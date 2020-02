Résumé des principales informations économiques du vendredi 7 février 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

SANTÉ: Alors que les officines destinées au grand public peinent à faire face à l'explosion de la demande en masques depuis l'apparition du nouveau coronavirus en provenance de Chine, l'approvisionnement des hôpitaux et cabinets helvétiques en matériel de protection ne suscite guère d'inquiétude. Les personnels soignants exposés à des cas suspects sont pourtant les seuls, avec lesdits cas suspects, pour lesquels l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) recommande le port d'un masque - mais de qualité professionnelle - en plus de lunettes, gants et blouses de protection. Ces masques, dits FFP, constituent en effet selon les autorités sanitaires un rempart efficace contre les virus, à l'inverse des simples masques d'hygiène.

BANQUES: Tidjane Thiam n'a finalement pas résisté à l'affaire des filatures chez Credit Suisse. Un peu plus de quatre mois après les premières révélations dans la presse, le directeur général du deuxième groupe bancaire suisse va quitter ses fonctions, non sans clamer son innocence dans ce dossier. Thomas Gottstein, qui dirige depuis 2016 la filiale helvétique de Credit Suisse, remplacera M. Thiam dans ses fonctions de directeur général du groupe bancaire zurichois, a indiqué l'établissement dans un communiqué. André Helfenstein, jusqu'à présent en charge des clients institutionnels, prend la succession de M. Gottstein à la tête de l'entité suisse.

BANQUES: Thomas Gottstein, qui a été désigné pour prendre la succession à la tête de Credit Suisse de Tidjane Thiam, emporté par l'affaire des filatures, est un professionnel endurci de la place bancaire zurichoise, bénéficiant de plus de 30 ans d'expérience dans le domaine. Agé de 55 ans et de nationalité suisse, M. Gottstein a débuté sa carrière chez UBS à Zurich et Londres, où il était notamment actif dans la banque d'affaires et les marchés des capitaux entre 1990 et 1999.

BANQUES: Le futur patron de Credit Suisse, Thomas Gottstein, qui prendra ses fonctions après le départ le 14 février de son prédécesseur Tidjane Thiam, entrevoit des chances de croissance essentiellement dans les pays émergents d'Asie, a-t-il indiqué à Reuters. D'autres pays émergents, mais aussi des marchés matures comme la Suisse devraient également permettre au groupe bancaire zurichois de gagner des parts de marché, a indiqué M. Gottstein dans un entretien à l'agence.

BANQUES: La Banque cantonale de Zurich (ZKB) a dégagé l'an dernier un bénéfice net consolidé en hausse de 7% à 845 millions de francs suisses, malgré une érosion de 5% de son résultat d'exploitation à 846 millions. Fort de cette performance, l'établissement versera 506 millions au canton de Zurich et aux communes, dont 150 millions sous la forme d'un dividende anniversaire pour ses 150 ans d'existence. Le dividende ordinaire de 356 millions correspond pratiquement aux 358 millions offerts un an plus tôt, détaille le compte-rendu publié vendredi. Le canton percevra en outre toujours 22 millions au titre de sa garantie d'Etat, mais la rémunération des services fournis dans le cadre du mandat de prestations été rabotée à 125 millions, contre 140 millions précédemment.

PHARMA: Roche assure avoir obtenu des résultats probants avec une combinaison de Tecentriq (atezolizumab) et d'Avastin (bevacizumab) contre une forme courante de cancer du foie dans le cadre d'une étude clinique avancée menée en Chine. Les résultats du volet de l'étude Imbrave 150 menée sur près de 200 patients chinois atteints de carcinome hépatocellulaire inopérable correspondent à ceux déjà obtenus par le laboratoire rhénan dans d'autres régions du globe.

TÉLÉCOMS: L'opérateur Sunrise enregistre un départ au conseil d'administration, Robin Bienenstock ayant décidé de ne pas briguer de nouveau mandat lors de la prochaine assemblée générale. Mme Bienenstock est administratrice du groupe zurichois depuis avril 2016. Un éventuel candidat de remplacement pourrait être proposé aux actionnaires ce printemps, lors de l'assemblée générale du 8 avril, indique Sunrise dans un communiqué.

