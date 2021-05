Résumé des principales informations économiques du vendredi 7 mai 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

EMPLOI: La situation du marché du travail continue de s'améliorer en Suisse, notamment dans la construction et le commerce du détail. Le taux de chômage a encore diminué en avril, à 3,3%. Le chômage partiel est en revanche en progression, constituant un filet de sécurité pour les employés et les entreprises. A fin avril, 151'279 personnes étaient inscrites au chômage auprès des offices régionaux de placement (ORP), soit près de 6700 de moins que le mois précédent, a indiqué le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).

TOURISME: L'hôtellerie suisse commence à respirer un peu mieux, le nombre de nuitées ayant bondi de 47,1% en mars par comparaison à la même période une année auparavant. Mais ce sont uniquement les touristes suisses qui sauvent la mise, avec une envolée de 103,9%, car du côté des visiteurs étrangers la chute est de 25,9%, note l'Office fédéral de la statistique (OFS). Au total 1,87 million de personnes ont séjourné à l'hôtel dans la période sous revue, contre 1,27 million douze mois plus tôt.

SERVICES FINANCIERS: Alors que la pandémie de coronavirus a durement touché des pans entiers de l'économie et de la société l'année dernière en Suisse, les caisses de pension ont bouclé 2020 sur des résultats étonnamment positifs. C'est ce que révèle l'étude annuelle sur le secteur menée par le cabinet de conseil en investissement Complementa. En 2020, le capital de prévoyance des salariés a dégagé un taux d'intérêt moyen de 1,8%, nettement supérieur au taux minimal LPP de 1,0%. En revanche, le taux de conversion a atteint un nouveau plancher. A 5,49%, le taux moyen appliqué est à nouveau inférieur de près de 10 points de base (pb) à celui de l'année précédente, signalent les auteurs de l'étude.

TECHNIQUES MÉDICALES: Sonova a signé un accord pour racheter la division Consumer de l'allemand Sennheiser pour 200 millions d'euros (219 millions de francs suisses) en liquide. Le spécialiste des appareils auditifs veut élargir son portefeuille de produits, notamment dans les casques sans fil qui connaissent une croissance rapide. L'unité Consumer, qui emploie 600 personnes, génère des recettes de 250 millions d'euros (274 millions de francs suisses) par an.

COMMERCE DE GROS: Transgourmet va prendre pied sur le marché espagnol en s'emparant de l'entreprise GM Food, près de Gérone. Grâce à cette acquisition, dont les contours financiers n'ont pas été révélés, la filiale de commerce de gros du groupe Coop entend renforcer sa présence dans le secteur européen du libre-service et de la livraison en gros. Basée à Vilamalla, la société catalane qui emploie 2400 personnes exploite plus de 70 magasins cash and carry avec service de livraison associé et officie comme grossiste pour près de 800 points de vente Suma, Proxim et Spar et plus de 2500 autres détaillants, indique Coop dans un communiqué.

MARCHÉ DU TRAVAIL: Joe Biden a fait de l'emploi une priorité mais les chiffres d'avril ont été décevants: l'économie américaine a créé seulement 266'000 emplois, loin du million attendu, les employeurs étant notamment à la peine pour recruter dans les secteurs peu qualifiés et mal payés. L'une des explications mise en avant par les républicains américains est que les candidats potentiels ne sont pas encouragés à retourner au travail alors qu'ils bénéficient de généreuses allocations chômage grâce au plan d'aide du président américain.

COMMERCE EXTÉRIEUR: La Chine a vu en avril ses importations bondir de 43,1% sur un an, une flambée qui s'explique par la faible base de comparaison d'avril 2020, lorsque l'économie chinoise restait largement paralysée pour cause d'épidémie. Il s'agit du rythme de progression le plus rapide des achats du géant asiatique depuis 2011. Un an plus tôt, les importations avaient marqué un repli de 4%.

CONJONCTURE: La production industrielle allemande a rebondi en mars, après deux mois de baisse qui avaient freiné le cours de la reprise, dans un contexte de nouvelle hausse des infections au coronavirus, selon des chiffres publiés par l'institut de statistique Destatis. L'industrie de la première économie européenne a produit 2,5% de plus que le mois précédent, après avoir chuté de 1,9% en février.

