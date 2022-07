Résumé des principales informations économiques du vendredi 8 juillet 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

TÉLÉCOMS: Swisscom fait recours contre l'amende de 72 millions de francs suisses dans la procédure Pay-TV, une information confirmée à AWP par un porte-parole de l'opérateur historique. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) avait confirmé il y a un mois la sanction prononcée en 2016 à l'encontre de Swisscom par la Commission de la concurrence (Comco) autour des droits de diffusion de manifestations sportives.

BANQUES: Public Eye a déposé une dénonciation pénale contre UBS auprès du Ministère public de la Confédération (MPC). La dénonciation documente de possibles actes de blanchiment d'argent et un possible défaut de vigilance en matière d'opérations financières au sein d'UBS pour empêcher le blanchiment de fonds. La dénonciation pénale porte sur les agissements de Philippe de Moerloose, un homme d'affaires belge proche de l'ancien président de République démocratique du Congo (RDC) Joseph Kabila, et de la banque UBS à Genève et Zurich, où le Belge a reçu des fonds "de provenance douteuse", indique Public Eye dans un communiqué.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION: Le mastodonte des matériaux de construction Holcim poursuit sa stratégie d'acquisitions complémentaires avec la reprise du roumain General Beton Romania. Ce dernier emploie 160 collaborateurs répartis sur huit sites de production de béton prêt à l'emploi et doit générer sur l'année en cours des revenus de l'ordre de 45 millions d'euros (44,08 millions de francs suisses). Le communiqué diffusé fait l'impasse sur les considérations financières autour de la transaction.

INSPECTION: Le groupe SGS étend ses capacités dans le secteur de le santé et de la nutrition en se portant acquéreur de Proderm, une société basée à Hambourg spécialisée dans les tests cliniques pour les cosmétiques, les produits de soin et les produits médicaux. Aucune mention n'est faite des contours financiers de la transaction. Cette acquisition "renforce considérablement notre position de leader mondial dans le domaine des tests de cosmétiques et de soins personnels, en ajoutant des capacités innovantes, une forte expertise scientifique et améliore notre solide réputation", s'est félicité le directeur général (CEO) de la multinationale genevoise, Frankie Ng, cité dans un communiqué.

ENERGIE: L'industrie suisse à forte consommation de gaz naturel est inquiète. Dans le contexte de la guerre en Ukraine et des tensions avec la Russie, l'approvisionnement du pays s'annonce problématique pour l'hiver. Les scénarios de crise de la Confédération, qui prévoient de protéger les ménages d'un éventuel contingentement, contrairement aux entreprises, font grincer des dents. "Les pénuries de gaz naturel constituent une menace pour nos membres", a déclaré à AWP une porte-parole du Groupement d'intérêt des industries à consommation intensive d'énergie (Igeb), qui représente notamment les principales fonderies, tuileries, verreries et papeteries du pays. "Nous sommes très inquiets, car un tiers des besoins en énergie de l'industrie des machines est couvert par le gaz naturel", renchérit-on à la faîtière Swissmem.

MARCHÉ DU TRAVAIL: Le marché de l'emploi aux Etats-Unis a créé la surprise avec des créations d'emplois bien plus nombreuses que prévu au mois de juin, selon les données du département du Travail. En juin, 372'000 emplois ont été créés. C'est bien plus que les 250'000 qui avaient été projetés par les analystes et à peine moins que les 384'000 comptabilisés en mai après une révision en légère baisse.

AGRICULTURE: Les prix mondiaux des denrées alimentaires poursuivent leur baisse en juin pour le troisième mois consécutif, avec un premier fléchissement des prix du blé, a annoncé l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Après avoir battu un record en mars à la suite de l'invasion de l'Ukraine, l'indice FAO du prix des denrées alimentaires, qui suit la variation mensuelle des cours internationaux d'un panier de produits de base, continue de fléchir légèrement de 2,3%, la plupart des indices (céréales, huiles végétales, sucre) marquant une baisse.

ENERGIE: Le transit de gaz russe via l'Ukraine est tombé en juin à son plus bas niveau historique, soit à 334 millions de mètres cubes par jour, a annoncé l'opérateur des gazoducs ukrainiens OGTSOU, dénonçant le "chantage gazier" de Moscou. Il reproche au groupe russe Gazprom "de n'exploiter qu'un septième des capacités des gazoducs ukrainiens et de ne pas utiliser même les quotas réservés et payés en vertu de son contrat avec l'OGTSOU".

TRANSPORT AÉRIEN: Eurowings, filiale low-cost de la compagnie aérienne allemande Lufthansa, va augmenter d'au moins 10% ses tarifs, dans un contexte d'inflation des prix de l'énergie et de chaos dans les aéroports. "Nous avons des augmentations de coûts qui représentent, rien que pour Eurowings, un montant à trois chiffres en millions", a déploré le directeur général d'Eurowings Jens Bischof, dans le quotidien Rheinische Post.

MÉDIAS: L'ancien président américain Donald Trump s'est vu retirer début juin son poste d'administrateur au sein de son groupe de médias, quelques semaines avant que les autorités américaines n'en convoquent des responsables dans le cadre d'une enquête fédérale. Dans un document déposé le 8 juin auprès de l'organisme en charge de l'activité commerciale des entreprises en Floride, révélé jeudi par le quotidien Sarasota Herald-Tribune et consulté par l'AFP, Trump Media Technology Group (TMTG) indique que le milliardaire républicain n'est plus administrateur.

BANQUES: Les banques de la zone euro doivent "urgemment" renforcer la prise en compte des risques climatiques dans leur stratégie, selon les résultats du premier test de résistance réalisé par la Banque centrale européenne (BCE). Ceux-ci montrant que "deux tiers des revenus" des établissements sont liés à des activités polluantes. "Les banques de la zone euro doivent urgemment renforcer leurs efforts pour mesurer et gérer le risque climatique", a déclaré Andrea Enria, chef du conseil de surveillance de la BCE, dans un communiqué. La banque centrale a lancé en janvier ce vaste test de résistance aux chocs climatiques auprès des grandes banques de la zone euro, un exercice inédit pour l'institution.

