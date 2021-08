Résumé des principales informations économiques du vendredi 6 août

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

ARÔMES ET PARFUMS: Aux côtés de la pandémie de Covid-19, l'acquisition de Dérivés Résiniques et Terpéniques (DRT) aura été le fait marquant de l'exercice décalé 2020/21, clos fin juin, de Firmenich. La maison genevoise de parfums et arômes a profité de la reprise du groupe français pour gonfler ses recettes, mais a ressenti au niveau de la rentabilité les effets du coronavirus ayant affecté DRT. A la faveur d'une accélération de janvier à juin, les recettes ont pris 10,2% sur un an à 4,27 milliards de francs suisses, a indiqué Firmenich. La croissance organique à taux de change constants (tcc) a atteint 4,7%.

CONJONCTURE: Le marché du travail américain s'est redressé bien plus qu'attendu en juillet malgré les difficultés de recrutement, ce qui devrait réjouir Joe Biden. Toutefois, ces progrès pourraient être mis à mal par la propagation du variant Delta. L'emploi est une des priorités du président Joe Biden. Au total, 943'000 emplois ont été créés en juillet, mieux qu'attendu par un consensus d'analystes qui tablaient sur 925'000, a annoncé le département du travail.

COMMERCE DE DÉTAIL: Le consortium d'investisseurs mené par le fonds Fortress a relevé sa proposition de rachat sur la chaîne britannique de supermarchés Morrisons. La nouvelle offre, qui doit désormais convaincre les actionnaires récalcitrants, vise aussi à contrer une possible offre concurrente. Les potentiels acquéreurs annoncent dans un communiqué proposer désormais 6,7 milliards de livres (8,39 milliards de francs suisses) pour l'ensemble du capital de l'enseigne, qui est numéro quatre du secteur au Royaume-Uni. L'opération prévoit 270 pence pour chaque action de Morrisons ce à quoi s'ajoute un dividende exceptionnel de 2 pence.

AGRICULTURE: La production française de vin devrait être en baisse de 24% à 30% en 2021. Elle atteindra ainsi un niveau "historiquement bas", en raison notamment de l'épisode sévère de gel printanier, a annoncé le ministère de l'Agriculture. Le gel d'avril a aussi gravement affecté les arbres fruitiers français, en particulier les abricots dont la récolte 2021 devrait être amputée de moitié, par rapport à la moyenne 2016-2020, selon les estimations au 1er août du service statistiques du ministère, Agreste. Ce serait la pire récolte depuis 42 ans.

TECHNOLOGIES: Huawei a enregistré une baisse de 38% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, selon des résultats publiés par le géant chinois des télécoms. L'entreprise, soupçonnée d'espionnage au profit de Pékin par Washington, fait face depuis plusieurs mois aux sanctions commerciales des Etats-Unis. Le groupe de Shenzhen (sud) est au centre d'une intense rivalité technologique entre la Chine et les Etats-Unis, qui le soupçonnent d'espionnage potentiel au profit de Pékin. L'ancienne administration Trump a placé Huawei sur liste noire, interdisant aux entreprises américaines de lui vendre des technologies sensibles, notamment des microprocesseurs.

CONJONCTURE: Le déficit commercial de la France au premier semestre s'est creusé à 34,8 milliards d'euros (37,4 milliards de francs suisses) malgré des exportations dynamiques, ont rapporté les Douanes. Les exportations de biens se sont élevées à 240,2 milliards d'euros et les importations à 275 milliards, selon la même source.

LOGISTIQUE: Le géant danois du transport maritime AP Møller-Maersk a publié des résultats en nette hausse au deuxième trimestre et meilleurs qu'attendu, portés par l'envolée de la demande et des prix du fret. "Maersk a continué à afficher une croissance et une rentabilité solides, avec une nouvelle performance record marquant le 12e trimestre consécutif de progression des bénéfices d'une année sur l'autre", s'est félicité le PDG de l'armateur, Søren Skou.

ASSURANCES: Allianz a publié un bénéfice net au deuxième trimestre en forte hausse annuelle, touché par l'impact de catastrophes naturelles mais relativement épargné par la pandémie de Covid-19, et a affiné ses prévisions pour l'année. D'avril à juin, le géant de l'assurance a engrangé un bénéfice net part du groupe de 2,2 milliards d'euros (2,4 milliards de francs suisses), en hausse de 46% sur un an. Son résultat opérationnel (Ebit), à 3,3 milliards d'euros, est en hausse de 29% et devrait atterrir "dans le haut de la fourchette" de la prévision annuelle fixée entre 11 et 13 milliards d'euros, selon un communiqué.

BANQUES: La banque néerlandaise ING a publié un bénéfice net pour le deuxième trimestre presque multiplié par cinq sur un an à 1,46 milliard d'euros (1,6 milliard de francs suisses), dopé par la reprise économique. Le groupe, qui enregistre une baisse de 3,3% de son chiffre d'affaires, à 4,52 milliards d'euros, a annoncé dans un communiqué une distribution aux actionnaires de plus de 3,6 milliards d'euros après le 30 septembre.

CONJONCTURE: La consommation des ménages nippons a reculé de 5,1% en juin sur un an, selon des chiffres nettement inférieurs aux attentes et n'augurant rien de bon pour la suite, alors que la crise sanitaire au Japon s'est considérablement aggravée. Les économistes du consensus Bloomberg s'attendaient à une petite hausse de 0,2% sur un an, toujours à données réelles.