CHIMIE: Le producteur de polymères et de spécialités chimiques Ems-Chemie a pâti l'année dernière d'un ralentissement conjoncturel, avec un effet sur son chiffre d'affaires. Le groupe grison a néanmoins soigné son bénéfice net et propose d'augmenter le dividende. Les recettes ont reculé de 7,1% sur un an, à 2,15 milliards de francs suisses, indique la société dirigée par la conseillère nationale Magdalena Martullo-Blocher (UDC/GR). Le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine a pesé sur la conjoncture mondiale et, par ricochet, sur la marche des affaires d'Ems Chemie. Les effets de change ont entamé les recettes à hauteur de 2,1%.

BANQUES: Les Chinois sont les plus gros consommateurs de luxe au monde, et leur confinement en raison de l'épidémie de coronavirus va immanquablement générer un manque à gagner sur les ventes de produits haut de gamme, dans leur propre pays comme à l'étranger. Les Chinois, moteurs de l'industrie du luxe

CONJONCTURE: La production industrielle allemande a plongé en décembre sur un mois, illustrant l'enlisement du secteur manufacturier depuis plus d'un an, malgré une légère hausse des exportations, selon des chiffres publiés par l'institut Destatis. Après un léger rebond en novembre, la production industrielle allemande a chuté de 3,5% en décembre sur un mois. Cette statistique déjoue les pronostics des analystes sondés par Factset, qui comptaient sur une légère baisse à 0,20%.

CONJONCTURE: L'économie américaine a une nouvelle fois fait preuve de dynamisme en janvier créant un plus grand nombre d'emplois que prévu, tirée en particulier par les secteurs de la construction et de la santé, a annoncé le ministère du Travail. Au total, 225'000 emplois ont été créés au cours du premier mois de l'année 2020 quand les analystes tablaient sur 164'000. C'est aussi beaucoup plus que les 147'000 enregistrés en décembre (révisé en hausse). Le taux de chômage a certes augmenté de 0,1 point à 3,6% mais cela s'explique par le fait que plus de 183'000 personnes sont de nouveau entrées sur le marché de l'emploi. Ceci est donc plutôt un signe de dynamisme.

TRANSPORT AÉRIEN: Hong Kong Airlines, déjà en difficulté, a annoncé qu'elle avait été contrainte de supprimer des centaines d'emplois. La compagnie aérienne, numéro deux de l'ex-colonie britannique derrière Cathay Pacific, a dans la foulée demandé au reste de son personnel de prendre des congés non payés à cause de l'épidémie de coronavirus. Les mesures strictes d'entrée et de quarantaine imposées par les pays du monde entier ont eu un impact supplémentaire sur la demande de voyages à Hong Kong, a expliqué la compagnie dans un communiqué, ajoutant qu'elle avait dû prendre "des mesures vigoureuses" pour atténuer les difficultés.

AUTOMOBILES: En Corée du Sud, le plus grand centre de production automobile du monde est à l'arrêt: Hyundai y a cessé ses opérations, victime de l'épidémie du coronavirus qui paralyse les usines chinoises au risque de déstabiliser des chaînes de production à travers tout le globe. Hyundai peut produire 1,4 million de véhicules par an sur son complexe géant d'Ulsan, situé sur la côte pour faciliter les importations de pièces détachées et l'exportation de voitures.

AUTOMOBILE: Le constructeur automobile japonais Suzuki a souffert sur les neuf premiers mois de son exercice 2019/20 d'impacts négatifs des taux de change et du ralentissement du marché automobile indien. Le fabricant nippon a cependant une nouvelle fois confirmé ses prévisions annuelles. D'avril à décembre, son bénéfice net cumulé s'est établi à 116,6 milliards de yens (1,04 milliard de francs suisses), une chute de 35,5% sur un an, a-t-il indiqué dans un communiqué. Son bénéfice opérationnel sur la période a, quant à lui, reculé de 33,6% pour totaliser 170,4 milliards de yens. Quant à son chiffre d'affaires sur 9 mois, il a baissé de 7,5%, à 2626,1 milliards de yens.

AUTOMOBILES: Le constructeur automobile Ford, en grande difficulté dans un paysage automobile dominé par les technologies électrique et autonome, a remanié sa direction quelques jours après l'annonce de résultats trimestriels décevants. Le mouvement le plus marquant est le départ de Joe Hinrichs, le numéro 2 de la marque à l'ovale bleu, selon un communiqué. Il sera remplacé à partir du 1er mars par Jim Farley, qui aura le titre de directeur des opérations et rendra directement compte au PDG Jim Hackett.

awp