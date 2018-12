Résumé des principales informations économiques du vendredi 7 décembre 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

POLITIQUE MONÉTAIRE: Les réserves de devises de la Banque nationale suisse (BNS) ont baissé en novembre de 3,6 milliards de francs suisses, à 748,76 milliards de francs suisses. Le montant total des réserves, hors stocks d'or s'est pour sa part inscrit à l'issue du mois sous revue à 754,38 milliards, contre 758,07 milliards à fin octobre. Le repli des réserves en devises de la BNS intervenu le mois dernier fait suite aux fortes hausses de respectivement 8,8 et 13,8 milliards de francs suisses affichées en septembre et octobre. En août, elles s'étaient contractées de 19 milliards. Il est difficile d'extrapoler de ces chiffres une éventuelle intervention de la BNS sur le marché des devises. Les variations de change expliquent dans la majeure partie des cas cette évolution.

PHARMA: Genentech, filiale de Roche, a décroché aux Etats-Unis une homologation en première ligne pour une combinaison de Tecentriq (atezolizumab) et d'Avastin (bevacizumab), en plus d'une chimiothérapie. Couplé au paclitaxel et au carboplatine, le traitement combiné pourra être prescrit en première ligne contre la forme non-squameuse du cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC), ne présentant pas d'aberrations des gènes EGFR ou ALK. La décision de l'Agence sanitaire américaine (FDA) se base sur les résultats de l'une des nombreuses études cliniques - IMPower150 en l'occurrence - menées par Roche autour du Tecentriq, seul ou en combinaison.

BOURSE: L'espoir de recevoir une équivalence boursière de la part de l'Union Européenne demeure pour l'exploitant de la place zurichoise. "Une décision pourrait tomber juste avant Noël", a déclaré à AWP le directeur général de SIX Swiss Exchange Jos Dijsselhof. L'année dernière l'équivalence limitée à une année avait en effet été annoncée le 21 décembre. Sans cette équivalence boursière, les courtiers de l'Union Européenne ne pourraient pas participer au négoce à la Bourse suisse. L'UE essaye ainsi de faire pression sur la Suisse dans le cadre des négociations sur un accord institutionnel entre les deux parties, qui durent bientôt cinq ans.

PHARMA: La filiale de Novartis, Sandoz - spécialisée dans les répliques de produits pharmaceutiques - et son partenaire américain Adamis Pharmaceuticals prévoient de commercialiser dès le début de l'année prochaine outre-Atlantique une version générique de l'Epipen, baptisée Symjepi. Ce dispositif d'auto-injection d'épinéphrine avait fait en 2016 les gros titres de la presse aux Etats-Unis quand son distributeur local, Mylan, avait multiplié son prix par cinq à plus de 600 dollars l'unité.

ENERGIE: Le groupe énergétique Axpo a vendu l'ancien bâtiment de sa filiale EGL à Laufenburg, en Argovie, à la société Entwicklungsgesellschaft Stern Laufenburg. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été communiqués. La propriété dans son ensemble sera remise à son nouveau propriétaire le 1er janvier. Stern Laufenburg a l'intention de mettre sur pied un incubateur dans le secteur énergie et communication sécurisée, a indiqué la société dans un communiqué.

LUXE: Swatch a définitivement remporté son procès contre Tiffany, rapporte le journal Handelszeitung, qui se réfère à des documents publics remis par le joaillier américain au régulateur de la Bourse aux Etats-Unis (SEC). La cour suprême des Pays-Bas a rejeté l'appel de Tiffany le 23 novembre, selon les documents cités. Le tribunal a maintenant demandé à Tiffany de payer les frais que le groupe biennois a dû engager pour ce procès.

BANQUES: Credit Suisse a un nouvel actionnaire important avec la société britannique d'investissements Silchester. Selon une information de la Bourse suisse SIX, Silchester détenait au 3 décembre une participation de 3,03% dans la banque aux deux voiles. Contacté, un porte-parole de la banque a refusé de commenter. Silchester indique être spécialisé dans des investissements internationaux sur actions pour des clients institutionnels. Les autres importants actionnaires de Credit Suisse sont Qatar Holding (5,64%), le saoudien Olayan Group (4,999%), Harris Associates (4,97%), Blackrock (4,17%) et Norges Bank (4,98%).

TRANSPORT: Le conseil d'administration de Lugano Airport prévient qu'une éventuelle reprise des vols vers Genève ne doit pas être attendue dès le printemps prochain, même si cette desserte reste "un objectif important à moyen terme". Après un état des lieux des discussions préliminaires en cours avec "différents partenaires" pour la reprise de la liaison Lugano-Genève, les dirigeants de l'aéroport tessinois sont arrivés à la conclusion que "des perspectives intéressantes existent, mais qu'il est préférable de parvenir à une solution durable et financièrement viable, plutôt que de se presser avec une solution non aboutie".

