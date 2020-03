Résumé des principales informations économiques du vendredi 6 mars 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

TRANSPORT: Swiss biffe temporairement et sous conditions les frais appliqués aux modifications de réservation. La mesure s'appliquera jusqu'à fin mars à tous les billets réservés avant le 5 mars pour un départ prévu jusqu'au 30 avril, précise la filiale de l'allemand Lufthansa dans un communiqué. Les vols prévus pourront être ainsi reportés sans frais jusqu'à la fin de l'année en cours. Swiss entend ainsi répondre à la demande de clients de pouvoir assouplir leurs projets de voyage "dans les circonstances exceptionnelles causées par la propagation du coronavirus".

ASSURANCES: L'assureur Allianz Suisse est parvenu à améliorer ses résultats à tous les niveaux l'an dernier. La filiale helvétique du groupe allemand a notamment bénéficié d'un recul des sinistres et d'un effet fiscal positif. L'impact de l'épidémie de coronavirus devrait être limité. Les primes brutes encaissées par la société basée à Wallisellen, près de Zurich, ont augmenté de 4,3% à 3,9 milliards de francs suisses en 2019.

LUXE: Watchdreamer, plateforme helvétique spécialisée dans la vente en ligne de montres via des prêts, a vu ses activités décoller en février dans un contexte marqué par l'arrivée du coronavirus en Suisse. Outre l'ouverture de nouveaux marchés, la jeune pousse signera prochainement des contrats de collaboration avec certaines grandes manufactures horlogères.

CHIMIE: Le spécialiste des arômes et des parfums Firmenich se trouve en négociation pour racheter Les Dérivés Résiniques et Terpéniques (DRT), décrite comme un des leaders mondiaux de la production d'ingrédients renouvelables à base végétale, principalement les dérivés de pins. Le groupe genevois a annoncé dans un communiqué être entré en "négociations exclusives" avec les actionnaires Ardian, Tikehau Capital et la famille de propriétaires. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été divulgués.

MÉTAUX PRÉCIEUX: Face à la dégringolade des marchés, l'or a pleinement joué son rôle de valeur refuge. L'once de précieux métal s'est négociée en matinée jusqu'à 1690 dollars, soit son plus haut niveau depuis 2013. Alors que les scénarios à court terme sont dominés par les risques, l'or en profite, écrit dans une note vendredi ActiveTrades. Et une nouvelle correction boursière pourrait en faire grimper le prix encore plus haut. La faiblesse du dollar représente aussi un autre élément favorable pour le prix de l'or.

SERVICES FINANCIERS: Les marchés ont continué à défaillir vendredi dans un contexte de nervosité extrême, alors que le monde est engagé dans une course contre la montre pour endiguer les effets délétères de l'épidémie de coronavirus sur l'économie. En fin de matinée, les Bourses européennes déprimaient toutes, de Paris, qui a franchi brièvement la barre des 4% de baisse, à Londres (-3,23%), en passant par Francfort (-3,60%), Madrid (-3,57%) et Milan (-3,54%).

PHARMA: Le leader mondial franco-italien de l'optique EssilorLuxottica, a publié un bénéfice net part du groupe quasi stable en 2019 (-0,6%) à 1,08 milliard d'euros (1,15 milliard de francs suisses), et table pour 2020 sur une croissance de ses ventes proche de celle de l'an passé malgré le coronavirus. Le bénéfice net ajusté des effets du rapprochement entre Essilor et Luxottica en 2018, indicateur jugé pertinent par le groupe, est en hausse de 9,2% sur un an à 1,94 milliard d'euros (+4,8% à taux de changes constants).

ALIMENTATION: Le bénéfice net du groupe alimentaire Bonduelle a reculé de plus de 15% lors du premier semestre de son exercice décalé 2019-2020, sur fond de rentabilité en baisse aux Etats-Unis. Le bénéfice net a précisément reculé de 15,4% à 29,5 millions d'euros (31,3 millions de francs suisses), a annoncé le groupe vendredi dans un communiqué.

BANQUES: Le directeur général de la banque JPMorgan, Jamie Dimon, a été opéré du coeur en urgence après une dissection aortique, selon un document interne envoyé aux salariés et consulté par l'AFP. "Jamie a connu ce matin une dissection aortique. Il a subi une opération du coeur en urgence pour réparer cette déchirure. La bonne nouvelle est que cela a été traité rapidement et que l'opération a été réussie. Il est réveillé, alerte, et se remet correctement", lit-on dans ce document.

AUTOMOBILES: Depuis la fuite de Carlos Ghosn, Greg Kelly, son ancien collaborateur chez Nissan également poursuivi au Japon, se sent encore plus seul face au procès qui l'attend. Il a récemment confié à l'AFP son désarroi, teinté de vagues espoirs. La fuite au Liban de son ancien patron fin décembre l'a d'abord laissé "abasourdi", raconte cet Américain de 63 ans. "J'ai été complètement pris par surprise", assure-t-il, s'abstenant toutefois prudemment de juger cette évasion.

awp