COMMERCE EXTÉRIEUR: Le déficit commercial de la France s'est creusé durant le premier trimestre pour atteindre 15,4 milliards d'euros (16,9 milliards de francs suisses), en raison notamment des importations d'énergie dont le coût a grimpé avec la hausse des cours du pétrole, ont annoncé les Douanes. Dans le même temps, la progression des exportations a ralenti, toujours pénalisées en particulier par les secteurs aéronautiques et automobiles, soulignent les Douanes dans un communiqué, qui notent que "les flux commerciaux n'ont pas retrouvé ce trimestre leur niveau d'avant crise".

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie Air Canada a annoncé des pertes plus importantes que prévu au premier trimestre en raison de la persistance de la pandémie, tout en appelant à un allègement graduel des restrictions aux déplacements à mesure que progresse la vaccination. Pour ce trimestre terminé le 31 mars, Air Canada a subi une perte de 1,3 milliard de dollars canadiens (966 millions de francs suisses), contre une perte d'un peu plus de 1 milliard pour la même période en 2020, indique un communiqué.

TÉLÉCOMMUNICATIONS: Ericsson et le géant sud-coréen Samsung ont trouvé un accord pour régler leur important litige sur des brevets télécom en cours depuis décembre, a annoncé l'équipementier suédois. L'accord, qui porte sur "plusieurs années" mais dont le contenu est confidentiel, met un terme aux poursuites entamées par les deux groupes dans plusieurs pays et diverses juridictions depuis six mois, indique Ericsson dans un communiqué.

TRANSPORT: La deuxième compagnie aérienne japonaise Japan Airlines (JAL) n'a pas fourni de prévisions de résultats chiffrées pour son nouvel exercice 2021/22 démarré le 1er avril, citant la "difficulté de prévoir la reprise de la demande" à cause du Covid-19. La pandémie de Covid-19 "ne donne pas de signe de ralentissement", a commenté JAL dans un communiqué publié à l'occasion de ses résultats annuels 2020/21, profondément dans le rouge.

AUTOMOBILES: BMW a enregistré au premier trimestre un fort rebond de son bénéfice net à 2,8 milliards d'euros (3,1 milliards de francs suisses), porté par une nette reprise des ventes après la pandémie qui lui permet de confirmer ses objectifs pour l'année. Le constructeur automobile allemand s'est appuyé sur une progression record des ventes de 33,4% (636'606 unités) pour la période de janvier à mars dans toutes les régions du monde, particulièrement en Chine, pour expliquer ce début d'année solide après la chute du bénéfice net à 574 millions sur la même période il y a un an.

TRANSPORT: Le groupe aérien IAG, maison mère de British Airways et Iberia, s'est montré prudent pour le printemps malgré la reprise prévue des voyages internationaux, après avoir subi une lourde perte nette au premier trimestre. IAG, qui possède également l'espagnole Vueling et l'irlandaise Aer Lingus, a dévoilé une perte de 1,1 milliard d'euros (1,2 milliard de francs suisses) sur les trois premiers mois de l'année.

TEXTILE: L'équipementier sportif allemand Adidas a fait état d'un bénéfice net au premier trimestre 2021 en très forte hausse sur un an, proche de son niveau d'avant la crise sanitaire, le conduisant à relever ses objectifs sur l'année. De janvier à mars, le bénéfice net part du groupe est ressorti à 558 millions d'euros (611 millions de francs suisses) et les ventes ont progressé de plus de 20% sur un an, alors que 89% des magasins avaient rouvert.

CONSTRUCTION DE MACHINES: Le conglomérat industriel allemand Siemens a fait état d'un triplement de son bénéfice net au deuxième trimestre 2020/21, lui permettant de relever ses prévisions pour l'exercice en cours, dans un contexte de reprise de son activité, après une année marquée par la pandémie de coronavirus. Le groupe a enregistré un bénéfice net de 2,4 milliards d'euros (2,6 milliards de francs suisses), contre 697 millions au deuxième trimestre 2019/2020), et un bénéfice opérationnel ajusté (EBITA) en hausse de 31% sur un an, à 2,088 milliards d'euros.