CONJONCTURE: Le taux de chômage est resté stable en novembre, à 3,7%, pour le troisième mois d'affilée, mais les créations d'emplois ont été moins fortes que prévu, selon des données publiées par le département du Travail. Les créations d'emplois sont tombées à 155'000 le mois dernier, après 237'000 en octobre (révision en baisse), un nombre inférieur aux attentes des analystes, qui tablaient sur 185'000 créations.

CONJONCTURE: La production industrielle allemande a reculé de 0,5% en octobre sur un mois, après une petite hausse de 0,1% en septembre, qui a été revue en baisse. Le recul est imputé par le ministère de l'économie à la désorganisation suscitée par la mise en place de nouvelles normes de tests pour les émissions des voitures (WLTP). Les chiffres publiés par l'Office fédéral des statistiques Destatis sont à rebours des attentes des analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset, qui tablaient sur une hausse de 0,45% en octobre. Les commandes industrielles pour la même période, dévoilées jeudi, ont timidement augmenté de 0,3% sur un mois après +0,1% en septembre.

PÉTROLE: L'Opep a retrouvé ses partenaires, dont la Russie, pour débattre d'une possible baisse commune de leur production de pétrole. La manoeuvre doit permettre d'enrayer la chute des cours observée depuis deux mois, alors que les discussions menées à ce sujet ont échoué. "Non, je ne suis pas confiant" qu'un accord sera trouvé, a reconnu jeudi soir le ministre saoudien de l'énergie, Khaled al-Faleh, après une longue journée de négociations au siège de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), à Vienne. Les producteurs s'accordent pourtant sur un sujet: l'offre dépasse la demande et a conduit à une chute de plus de 30% des prix en deux mois.

CONJONCTURE: La croissance en zone euro a fortement ralenti au troisième trimestre, le PIB ayant progressé de 0,2% par rapport au trimestre précédent et de 1,6% sur un an, a indiqué Eurostat dans sa troisième estimation. L'Office européen des statistiques confirme ainsi pour la deuxième fois le chiffre de 0,2%, mais revoit à la baisse celui sur un an: +1,6%, contre +1,7% dans une estimation précédente.

COMMERCE: Le déficit commercial de la France s'est réduit en octobre de 1,4 milliard d'euros pour tomber à 4,1 milliards d'euros, dans un volume d'échanges en augmentation, ont rapporté les douanes. Dans le détail, les exportations se sont amplifiées de 2,5 milliards d'euros, tirées par les livraisons d'avions, de bateaux et la pharmacie, tandis que les importations n'ont progressé que de 1,2 milliard d'euros.

CONJONCTURE: La confiance des consommateurs aux Etats-Unis demeurait inchangée début décembre comparé à novembre contredisant les attentes des analystes, selon l'Université du Michigan, qui a publié vendredi son estimation préliminaire. L'indice s'est établi à 97,5 points, comme le mois précédent alors que les analystes anticipaient une dégradation (96,8 points).

AUTOMOBILES: Nissan, touché au cours des derniers mois par un scandale lié à l'inspection de ses véhicules au Japon, a annoncé avoir découvert de nouveaux problèmes et va rappeler les voitures affectées, au nombre d'environ 150'000. Ce chiffre vient s'ajouter au 1,15 million d'automobiles convoquées au garage depuis la révélation à l'automne 2017 de mauvaises pratiques dans les contrôles menés au sein des usines de l'archipel.

AÉRONAUTIQUE: La société irlandaise de location Avolon a signé une commande ferme pour 75 A320neos et 25 A321neos, d'une valeur au prix catalogue de 11,5 milliards de dollars (presque autant en franc), a annoncé le constructeur européen. "Il s'agit de la plus importante commande d'avions Airbus jamais passée par Avolon", a souligné Airbus dans un communiqué. Ce nouveau contrat porte le nombre total d'appareils commandés par Avolon à 284, qui comprend des A320neos, des A330neos et des A350 XWB.

EQUIPEMENTS SPORTIFS: Un consortium emmené par le chinois Anta Sports a soumis une offre sur le finlandais Amer Sports valorisant ce dernier, propriétaire entre autres de la marque de ski Salomon, à 4,6 milliards d'euros (5,2 milliards de francs suisses). Ce consortium, qui comprend aussi le géant chinois de la technologie Tencent, propose 40 euros par action pour mettre la main sur le spécialiste des articles de sports, tels que les raquettes de tennis Wilson.

ELECTRONIQUE DE LOISIRS: Le groupe d'électronique japonais Pioneer, en difficulté, a annoncé un renflouement de 102 milliards de yens (785 millions d'euros) par un fonds d'investissement hongkongais. Ce dernier, Baring Private Equity Asia (BPEA), va prendre l'entier contrôle de ce grand nom japonais du secteur. Le fonds va dans un premier temps investir 77 milliards de yens pour assainir rapidement les comptes de la société et lui permettre de continuer ses opérations. Ensuite, il prévoit d'acquérir l'ensemble des actions en circulation pour environ 25 milliards de yens et de sortir Pionner de la Bourse, selon un communiqué commun des deux sociétés.

awp