Résumé des principales informations économiques du vendredi 7 juin 2019

EMPLOI: Depuis le mois de février, le chômage des seniors n'a cessé de reculer. En mai, le nombre des plus de 50 ans inscrits aux Offices régionaux de placement (ORP) est repassé sous la barre des 30'000 personnes. Dans cette catégorie d'âge, l'explosion du chômage de longue durée et l'absence de suivi des gens qui sortent des statistiques restent cependant inquiétantes. "Etre un senior, c'est un handicap pour retrouver un emploi", affirme Philippe*, un cadre qui s'est retrouvé au chômage à l'orée de ses soixante ans. Depuis six mois, il multiplie les dossiers de candidature, n'alignant que des refus. "Très souvent, on me dit qu'un meilleur candidat a été retenu. Ou que je suis surqualifié", raconte-t-il à AWP.

MARCHÉ DU TRAVAIL: La tendance baissière du chômage enregistrée ces derniers mois s'est confirmée en mai. Le taux de sans-emploi a reculé de 0,1 point sur un mois à 2,3%, un niveau jamais atteint depuis juillet 2008. Le nombre d'inscrits auprès des Offices régionaux de placement (ORP) s'est fixé à 101'370 personnes (-5,5%). Sur un an, le taux de chômage s'est également replié de 0,1 point, selon les indications fournies par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Corrigé des variations saisonnières, le taux de chômage est resté stable à 2,4% en comparaisons annuelle et mensuelle.

BANQUES: UBS détiendra 51% de sa future coentreprise avec le gestionnaire de fortune japonais Sumitomo Mitsui (SuMi). Le partenariat a été signé en cours de matinée à Zurich, assure le numéro un bancaire helvétique dans un communiqué. La veille, son directeur général Sergio Ermotti avait indiqué dans une interview au Handelsblatt son intention de conclure un partenariat avec SuMi dans la gestion de fortune, sous forme d'une coentreprise dont UBS détiendrait la majorité de contrôle. L'information avait été confirmée dans la foulée par la banque à AWP.

ASSURANCES: La caisse nationale d'assurance accident Suva a subi une lourde chute de son bénéfice net en 2018, qui a atteint 4,8 millions de francs suisses, après 301,6 millions un an plus tôt. Avant la restitution aux entreprises assurées de 55,2 millions de francs suisses sur les excédents des fonds de compensation, le résultat brut annuel de l'assureur s'est établi à 60 millions de francs suisses, a précisé la Suva dans un communiqué.

TÉLÉCOMS: L'exploitant zurichois de magasins de télécoms Mobilezone a obtenu l'accord de l'Office fédéral allemand des ententes s'agissant de son rachat de la totalité de SH Telekommunikation Deutschland, spécialisé dans la commercialisation de contrats de téléphonie mobile. Avec cette reprise, Mobilezone renforce sa présence en Allemagne et ses compétences dans le commerce électronique, selon un communiqué.

MOBILITÉ: La jeune pousse suédoise VOI arrive en Suisse, moins d'un an après sa création. Elle propose depuis début juin 100 trottinettes électriques en libre-service et sans borne fixe dans les rues de Winterthour. Une première implantation pour l'instant, mais la firme assure être en discussion avec d'autres villes de plus de 100'000 habitants et notamment en Suisse romande. Pour son lancement en Suisse, VOI a choisi la sixième ville du pays où la concurrence n'est pas encore implantée. "C'était important pour le début d'être les premiers à fournir ce service", a indiqué Claus Unterkircher, manager pour l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse dans un entretien avec AWP.

CONJONCTURE: L'industrie allemande a connu un début de deuxième trimestre morose, ravivant les craintes sur la croissance dans un contexte d'incertitudes internationales toujours élevées. La production industrielle est nettement retombée en avril (-1,9% sur un mois) après deux mois de progression, et les exportations ont reculé de 3,7%, selon des données corrigées des variations saisonnières (CVS) publiées par l'Office fédéral des statistiques.

COMMERCE EXTÉRIEUR: L'Allemagne a enregistré en avril un excédent commercial de 17,0 milliards d'euros, en baisse par rapport aux 20,0 milliards de mars, selon des données provisoires publiées par l'Office fédéral des statistiques. En données corrigées des variations saisonnières, les exportations ont reculé de 3,7% sur un mois et les importations ont baissé de 1,3% par rapport à mars.

COMMERCE EXTÉRIEUR: Le déficit commercial de la France s'est replié de 0,5 milliard d'euros à 5 milliards d'euros au mois d'avril, grâce à une forte baisse des importations et notamment des hydrocarbures, ont rapporté les douanes. Le déficit des transactions courantes s'est pour sa part contracté à 0,8 milliard d'euros, après 2,3 milliards en mars, a rapporté de son côté la Banque de France.

CONJONCTURE: La production industrielle en France a progressé de 0,4% au mois d'avril par rapport à mars, après une baisse de 1,1% le mois précédent, a rapporté l'Insee. L'institut national de la statistique avait précédemment fait état d'un recul de 0,9% de la production industrielle en mars mais a révisé cette donnée à la baisse de 0,2 point.

EMPLOI: Les créations d'emplois aux Etats-Unis se sont révélées très inférieures aux attentes en mai, les employeurs mettant un frein à l'embauche face aux incertitudes sur l'économie mondiale et aux effets de la guerre commerciale. La première économie du monde n'a créé que 75'000 emplois, là où les analystes en attendaient au moins 180'000. La chute s'est ressentie en particulier dans la santé, l'éducation et la construction, selon les chiffres publiés par le ministère du Travail. Qui plus est le nombre de créations d'emplois en avril a été également révisé à la baisse de 39'000 à 224'000 seulement.

TÉLÉCOMS: Interdire l'utilisation d'équipements de réseaux produits par les équipementiers chinois comme Huawei pourrait coûter jusqu'à 55 milliards d'euros (61,6 milliards de francs suisses) aux opérateurs européens, selon une note interne publiée par l'Association mondiale des opérateurs (GSMA) que l'AFP a pu consulter. Selon la GSMA, les opérateurs perdraient par ailleurs jusqu'à 18 mois dans le déploiement de la 5G, la nouvelle génération de réseau de téléphonie mobile, s'ils ne pouvaient utiliser des équipements du géant des télécoms Huawei ou de son concurrent ZTE.

ENERGIE: La Cour suprême du Brésil a débloqué la vente par le groupe pétrolier étatique Petrobras de son réseau de gazoducs TAG au français Engie et au fonds canadien CDPQ pour 8,6 milliards de dollars (presque autant en francs suisses). La Cour suprême, statuant en assemblée plénière au terme de trois réunions consécutives, a décidé que toute privatisation d'entreprise d'Etat devait faire l'objet d'un appel d'offres et être approuvée par un vote du Parlement, mais que cette règle ne s'appliquait pas aux filiales de ces entreprises.

CONJONCTURE: La consommation des ménages au Japon a progressé de 1,3% en avril sur un an, alignant son quatrième mois positif d'affilée après une longue phase de morosité, selon des statistiques publiées par le ministère des Affaires intérieures. Ce chiffre est cependant inférieur aux attentes des analystes interrogés par l'agence financière Bloomberg, qui pariaient sur un gain de 2,6%.

