoir déjà dû le faire pour plus d'un million de véhicules de cette technologie à double motorisation essence-électricité. L'entreprise évoque un problème de fonctionnement du système hybride qui peut entraîner un risque d'accident.

ELECTRONIQUE: Samsung Electronics prévoit au troisième trimestre de cette année un bénéfice opérationnel record de 17'5000 milliards de wons, soit 15,4 milliards de francs suisses, porté par une forte demande pour ses puces mémoire. Le chiffre d'affaires sur la période devrait atteindre 65'000 milliards de wons, a indiqué Samsung Electronics, premier fabricant mondial de smartphones et de puces mémoire.

awp