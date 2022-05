Résumé des principales informations économiques du vendredi 6 mai 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

CONJONCTURE: Le taux de chômage en Suisse s'est encore amenuisé au mois d'avril, passant à 2,3%, contre 2,4% en mars, 2,5% en février et 2,6% en janvier. Sur un mois, le nombre de personnes inscrites auprès des Offices régionaux de placement (ORP) a fondu de 5109 à 104'391 personnes, précise le compte-rendu périodique du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). La normalisation depuis les sommets atteints en début d'année dernière, à 3,7%, s'avère ainsi conforme aux projections des économistes consultés par AWP, qui avançaient entre 2,2% et 2,3%.

MARCHÉ DU TRAVAIL: Les entreprises suisses devraient relever les salaires en moyenne de 1,6% ces douze prochains mois, selon un sondage mené par l'institut d'études conjoncturelles KOF. Les secteurs des services financiers, de l'hôtellerie et de la construction des machines devraient bénéficier de progressions plus substantielles, alors que le commerce de détail et le secteur de la santé devraient moins profiter. Plus de 40% des entreprises sondées tablent sur des hausses supérieures à 2% et certaines sociétés envisagent même des hausses de 5%, alors que l'inflation ne cesse de progresser ces derniers mois. Un quart des firmes tablent quant à elles sur un relèvement inférieur à 0,5% et un cinquième exclut tout ajustement, selon le sondage du KOF réalisé entre février et mars et auquel 1550 sociétés ont participé.

TOURISME: Le secteur hôtelier tessinois se montre confiant pour l'avenir, même si après un millésime 2021 faste, les activités devraient connaître un ralentissement avec la reprise progressive du tourisme international. "Nous n'atteindrons peut-être pas le chiffre exceptionnel de 2,9 millions de nuitées dans notre canton", a déclaré au micro de la RSI Lorenzo Pianezzi, président de la section locale de la faîtière Hotelleriesuisse, qui espère voir le niveau se maintenir à 2,6 à 2,7 millions en 2022.

CRYPTODEVISES: Le bitcoin pâtit des inquiétudes autour de la hausse des taux et de l'évolution de l'économie mondiale. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la reine des cryptodevises est passée sous la marque des 36'000 dollars, son plus bas niveau depuis plus de deux mois. Ses principales rivales ont également accusé un sérieux recul. Vendredi dans la matinée, le bitcoin s'échangeait autour de 36'485 dollars, soit près de 8% en deçà de son niveau de la veille. Pendant la nuit, il a frôlé les 35'700 dollars, un plus bas depuis le début de l'offensive militaire russe en Ukraine fin février. Pas plus tard que mercredi, il se négociait encore à 40'000 dollars.

MARCHÉ DU TRAVAIL: Le marché de l'emploi aux Etats-Unis a confirmé sa solidité en avril, avec un taux de chômage stable à 3,6% et surtout des créations d'emplois plus fortes que prévu, selon les données du département du Travail. Au total, les employeurs ont ajouté 428'000 nouveaux emplois à l'économie notamment dans les secteurs des loisirs, de l'industrie manufacturière et des transports. C'est plus que les 395'000 postes attendus par un consensus d'analystes.

POLITIQUE MONÉTAIRE: Le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau a estimé "raisonnable" que la Banque centrale européenne mette un terme aux taux négatifs "d'ici à la fin de cette année", au moment où l'institution se prépare à poursuivre la normalisation de sa politique. "Sauf chocs imprévus, je pense qu'il serait raisonnable d'être entré en territoire positif d'ici à la fin de cette année", a affirmé le dirigeant vendredi au cours d'un discours à Paris, en référence au taux d'intérêt imposés aux banques qui confient une partie de leurs liquidités à la BCE au lieu de les distribuer en prêts.

BANQUES: La première banque italienne Intesa Sanpaolo a vu son bénéfice net chuter de 32,5% à 1,02 milliard d'euros (1,06 milliard de francs suisses) au premier trimestre, en raison d'importantes dépréciations de créances dues à son exposition à la Russie et à l'Ukraine. Ce résultat est cependant supérieur au consensus des analystes de Factset qui tablaient sur un bénéfice net de 724 millions d'euros.

BANQUES: La banque néerlandaise ING a annoncé un bénéfice net plus que divisé par deux au premier trimestre, en raison du conflit en Ukraine. Le premier groupe bancaire du pays, basé à Amsterdam, a dégagé un bénéfice net de 429 millions d'euros (444 millions de francs suisses), soit une baisse de 57,3% par rapport à la même période de l'an dernier.

AUTOMOBILE: Regarder un film quand ça bouchonne sur l'autoroute: c'est que va permettre le système "Drive Pilot" de Mercedes-Benz commercialisé à partir de la mi-mai en Allemagne, devançant Tesla sur le créneau compétitif de la conduite autonome dite de "niveau 3". Le système, qui autorise à lever les mains du volant et détourner son regard de la route dans certaines situations, sera proposé aux acheteurs des deux modèles les plus chers de la marque allemande, la Classe S et son pendant électrique EQS, pour 5000 et 7430 euros hors taxes respectivement.

HABILLEMENT: L'équipementier sportif allemand Adidas a publié un bénéfice net de 310 millions d'euros (321,6 millions de francs suisses) au premier trimestre 2022, en chute de 38% sur un an alors que ses activités courantes ont été impactées par un net recul des ventes en Chine. Les ventes à taux de change constants ont diminué de 3% sur un an, avec un plongeon de 35% en Chine où les restrictions liées au Covid-19 ont créé un "environnement de marché difficile", explique le groupe dans un communiqué.

