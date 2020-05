Résumé des principales informations économiques du vendredi 8 mai 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne Swiss, qui était quasiment à l'arrêt avec la pandémie de coronavirus, va progressivement reprendre ses vols à partir de juin. "Nous prévoyons de reprendre en juin environ 15-20% des dessertes initialement prévues et sommes très heureux de pouvoir ainsi relier plus efficacement la Suisse au reste du monde", a déclaré le directeur général Thomas Klühr, cité dans un communiqué.

IMMOBILIER: Après Migros, Swiss Prime Site fait à son tour un geste en faveur de ses locataires commerciaux touchés par les mesures adoptés en vue d'endiguer la pandémie de nouveau coronavirus. La société immobilière soleuroise entend exonérer de paiement durant deux mois les petites entreprises et travailleurs indépendants ayant dû cesser leur activité et dont le loyer mensuel brut ne dépasse pas 5000 francs suisses. Swiss Prime Site fait part d'une situation "particulièrement difficile pour les petites entreprises et les travailleurs indépendants" actuellement. Dans ce contexte, la société immobilière établie à Olten a décidé de mettre en oeuvre pour ces derniers la proposition "simple et accommodante" formulée par l'Association Immobilier Suisse (AIS).

ENERGIE: Groupe E est parvenu à améliorer sa rentabilité l'année dernière, et ce malgré la contraction des recettes, repassées sous la barre des 700 millions de francs suisses. Face aux perspectives financières incertaines, l'énergéticien fribourgeois s'attend dans tous les cas à un recul de son chiffre d'affaires et de sa performance opérationnelle pour l'exercice en cours.

SERVICES FINANCIERS: Matraqués par la dégringolade des marchés due au coronavirus, les taux de couverture des caisses de pension ont chuté à 103,0% sur les quatre premiers mois de l'année, contre 107,9% à fin 2019. A l'origine de ce fiasco, le rendement négatif de -3,9% généré par les caisses de pension, selon une étude réalisée par Complementa, une société de conseils en investissements. Phénomène inquiétant, les quatre premiers mois de l'année 2020 ont quasiment absorbé les gains de 2019. Le fait que les placements des caisses de pension soient bien diversifiés, avec des plus hauts historiques dans l'immobilier (20%) et des placements alternatifs (10%), n'a guère permis de remédier à la situation.

CONSTRUCTION: Le fournisseur de solutions d'accès sécurisées aux bâtiments Dormakaba a averti avoir enregistré au 3e trimestre des recettes et une profitabilité en berne en raison de la propagation du coronavirus notamment en Chine. L'entreprise de Rümlang renonce à communiquer des prévisions pour le reste de l'année et retire celles qui étaient en vigueur, l'incertitude demeurant trop élevée. Durant ce 3e trimestre allant de janvier à mars de l'exercice décalé 2019/2020, le chiffre d'affaires a observé une baisse de 3% sur un an au niveau organique, annonce un communiqué, sans détailler davantage.

CORONAVIRUS: La demande pour des protections en verre acrylique s'est envolée avec la crise du coronavirus, d'autant plus avec l'assouplissement des mesures de confinement dès lundi. Les entreprises spécialisées voient leurs ventes exploser à court terme, mais risquent d'être privées plus tard de revenus substantiels émanant des clients traditionnels, notamment de l'industrie. "Actuellement, il y a une très forte demande en raison des normes édictées par les autorités politiques, qui impliquent une séparation des travailleurs qui sont en contact avec les clients", selon Pierre-Alain Nicati, directeur et propriétaire de Plastiglas à Hauterive. Les ventes de cette entreprise neuchâteloise ont très fortement augmenté en quelques semaines.

CONJONCTURE: L'économie américaine a détruit 20,5 millions d'emplois au mois d'avril, du jamais vu en si peu de temps, et le taux de chômage a bondi à 14,7%, au plus haut depuis les années 1930, selon les données du département du Travail. Cette hausse, la plus élevée depuis la création de ces données en 1948, est due à la mise à l'arrêt brutal de l'économie face au Covid-19.

CONJONCTURE: La production industrielle espagnole a chuté de 12,2% en mars sur un an alors que l'Espagne a été soumise à partir de la mi-mars à un confinement très strict pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, selon l'Institut national de la statistique (INE). "Beaucoup d'entreprises ont fermé ou produit avec moins d'intensité à partir" du 14 mars, date à laquelle le confinement a été décrété dans le pays.

CONJONCTURE: Le Canada a enregistré en avril un taux de chômage de 13%, soit 5,2 points de plus qu'en mars, plus forte hausse mensuelle depuis 1982, annonce l'institut national de la statistique. Au total, depuis le début de la crise économique liée à la pandémie de coronavirus, l'économie canadienne a perdu plus de trois millions d'emplois au cours des deux derniers mois.

TRANSPORT: Uber a creusé ses pertes à cause du "Grand confinement" mais l'attention portée à la livraison de repas et d'autres produits semble avoir rassuré les investisseurs sur sa capacité à atteindre, enfin, la rentabilité - même si ce sera plus tard que prévu. Le leader mondial de la réservation de voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) a perdu 2,9 milliards de dollars au premier trimestre, soit quasiment le triple d'il y a un an, à cause de la crise liée au Covid-19 mais aussi de charges fiscales exceptionnelles.

INFORMATIQUE: Le groupe d'électronique japonais Sharp, surtout connu à l'étranger pour ses écrans LCD, a sévèrement taillé vendredi ses prévisions de résultats pour son exercice écoulé 2019/20, clos au 31 mars, face au choc de la pandémie de Covid-19. Sharp a divisé par quatre sa prévision de bénéfice net annuel, désormais attendu à 20 milliards de yens (183 millions de francs suisses). Ce qui signifierait une chute de 73% sur un an.

VIRUS: Les ligues professionnelles américaines envisagent de rejouer à huis clos ou avec un public volontairement clairsemé, une configuration imposée par la pandémie de coronavirus, qui va peser lourd financièrement et pourrait mener à de profondes évolutions. Rien n'est finalisé, mais MLB (baseball), NHL (hockey) et NBA (basket) semblent privilégier l'hypothèse de matches joués à huis clos, sur un site confiné ou dans leur enceinte, selon des médias américains.

awp