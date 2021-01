Résumé des principales informations économiques du vendredi 8 janvier 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

BANQUES: Une affaire héritée de la crise financière de 2008 va plomber la performance de Credit Suisse au quatrième trimestre. La grande banque a constitué de nouvelles réserves en vue du règlement du litige lié aux titres adossés à des créances hypothécaires américaines (RMBS). Les nouvelles provisions s'élèvent à 850 millions de dollars (752 millions de francs suisses), indique le numéro deux bancaire helvétique. Le montant sera comptabilisé au quatrième trimestre 2020, qui va boucler sur une perte nette.

BANQUES: La Banque nationale suisse (BNS) a dégagé l'an dernier un bénéfice d'environ 21 milliards de francs suisses, selon des chiffres provisoires. L'institut d'émission prévoit de redistribuer 4 milliards à la Confédération et aux cantons, ainsi qu'un dividende de 15 francs suisses par action représentant le maximum prévu par la loi. Le garant de la stabilité monétaire projette d'attribuer 6,3 milliards à la provision pour réserves monétaires et calcule que le bénéfice porté au bilan atteindra près de 98 milliards, après prise en compte de la réserve pour distribution future de 84 milliards et du versement de 4 milliards.

MARCHÉ DU TRAVAIL: La crise sanitaire a fortement affecté le marché du travail en Suisse en 2020. Le taux de chômage a atteint 3,5% en décembre et va vraisemblablement encore augmenter en janvier, avant de retomber à l'approche de l'été, anticipent les responsables du Secrétariat d'État à l'économie (Seco). Le nombre moyen de chômeurs sur l'ensemble de l'année sous revue s'est inscrit à 145'720, ce qui correspond à un taux de chômage annuel moyen de 3,1%, en hausse de 0,8 point de pourcentage par rapport à 2019.

SANTÉ: Le vaccin contre le Covid-19 de Biontech/Pfizer semble efficace contre une "mutation clé" des variants britannique et sud-africain du coronavirus, selon le résultat de travaux communiqués par le laboratoire Biontech. "Les anticorps des personnes ayant reçu le vaccin Pfizer-Biontech COVID-19 neutralisent efficacement le SRAS-CoV-2 avec une mutation clé qui se trouve également dans deux souches hautement transmissibles" identifiées en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud, indique le laboratoire dans un communiqué.

CONJONCTURE: Le Fonds monétaire international (FMI) a abaissé de 0,3 point sa prévision de croissance cette année à 7,9% pour la Chine, pénalisée par les conséquences du virus qui pèsent toujours sur la demande intérieure. La Chine, où le nouveau coronavirus a fait son apparition fin 2019, est parvenue au printemps à pratiquement éradiquer l'épidémie. Elle devrait être la seule grande économie à connaître une croissance positive en 2020.

EMPLOI: Le taux de chômage a légèrement reculé en novembre dans la zone euro, à 8,3% de la population active, mais reste en forte hausse sur un an, sous l'effet de la pandémie de coronavirus, a annoncé l'Office européen des statistiques. Le chômage a baissé de 0,1 point par rapport à octobre, mais augmenté de près de 1 point par rapport à novembre 2019 quand il touchait 7,4% de la population active des 19 pays de la zone euro, a précisé Eurostat.

CORONAVIRUS: La pandémie de Covid-19 a fait chuter les recettes touristiques en France de 41% à 89 milliards d'euros (96,4 milliards de francs suisses) l'an dernier, soit 61 milliards d'euros de manque à gagner pour le secteur, a annoncé vendredi le secrétaire d'Etat au tourisme. "Cette année 2020 a été un choc, c'est plus de 60 milliards d'euros de recettes qui manquent à l'appel pour le tourisme français", a déclaré sur France 2 le secrétaire d'Etat au Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne.

AUTOMOBILES: Le marché automobile allemand a chuté en 2020 à son plus bas niveau depuis la réunification et la production de ce secteur, pilier de l'économie du pays, s'est effondrée d'un quart sous l'impact de la pandémie de coronavirus, selon les chiffres officiels. Au total, 2,92 millions de voitures ont été immatriculées l'année passée dans la plus grande économie européenne, tandis que 3,5 millions d'unités ont été assemblées dans les usines du pays, le plus bas niveau depuis 45 ans, selon la fédération des constructeurs VDA.

COMMERCE DE DÉTAIL: La chaîne britannique de magasins Marks & Spencer a souffert en fin d'année 2020, malgré du mieux dans ses opérations en ligne, avec un plongeon de ses activités dans l'habillement et les produits de la maison en raison des restrictions décidées face à la pandémie. Au total, ses ventes ont fondu de 8,4% à 2,8 milliards de livres (3,4 milliards de francs suisses) sur les trois mois entre octobre et décembre, période qui correspond au troisième trimestre de son exercice décalé.

awp